有些疲憊，最後會寫進 DNA 裡：生育、空間與歲月如何一起改變一個女人

睡覺前，我偶爾會打遊戲，偶爾會看看小說，偶爾會滑滑 Youtube。5/22的晚上，我躺在床上滑影片，原本只是想放空一下，結果演算法突然推了一支影片給我。

《PanSci 泛科學》這個頻道的主持人是一位男性，但這次他講的主題是：「到底該生幾個孩子？」

哦，這個可太有趣了。男人講什麼生孩子？！

抱持著這種心態，我把影片看完了。看完以後，心情有點複雜。

做為兩個孩子的媽媽，對於生小孩，我其實沒有太多浪漫幻想。

剛結婚時，心裡還會揣著一絲傳統的體貼，想著是不是該多生一個，好讓娘家的姓氏能有機會傳下去。但當時間推移到後來，當我真正被現實的育兒巨浪拍醒，我決定放過自己。

因為生下來，就意味著一輩子的教養。 兩百八十天的孕育只是序曲，後面幾十年的教養才是真正的長跑。 這條路從來無法單靠愛意去支撐，它需要耗費龐大的時間、金錢與體力，甚至需要你交出長年被切碎的睡眠，重新拆解自己的人生節奏。

但另一方面，少子化與高齡化，也確實是所有人都正在面對的社會問題。

於是我把這份研究整理下來，當作一次學習記錄，也分享給大家。

▋女人的狀態，到底是怎麼造成的？

你有沒有發現？有些人明明同年紀，狀態卻像差了十幾歲。有人四十多歲，眼神依舊明亮，帶孩子出門像姐姐；有人才三十幾，疲憊感卻已經藏不住。

我們一直以為，老化只是時間累積。但近年的研究越來越像在告訴人類：真正決定衰老速度的，很多時候是「能量怎麼分配」。

而生育，可能是人生裡最昂貴的一場交換。

▋人體一直都在算帳

生物學界有個很有名的理論：「用完即棄體細胞理論（Disposable Soma Theory）」。名字聽起來很學術，概念卻非常直白。

生命能使用的能量有限，當一個生命把大量資源投入繁衍，投入懷孕、生產、哺乳、育兒，留給身體自我修復的額度，就會慢慢減少。於是細胞開始磨損，器官開始耗損，DNA 開始累積痕跡。

像一間公司，如果長期把資金投入擴張，維修預算自然會被壓縮。機器還是能運作，但零件老化速度會明顯加快。

所以多年來，科學家一直想知道：生很多孩子的人，真的會老得比較快嗎？那如果完全不生，身體是不是能輕鬆一些？

▋芬蘭研究追了五十年

芬蘭赫爾辛基大學（University of Helsinki）研究團隊，在《自然通訊（Nature Communications）》發表了一項大型研究。研究對象高達一萬四千八百三十六位芬蘭女性，而且她們全部都是雙胞胎。

這一點非常關鍵，因為雙胞胎，幾乎是天然的人體對照組。基因背景接近，原生家庭接近，很多研究最頭痛的干擾因素，都能大幅降低。

研究團隊利用「潛在類別分析（Latent Class Analysis, LCA）」，把女性生育歷程切成七種類型。

Class 0，終身未生育。Class 1 到 Class 5，屬於多數人的人生區間，平均大約兩胎左右，差別主要在生育時機。有人二十多歲生完。有人三十歲後才開始。最後則是最極端的 Class 6，平均生育數量高達六點八人。

看到這裡時，我腦中忽然浮現一個畫面：凌晨三點，孩子剛睡，餐桌還堆著奶瓶，洗衣機還在轉；女人拖著快透支的身體坐進沙發，手機亮起時，才忽然發現自己已經好多年沒有真正休息過。

而研究裡那些數字，背後很可能就是這樣的一段段人生。

▋DNA 上的「時間痕跡」

研究最精彩的地方來了。科學家沒有用外貌判斷老化，畢竟保養、化妝、醫美，都能影響視覺年齡，所以，他們直接抽血。

研究團隊從一千零五十四位女性身上，分析 DNA 甲基化變化；受試者年齡橫跨三十六歲到八十九歲，使用的工具，叫做 PC GrimAge 表觀遺傳時鐘。

這是目前相當受到重視的生物年齡檢測方式，它會掃描 DNA 上的甲基化標記。

你可以把它想像成：人體使用過後，逐漸累積的磨耗痕跡。

那些長年睡不飽的夜晚、一直追不完的家務、長期處在高壓裡的神經，都可能讓這些痕跡越來越明顯。而這些變化，往往比身份證年齡更早暴露身體狀態。有些人四十歲，DNA 已經接近五十多歲；有些人六十歲，生物年齡卻仍比實際年齡年輕。於是，當這組生物時鐘與生育數據交叉比對後，一條非常特殊的曲線浮現了。

▋空間裡的隱形消耗，也寫進了 DNA 裡

做不動產之後，我對這類研究特別有感。因為我真的見過很多家庭，在人生進入育兒階段後，整個人的狀態慢慢被生活磨掉：每天通勤兩小時，孩子半夜輪流哭，收納空間永遠不夠，夫妻作息互相打架；長輩與小家庭長期擠在同一個屋簷下。

很多家庭真正累積的疲憊，往往不是某一次崩潰，而是每天都睡不飽、永遠有東西沒整理、情緒沒有地方能安放。

買房的時候，很多人以為只是少了一間房、多挪出了十五分鐘車程。日子拉長到十年來看，那些日復一日多出來的通勤疲憊、因為空間不夠引發的情緒擦撞、被孩子哭聲反覆切碎的睡眠，全都是身體在默默支付的隱形成本。

這些沒地方安放的壓力，最後就像研究裡提到的痕跡，悄悄寫進了細胞裡。

▋最意外的答案，在曲線另一端

結果呈現一條 U 型曲線：生育數最高的人，老化速度最快，這部分很多人不難理解；長期懷孕、生產、育兒，本來就是高耗能狀態，尤其在睡眠破碎、經濟壓力堆疊、長年照顧負荷下，人體幾乎像持續超頻運轉。但另一端，卻讓許多研究者非常意外。完全沒有生育的女性，老化速度與死亡風險，同樣偏高，甚至與高生育族群接近。

研究團隊後續提出幾種可能：第一種是健康選擇偏差，有些女性沒有生育，原因本身就與健康問題有關，例如慢性疾病、內分泌異常、先天身體狀況較弱。第二種與荷爾蒙有關，部分研究認為，懷孕與哺乳期間的生理變化，可能降低某些荷爾蒙相關癌症風險。第三種原因，藏著大自然最溫柔的底層邏輯——社會支持。

人到了晚年，對健康影響最大的往往不是藥物，而是「連結」。那些日常的陪伴、被需要的感覺、哪怕只是子女一通報平安的電話，都是生命晚期最堅固的防護網。有時候，真正讓人衰老得更快的，未必只是勞累，還有長年無人接住的孤獨。

▋大自然似乎有一個平衡區間

研究數據最後浮現一個耐人尋味的範圍。如果以群體統計來看，在二十四歲到三十八歲之間，生育兩到三個孩子，似乎落在相對平衡的位置。無論健康、老化速度、長期風險，表現都較穩定。

但研究團隊也特別強調：這是統計結果，不是人生標準答案。因為每個人的身體條件差異非常大。有人生五個，依然精力旺盛；有人生一個，就已經身心俱疲。有人喜歡熱鬧家庭。有人更適合獨身人生。每個人的能量配置，原本就不相同。

既然大自然有它的平衡區間，那麼我們這些升斗小民，又要怎麼在失衡的日常裡找回修復力？

做不動產這些年，我常覺得，房子的格局，往往默默參與了一個家庭的命運。 那些每天通勤兩小時的疲憊、收納不足引發的夫妻爭吵、沒有個人隱私的窒息感，就是肉眼看不見的「甲基化標記」。

如果繁衍與歲月是無法逆轉的能量交換，那麼回到家裡，請務必為自己留下一處能好好放空、安妥情緒的角落。哪怕只是一張舒服的單人沙發、一個能安穩入睡的房間。守住這幾坪空間，有時候，就是我們對抗 DNA 老化最溫柔的防線。

▋生命花在哪裡，身體都會記得

我看到這份研究時，腦中一直浮現一句話：人體或許比我們想像得更誠實。你把青春投入工作，身體會留下痕跡；你把能量投入家庭，DNA 也會記得。

那些熬夜、壓力、情緒、長年累積的勞累，最後都會慢慢寫進身體裡，然後在很多年以後，慢慢地把代價算回來。

——萬家鄉