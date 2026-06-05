「YBSG」是什麼意思？連蔡英文也跟風！2026流行Y2K用語來源、用法一次看。圖片來源：女子漾AI製圖、翻攝自threads

近日Threads上掀起一陣關於「YBSG」的熱烈討論，源頭來自一名網友分享了「芋頭壽司」的照片，並笑稱這比火鍋裡加芋頭更令人難以接受，這篇貼文意外釣出前總統蔡英文在底下留言「YBSG」四個英文字母！

短短一句話瞬間讓網友們陷入困惑，紛紛上網搜尋這組神祕縮寫的真實含意，許多人驚訝於前總統的網路用語更新速度，直呼跟不上。這篇一次帶大家看懂網路流行用語「YBSG」來源及用法，一起看下去吧～

蔡英文自製「彩虹YBSG」迷因圖引全網朝聖

在芋頭壽司的貼文底下留言後，許多網友對「YBSG」感到一頭霧水，眼看話題持續延燒，蔡英文隨後再度出招，直接發布了一張帶有強烈年代感的彩虹配色迷因圖。圖中放上她自己的照片與醒目的「YBSG」字樣，並幽默配文寫下：「我知道有些人可能還在Google。看你們用AI惡搞我，真的是太YBSG了，圖就自己拿去用吧！」

圖片來源：翻攝自threads

這篇充滿玩心且自帶反差萌的貼文一出，短時間內狂吸超過18萬人按讚，留言區被網友的驚呼聲淹沒，許多人開玩笑表示「最恐怖的事是小英知道YBSG，而我還要去Google是什麼」、「我還沒理解到什麼哏，本人已經做好哏圖了」，更有人笑稱官方親自出手，完全逼死二創惡搞空間。

圖片來源：翻攝自threads

「YBSG」是什麼意思？來自日本的辣妹語

究竟全網瘋狂搜尋的「YBSG」代表什麼？這個詞彙源自日本年輕世代流行的「辣妹語（ギャル語）」，是日文「やばすぎる（Yabasugiru）」的縮寫，原意為「太誇張了」、「厲害到不行」或「糟糕透頂」，經常被用來形容讓人震驚、傻眼或覺得不可思議的事物。

現代日本高中生為了追求極致的打字速度與神祕感，將長串日文轉為羅馬拼音後，取大寫字母字首組合成了「YBSG」，這個詞彙近期在台灣短影音圈迅速竄紅，加上簡短好打、情緒表達強烈，能靈活套用在各種荒謬或浮誇的情境中，迅速成為台灣社群的常見用語。

令和辣妹精神復興，Y2K美學席捲娛樂圈

「YBSG」的爆紅，精準反映了近期席捲年輕世代的「令和辣妹（令和ギャル）」文化復興，過去109黑辣妹常被貼上反叛標籤的印象已經翻轉，現代的辣妹文化推崇自我中心、拒絕精神內耗，秉持著「自己覺得可愛最重要」的自信態度，在充滿容貌焦慮的社群環境下，這種強大的心理素質讓許多年輕人產生極大共鳴。

這股風潮在視覺上也全面回歸，泡泡襪、厚底鞋與浮誇手機吊飾等Y2K美學重新攻佔校園，更強勢席捲娛樂圈，包含新世代熱門女團XG、Hearts2Hearts等，近期都拍攝了充滿日系辣妹視覺的概念照，將這股復古流派推向主流娛樂圈的高峰。

YBSG可以怎麼運用？3個日常情境一次看懂

既然知道了YBSG的意思，在日常生活中該如何自然運用呢？這個詞的用法非常靈活，只要是情緒起伏較大、想表達驚訝或強烈感受的時候都能派上用場～

1. 遇到無法理解的奇葩事物

當你看到如同「芋頭壽司」般衝擊視覺與味覺的組合，或是朋友穿了一套極度浮誇的衣服出門，就可以直接回覆「這搭配太YBSG了吧！」用來表達震驚與難以置信。

2. 形容程度極端的生活瑣事

YBSG同樣能用來強調生活中的各種極端感受，例如夏天氣溫飆破38度，可以發文抱怨「今天的天氣真的YBSG熱」；遇到突如其來的暴雨或繁重的工作量，也能用「這雨量YBSG」、「今天的工作量YBSG多」來加強語氣。

3. 讚嘆驚豔的表現或作品

撇除負面或傻眼的情境，YBSG也能用在正面的強烈讚美，如果搶到了熱門演唱會的神席，或是看到一部劇情神展開、演員演技爆發的熱播劇，都能在社群上激動地打出「這場表演太YBSG了！」或是「這神仙顏值真的YBSG」。