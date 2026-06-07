《同枝錯》：當所有人都想活下去，誰在乎她願不願意？

有些戲，看完會感動；有些戲，看完會惆悵；而《同枝錯》留給我的，卻是一種還沒看完，就近乎窒息的憤怒。

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劇情摘要

一個富可敵國的家族，卻因祖先代代風流，終遭情蠱的報復；從此男丁子孫基因裡，都受到蠱蟲的詛咒。

這蠱蟲奇特之處：男人只要與第一個女人有了肌膚之親，往後只要有生理需求時，只能找同一個女人；若不及時行房，或者與別的女人行房，立即毒發身亡。

這情蠱與其說是控制，毋寧說是一種反撲。

這一代出了一對雙胞胎，弟弟在外地，遇上心儀女子，說明家中有這種遺傳，所以一輩子只會有她，女子欣然與他在一起，並等他前來求娶。

由於雙胞胎的樣貌與神態近似，她誤認來提親的哥哥是心儀的男子，欣然出嫁。

洞房夜，新郎責怪她並非清白之身；每次行房都要逼問「那個人是誰？」但為了活命，他又不得不忍住怒氣。

她百口莫辯，卻難以理解明明我是跟你有了第一次！

弟弟從外地回家了，一見嫂嫂大吃一驚；嫂嫂終也知道，丈夫為何總問那樣的話。

為了自己與弟弟活命，他們商量好，二人輪流與妻子過夜，妻子就這樣一直被瞞著。

情蠱只是引子，真正令人窒息的，是母子三人明知道荒唐，卻仍選擇讓一個女人承擔所有後果。

劇情觀察

我卻忍不住想問：憑什麼祖先犯下的罪，要由後代承受？

但，更想問的是：憑什麼男人承受業障，最後受苦的卻是女人？

最諷刺的是，兩個男人都認為自己才是受害者。

那麼原以為自己遇到真愛的女人，又該如何看待這樣的境遇呢？

真正讓我感到憤怒的，是後面的發展。

女子終於知道丈夫為什麼總追問那個男人是誰；哥哥終也知道那個人，正是自己的親弟弟。到了這裡，我原以為劇情會開始討論真相、尊嚴與選擇。

結果沒有。

所有人的重點都放在另一件事上：怎麼活下去。

哥哥不能失去她、弟弟也不能失去她；否則兩人都會死。

於是母親出面協調，兄弟達成共識，關燈、隱瞞、共享。

看到這裡，我只覺得背脊發冷。為了活下去，他們選擇了一條對自己最有利的路；然而這條路，卻是建立在另一個人的不知情之上。

她就像一顆救命解藥；像一個維持生命的工具，更像一件需要被妥善分配的資產。

唯獨不像一個人。

更可悲的是，劇中的三個人，都有自己的理由。哥哥和弟弟是為了活命。母親是為了保全兒子。儘管如此，所有理由加起來，都不應該合理化他們對一個人的欺瞞。

因為一個人的知情權與選擇權，都不應為了成全別人的生存需求而被剝奪。

《同枝錯》最值得玩味的地方正在於此。情蠱原本是為了懲罰男人將女人視為玩物。

結果繞了一大圈，女人依然被當成了解決問題的工具。家族的祖先沒有尊重女人；而到了這一代，即使兩兄弟對她懷有感情，最終仍選擇隱瞞真相，沒有把決定人生的權利交還給她。

中了情蠱的是男人，但付出最沉重代價的，卻未必是男人。而這才是《同枝錯》最諷刺，也最令人難以接受的地方。

一部半個小時的AI漫劇，我竟然因為看不下去而棄劇！

~~~~ by蒔緣觀劇 ~~~~