Yo！跟著Karen去「哥登傢飾有限公司」台北大安區窗簾推薦 高顏值傢飾店 客製化窗簾打造舒適空間

可惡！可惡！可惡！

為什麼到底為什麼？

為什麼沒有遇到傳說中的帥老闆？

我們可是上網查了，聽說哥登傢飾的老闆超帥，所以我們才過來的捏😂

喂 麥鬧啊！

是說我們最近因為工作室在規劃要重新整理，當然窗簾也是其中一個部分，所以想說要更換之前先來看看有什麼款式適合新空間💕

位於大安區延吉街內，就在大安區地政事務所後方，所以有開車過來的朋友可以直接停在大安區地政事務所樓下很方便～

哥登傢飾有限公司的窗簾品質跟價格是在網路上有名的優秀店家！

哥登傢飾有限公司的店面有別傳統的窗簾店整間都是布，這裏給人的印象是專業、時尚、大器，只要在現場想看但沒看到的料子，放心！服務人員都會幫你生出來的🤣

哥登傢飾有限公司的環境空間明亮舒適，可以看到不同材質及功能的窗簾，服務人員會依據不同的需求做介紹，有任何問題都會十分熱心、仔細的回應！

其實應該可以很明顯的看得出來，哥登傢飾有限公司不只是窗簾其實在室內設計跟軟裝佈置他們都非常的拿手。

當然店內一樣有不少窗簾的布樣做展示，可以從布料本質去做選擇，也可以依照品牌去做挑選，台製、進口都有提供，我們會建議先有預算再去挑選喜歡的款式會比較容易。

哥登傢飾有限公司的窗簾布真很多系列及款式：浪漫花紗、看重繡工的緹花布、小朋友喜歡的印花遮光布、三明治遮光布（兩層布中間含一層黑紗）、科技印花遮光布，光是窗簾的花色有就已經足夠讓人選擇障礙發作。

更不要提還有紗簾紗布⋯超多種款式，我覺得光是挑個窗簾，一個上午搞不好都看不完😂

哥登傢飾有限公司除了窗簾以外，就連壁紙也可以供客訂安裝，款式風格高達數千款，真的不怕挑不到，只怕選不出來⋯

哥登傢飾有限公司不只提供窗簾訂製安裝，百葉窗的款式也非常多選擇，莫蘭迪百葉窗、木質百葉窗、蜂巢簾、羅馬簾⋯

就連外面少見的蛇行簾也有安裝，其實窗簾的種類有很多種，但其中以「蛇行簾」最受設計師喜愛，蛇行簾就是將窗簾布以前後S型的方式呈現其立體感與垂度感，可以大幅提升居家質感。如果家中有大大的落地窗絕對超推薦～

除了哥登傢飾有限公司有專業服務、有帥哥老闆，更特別的是他們團隊居然已經連續六年到育幼院或是弱勢團體，做公益的窗簾回饋社會，想傳達窗簾不止可以美化大家的家，同時也美化了大家的心。光是這點願意取之社會、回饋社會的心意就值得推薦！

在哥登傢飾有限公司只要跟服務人員預約好後即可到家丈量，當然也可以先自己稍微量好自己家各個窗的尺寸，直接到現場請設計師估價，把妝點家的事交給哥登傢飾有限公司就對了💕

📍哥登傢飾有限公司

地址：106台北市大安區延吉街255-1號1樓

電話：02 2702 8688

營業時間：

平日9:30～12:00，13:00～18:30

週六需預約 週日休