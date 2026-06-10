高捷、苗可麗、孫淑媚...台灣電影十大綠葉專業戶

鍾欣凌（左起）、孫淑媚、丁寧3人組成「SML」女團。圖／華貴娛樂提供

那些小角色背後的大演員

近年台灣影視圈迎來大銀幕的黃金盛世，票房與題材屢創新高。除了台前男女主角閃耀吸睛，那些隱身於劇情之中、用生命飆戲的「綠葉演員」與「資深老戲骨」，更是撐起整部作品靈魂的定海神針！不論是黑幫宇宙裡不怒而威的霸氣大佬、災難動作片中讓人恨得牙癢癢的瘋批反派，還是淚點滿滿的底層小人物，他們一出場，就是教科書級別的演技保證。

究竟在影迷心中，哪一位實力派演員的演出最深植人心？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查並整理出近2年（2024/6/1～2026/5/31）台灣電影十大實力派配角演員，現在就跟著小編一起揭曉！

No.10 蔡凡熙

翻攝FB／96分鐘、雙囍 Double Happiness

身高超過180公分的蔡凡熙，2017年憑藉出道作《通靈少女》爆紅，之後接連出演的作品也讓他被貼上「陽光男孩、屁孩專業戶」的標籤。近兩年他展現強烈轉型野心，在《還錢》、《雙囍》等國片展現不俗表現，大刀闊斧撕掉既定印象，成功蛻變為能細膩詮釋人性掙扎的實力派演員。

最讓大眾震驚的，莫過於他在2025年台灣首部高鐵災難動作鉅獻《96分鐘》中的顛覆性演出。蔡凡熙在片中飾演背負沉重過去、採取極端手段發聲的神祕客「楊澧輝」，徹底收起過往招牌的溫暖笑容，全程釋放出極具壓迫感的冷峻氣場與狠辣眼神，將角色的瘋狂、可怕與底層邊緣人的悲涼詮釋得入木三分。其驚豔表現在社群上引發討論，影迷們紛紛給予高度肯定：「蔡凡熙我覺得算是潛力股，他出演過的很多作品我都覺得很好看」、「演技越來越好，《96分鐘》又多了一個壞人角色，讓他演技直接晉級」、「蔡凡熙的演技一值蠻搶眼的~也很喜歡他在怪怪怪怪物裡的演出」、「狠跟純真的平衡拿捏得很好」。

No.9 黃鐙輝

翻攝FB／角頭文創 - GATAO MOVIE

從綜藝諧星到金鐘實力派，黃鐙輝的演員蛻變史有目共睹。最初以「南港劉德華」的搞笑形象深植人心，2010年因國片《艋舺》「太子幫」阿伯一角開啟戲路，並於2019年憑《奇蹟的女兒》斬獲金鐘配角獎。近兩年他戲路大開，先是在上映7天即破億的《角頭－鬥陣欸》中，化身目無法紀、財大氣粗的南部勢力要角「瑪莎」，大膽狠嗆大橋頭的王陽明，演活了狂妄草根的反派狠勁。

隨後，由奧斯卡名導監製、台法合製的電影《左撇子女孩》，更將他直接推上國際影壇。黃鐙輝在片中飾演對隔壁攤單親媽媽照顧有加的夜市叫賣哥，為此他耗盡主持功力編出滔滔不絕的押韻叫賣詞，細膩且充滿生命力的演出，不僅助該片奪下坎城影展會外獎，更讓他首度入圍第62屆金馬獎最佳男配角，並代表台灣角逐奧斯卡。他在金馬紅毯上自CUE拍照逗笑全場的親民影片，更創下近兩百萬次觀看，帶動討論聲量飆高：「看到黃鐙輝越來越成功真的開心！他很多戲劇我都有看，演技真的越來越厲害」、「黃鐙輝很認真在他的演藝事業上，尤其角色的扮演實在沒話說，演什麼像什麼」、「他的搞笑好自然又有親和力」、「黃鐙輝演得超好」。

No.8 喜翔

翻攝FB／角頭文創、春行

涉足影壇超過半個世紀、三度榮獲金鐘獎肯定的喜翔，是台灣影視圈分量十足的國寶級演員。近兩年他在黑幫宇宙《角頭—大橋頭》與《角頭－鬥陣欸》中，飾演東門幫靈魂老大「喜爺」，他將角色詮釋得冷漠果斷、高深莫測，在檯面下玩弄權謀，完美展現「吃人不吐骨頭」的精明老狐狸形象。

除了在黑幫片運籌帷幄，他更在文藝國片《春行》中展現驚人反差。喜翔在片中飾演跛腳、沉默寡言的底層丈夫，在妻子驟逝後因無法面對現實，選擇將其冰在舊冰箱裡。他全片僅靠細微的肢體蹣跚與壓抑呼吸聲，將小人物的孤獨與悔恨演得入木三分，不僅憑此強勢入圍第61屆金馬獎最佳男主角，更榮獲第6屆台灣影評人協會獎「最佳男演員獎」。教科書級的百變演技，讓影迷們驚嘆：「喜翔的演技跟講話的氣口真的很厲害」、「喜爺在大橋頭裡面的表演真的令人嘆為觀止」、「喜翔好會演，根本就是真的人」、「喜翔大哥真的是演員教科書啊」。

No.7 李李仁

翻攝FB／96分鐘

早期以台語八點檔一線男主角深植人心的李李仁，近年徹底跳脫過往框架，成為台灣影視圈極具熟齡魅力的實力派演員。2013年他先憑《回家》奪下金鐘配角，隨後更因在《華燈初上》突破性演出惡棍「彪哥」引爆話題；而他近年最不容忽視的聲量熱點，莫過於在電影《周處除三害》中與阮經天的搏命肉搏，其強烈且極具渲染力的眼神演技，助他在2024年7月成功斬獲台北電影獎「最佳男配角」，再次交出分量十足的演員代表作。

近兩年李李仁在大銀幕上展現了更為多變的戲路，其中最受矚目的，便是2025年高鐵災難動作大片《96分鐘》。他在片中飾演高階警官兼防爆專家「李傑」，在極度狹窄的高鐵車廂裡挑戰高強度搏擊。他與林柏宏在命運列車上的精采交鋒，更讓兩人於2026年初獲頒台灣娛樂電影獎「年度銀幕CP搭檔」。網友們盛讚：「96分鐘裡一秒就能帶觀眾入戲，實力派出馬就是不一樣」、「超想看李李仁演那種瘋狂的角色，類似小丑那種，依他的演技相信絕對超厲害」、「96分鐘裡演技印象最深刻的真的是李警官」、「李仁哥很有層次、很能帶動情緒，超級實力派」。

No.6 施名帥

翻攝FB／乒乓男孩、角頭文創 - GATAO MOVIE

施名帥憑藉深厚的戲劇底子與收放自如的演技，近年來在台灣影視圈大放異彩，接連在《默殺：無聲之地》、《宿》等片交出不俗表現，而在熱血運動國片《乒乓男孩》中更收起暴戾之氣，換上運動服飾演看似嚴厲、實則對球員關懷備至的桌球教練，溫暖且富有層次的演出，為電影堆疊出極佳口碑。

而將他推向聲量高點的，莫過於在黑幫宇宙《角頭—大橋頭》中飾演的「阿猛」。他將一位剛出獄、一心想帶兄弟與親弟弟翻身卻身不由己的底層流氓，詮釋得狠勁與無奈兼具，甚至為了保護親人慘遭敵對幫派毒手。這場爆發力十足且層次豐富的悲壯演出，讓無數觀眾在戲院落淚，更助他一舉奪下第61屆金馬獎「最佳男配角」。施名帥的渲染力在社群上激起極高共鳴，影迷們紛紛給予高度肯定：「施名帥演技真的超好！看過不少他有出演的劇都會讓人很印象深刻」、「他蠻會演的，給予每個角色賦予不同的輪廓」、「真的很帥呀！尤其是他用手捻熄煙那剎真的帥到分手」、「施名帥在角頭裡真的超賺人熱淚」。

No.5 鍾欣凌

翻攝FB／陽光女子合唱團

三度奪得金鐘獎最佳女主角的鍾欣凌，是台灣影視圈無可取代的「國民媽媽」。她向來以幽默、溫暖且充滿感染力的演技深植人心，近兩年更在大銀幕與影集展現了極具顛覆性的實力，不論是挑戰強烈反差的角色，還是僅靠聲音演出，她都是作品中最具分量的定海神針。

在2025年底上映、票房狂破7億的黑馬國片《陽光女子合唱團》中，鍾欣凌飾演舞技精湛、氣場強大的獄中大姐頭「王姐」，用最擅長的草根喜劇節奏包裹著深沉的女性情感，幾場釋放情緒的爆發哭戲，讓無數觀眾在戲院淚崩。此外，在奪得金馬獎最佳動畫長片的台灣賽博朋克大作《八戒：決戰未來》中，她也擔綱奶奶一角的聲音演出，將自己溫柔、嘮叨卻充滿包容的特質發揮到極致。極具張力的演技讓他在社群上持續收穫高度關注：「只要她有演戲就是必看」、「是不是國片有鍾欣凌演的大姐頭角色，票房都是叫好又叫座啊」、「鍾欣凌演戲都好進入角色，不管是主角還是客串還是之類的都很好看」。

翻攝FB／陽光女子合唱團、南方時光

14歲便以天才童星之姿出道、曾榮獲金曲獎台語歌后肯定的孫淑媚，近年全面進軍大銀幕與劇集，成為「影歌雙棲天后」。2021年她先憑《天橋上的魔術師》入圍金鐘影后；近期再迎來演藝生涯的新巔峰，不僅憑藉逆齡美貌在社群引發現象級討論，更在大銀幕上交出亮眼成績單，展現出顏值與實力兼具的氣場。

最讓觀眾刮目相看的，莫過於她在《陽光女子合唱團》中大膽打破過往的形象框架，「扮醜」大展喜劇天賦，甚至扛起極具突破性的饒舌擔當，既爆笑又催淚的層次演出，讓她一舉入圍2026年第28屆台北電影獎「最佳女配角」。此外，在入圍金馬多項大獎的長片《南方時光》中，她與金馬影帝吳慷仁飾演一對大時代下的高雄底層夫妻，將一位對兒子有著強烈控制欲的傳統媽媽詮釋得無比真實，在長鏡頭極限拍攝下展現極具厚度的演技。

這份能隨意在時尚美貌與傳統歐巴桑之間自由切換的實力，讓不少網友在觀影後驚嘆：「有人跟我一樣看到片尾才發現阿佩是孫淑媚嗎」、「不敢相信劇中阿珮跟孫淑媚竟然同一個人」、「到底孫淑媚是怎麼任意在台灣Jennie和歐巴桑阿珮兩者自由切換的」、「淑媚一整個可愛唱歌又超好聽」、「對她真的刮目相看，不只唱歌好聽，連演戲也這麽好」。

No.3 苗可麗

翻攝FB／陽光女子合唱團

憑藉八點檔《台灣霹靂火》中連珠炮、壞到骨子裡卻極具喜感的惡女「李艷萍」一角走紅全台的苗可麗，2013年成功以《含笑食堂》斬獲金鐘影后，近年更跨足主持奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，可說是台灣演藝圈無可取代的「全能女王」。

在《陽光女子合唱團》中，苗可麗飾演監獄裡總是板著撲克臉、不怒而威的戒護科「方科長」。她將全台觀眾最熟悉的「連珠炮罵人」天賦發揮得淋漓盡致，甚至轉化為極具節奏感的聲音表情，與受刑人們驚喜交鋒，成為全片亮點之一，進一步帶動討論聲量衝高。隨著情節推進，她卸下威嚴體制後的體恤與溫柔，僅靠一個眼神、一次哽咽，就將方科長「面惡心善」的內心厚度詮釋得笑中帶淚，展現了教科書級別的銀幕渲染力。

專業細膩的台詞與眼神功力，讓無數影迷由衷讚嘆：「苗可麗角色我好喜歡，嘴硬心軟」、「我就是想看苗可麗罵人才去看的，但沒想到那麼好看」、「明明很心軟但又必須維持威嚇感的眼神細節滿滿」、「八點檔出身的演員完全不用懷疑台詞功力！每一句都非常有聲音表情，真的超級佩服」。

No.2 張懷秋

翻攝FB／角頭文創 - GATAO MOVIE

早期以嘻哈團體「大嘴巴」男主唱身分兩度奪得金曲獎的張懷秋，近年淡出歌壇並遠赴美國進修表演，回台後成功轉型為「銀幕極惡反派」。其中最引起關注的，莫過於他在黑幫宇宙《角頭—大橋頭》與《角頭－鬥陣欸》中飾演的瘋狂戰將「蠍子」。在片中他面帶微笑瘋狂砍殺敵人的重頭戲，將「神經質、殘暴、喜怒無常」的瘋批特質演得入木三分，讓觀眾刮目相看。隨後劇組舉辦多場全台影人見面會與街頭掃街活動，他「戲裡殘暴、戲外溫柔」的強烈反差，更迅速帶動他的網路討論聲量爬升。

精湛演技常讓無數觀眾完全忘記他歌手身分，在戲院被徹底震撼：「懷秋等了7年終於等到了機會，希望懷秋繼續紅下去」、「去電影院看電影，看到蠍子哥我的腦袋就開始：我想給妳擁抱，妳轉身逃」、「一離開電影的張懷秋超級溫柔，很難想像跟電影裡的蠍子哥同人」、「看完角頭認真被懷秋嚇到欸，他的演技原來那麼好」、「很多肢體語言跟眼神都演的超級棒」。

No.1 高捷

翻攝FB／角頭文創 - GATAO MOVIE

台灣新電影浪潮出身、憑藉《悲情城市》等影史經典奠定地位的高捷，是影壇無可取代的「黑幫教父」。近年他不論是在大銀幕展現黑幫統治力，還是挑戰道教大佬一角，他深邃的眼神與不怒而威的嗓音，都絕對是作品中定海神針般的靈魂。

而將高捷推上聲量冠軍寶座的，正是他在黑幫宇宙《角頭—大橋頭》與《角頭－鬥陣欸》中飾演的北館老大「貴董」，將沉穩、講求規矩且深謀遠慮的教父形象演得入木三分。這股統治力更一路延續到戲外，在第61屆金馬獎上，高捷、太保、蔡振南、龍天翔4位老大合體頒發「最佳男配角」給施名帥，世紀級的大佬氣場迅速席捲全網，帶動聲量飆升。

此外，高捷在掃街與見面會上呈現出反差感十足的極致親民，獲得網友們的一致好評，也成功帶動討論聲量穩坐第一名寶座：「高捷真的好帥啊啊啊人又超親民，愛了」、「高捷要談笑有談笑，要眼神有眼神，要狠辣有狠辣」、「高哥超級帥！充滿了早期臺灣人特質」、「高捷大哥都會越過人群跟我營業，那些不營業的小偶像自己看著辦吧」、「剛看完角頭大橋頭，除了王陽明，最帥的還是高捷」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年6月1日至2026年5月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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