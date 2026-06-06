2026-06-06 22:10 SWALLOW
【心理測驗】潛意識巴士——上車後，你靈魂最渴望的「空位」是？
每天忙碌於工作與生活之間，你是不是也常常忘記停下來，聽聽自己內心最真實的聲音？想像一下，在一個微雨的傍晚，你拖著疲憊的身軀，走進了一輛散發著復古微光的「深夜巴士」。車上人不多，此時還有四個空位，你的直覺會牽引你走向哪一個？這個選擇，將揭示你現階段大腦最渴望的心理狀態與你不為人知的隱藏性格。
【選項】
車廂內播放著輕柔的爵士樂，車窗上附著細密的水珠。此時車上只剩四個位置，你最想坐在哪裡？
A｜司機後方、靠走道的單人位
雖然看不太到窗外風景，但可以觀察整輛車的動態，且不需要與任何人並排。
B｜最後一排、正中間的沙發位
視野最寬廣、可以把整輛車的動態看得很清楚，沙發軟墊坐起來最舒服。
C｜車廂中段、靠窗的雙人位
旁邊可能隨時會有新乘客坐下，但可以把頭靠在車窗上，看著街景發呆。
D｜靠近後門、方便隨時下車的單人位
不引人注目，只要一到站，你隨時可以第一個拉開車門走進夜色。
【答案】
A｜司機後方、靠走道的單人位
在秩序中尋求安全感的掌舵者
- 潛意識渴望：主導權與清晰的界線。你現階段的大腦其實處於高速運轉狀態，你渴望生活一切都在軌道上。你選擇靠近司機，代表你信任專業與秩序，而「單人位」則透露出你最近的社交電量有點低。你不想應酬、不想假笑，渴望在人群中保有自己獨立的「真空防護罩」。
- 隱藏性格：你是個心思極其細膩的觀察者。在職場或朋友群中，你常常是那個默默看穿一切，卻不一定會說破的人。你對自己的要求很高，有時甚至有點完美主義。
B｜最後一排、正中間的沙發位
渴望掌控全局、卻又渴望被包容的浪漫主義者
- 潛意識渴望：被理解、以及毫無壓力的舒適感。最後一排是整輛車的「大後方」，選擇這裡代表你擁有極高的安全感，或者，你正強烈渴望著「徹底的放鬆」。你喜歡把所有事情的動態都收進眼底（掌控全局），但同時你又選擇了最舒服的沙發位，這代表你最近承擔了太多的責任，內心深處其實很想大喊：「我好想躺平、好想被好好照顧！」
- 隱藏性格：外表看起來可能很獨立、甚至帶有一點氣場，但你的內心其實住著一個極其感性、甚至有點天真的小孩。你對人毫無防備，只要別人對你一分好，你就會想還他十分。
C｜車廂中段、靠窗的雙人位
在孤獨與連結之間游移的靈魂浪遊者
- 潛意識渴望：生活的火花與深度的情感共鳴。靠窗代表你有一顆熱愛自由、喜歡浪漫想像的心。你允許旁邊有空位，代表你其實並不排斥與人連結，甚至暗自期待生命中能出現某個懂你的「知音」或「新機會」。你最近的生活可能有點一成不變，你的潛意識正在對你發出訊號：該去探索新事物了！
- 隱藏性格：你具強大的共情能力，很容易受到周圍環境和他人情緒的影響。看電影容易哭、聽歌容易帶入情感。你很會安慰別人，卻常常把自己的委屈吞下去，轉頭看著窗外裝作沒事。
D｜靠近後門、方便隨時下車的單人位
追求自由、不願被束縛的靈魂隱士
- 潛意識渴望：逃離感與隨性所欲的自由。選擇這個位置的你，現階段最渴望的就是「空間」與「彈性」。你可能剛結束一段高壓的專案、或是正處於某個讓你感到有些窒息的關係/環境中。這個位置能讓你隨時「登出」世界，這代表你內心深處正強烈需要一場說走就走的旅行，或是毫無計畫的一天。
- 隱藏性格：你非常討厭「被情緒勒索」和「畫大餅」。對你來說，合則來、不合則散，你拿得起放得下。雖然看似好相處，但你心中有一條非常明確的底線，一旦有人踩過去，你會立刻頭也不回地在下一站下車。
【溫馨提醒】
本測驗結果僅供參考，無法作為專業心理診斷或建議。如您有心理健康方面的疑慮或困擾，建議尋求專業諮詢協助。感謝您的參與！
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