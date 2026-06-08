2026-06-08 07:18 女子漾／編輯桑泥
Disney+《醫到孤島愛上你》首播好評炸裂！李宰旭形象大突破，與辛叡恩戀愛線成亮點
Disney+ 最新韓劇《醫到孤島愛上你》開播後迅速掀起討論，不僅衝上平台熱門排行榜，在韓國首播收視也交出亮眼成績。這部由《還魂》男神李宰旭攜手《黑暗榮耀》辛叡恩主演，結合偏鄉醫療、療癒成長與浪漫愛情等元素，被不少觀眾封為今夏最值得追的治癒系韓劇之一！
《醫到孤島愛上你》劇情概要
《醫到孤島愛上你》改編自人氣網路漫畫《死撐醫生》，故事描述原本在首爾擁有光鮮前途的整形外科醫師都志義，因服役被派往偏遠孤島擔任公共保健醫師一年。對習慣都市生活的他來說，島上交通不便、醫療資源不足，幾乎堪稱人生最艱難挑戰。
然而，這座看似與世隔絕的小島，卻也成為他重新認識醫師使命、找回人生方向的重要轉捩點。
李宰旭挑戰「倒楣醫師」形象大突破
李宰旭這次飾演的都志義，與過去《還魂》、《篡位》中的高冷角色截然不同。劇中的他是頂尖整形外科醫師，卻因為嚴重海洋恐懼症，被迫來到四面環海的孤島工作。
從第一集開始就接連遭遇各種崩潰事件，不少觀眾笑稱根本是「史上最衰男主角」。李宰旭毫無偶包的搞笑演出，也被認為是首播後最大亮點之一。
辛叡恩化身神祕護理師，與李宰旭戀愛線甜度超標
與李宰旭搭檔的辛叡恩則飾演護理師陸遐俐，她表面上是深受島民喜愛、充滿正能量的醫護人員，但其實背後隱藏著不為人知的過往。原本在首爾大型醫院擁有穩定職涯的她，為何突然選擇回到偏遠小島，也成為劇情重要伏筆之一。兩人從互看不順眼到逐漸產生好感的過程，讓許多觀眾直呼「CP感超強」、「鬥嘴戲份根本戀愛教科書」。
隨著首播口碑持續發酵，《醫到孤島愛上你》能否成為繼《苦盡柑來遇見你》後又一部療癒系爆款韓劇，也讓不少劇迷相當期待！
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