湊佳苗《未來》登大銀幕！少女收到20年後來信，竟牽出「殺死父母」禁忌計畫。圖片來源：天馬行空

湊佳苗筆下的世界，從來不只是推理懸疑，更像是一把慢慢推進心口的刀。繼《告白》之後，她歷經10年推出的集大成之作《未來》即將搬上大銀幕，由日本金獎導演瀨瀨敬久執導，集結豪華卡司共同演出，將於7月24日在台上映。

圖片來源：天馬行空

這部片以一封署名「20年後的我」的神祕來信揭開故事序幕，看似通往希望的文字，卻也可能把人推向更深的絕望。以下整理《未來》六大看點。

《未來》劇情介紹

故事主角真唯子由黑島結菜飾演。她雖然在複雜家庭環境中長大，仍不辜負祖母期待，努力成為一名教師。某天，她的學生章子收到一封署名「20年後的我」寄來的信，起初半信半疑的章子選擇回信，卻也因此一步步揭開自己生命中難以承受的殘酷現實。



章子幼年喪父，與封閉內心的母親相依為命，卻又必須面對母親新男友的暴力相向、同學無情霸凌，以及父母過去不為人知的真相。當生活將她逼到絕境，章子與唯一的朋友亞里沙策劃出一個禁忌計畫，打算「殺死父母」。



身為老師的真唯子想伸手救她，卻發現自己面對的不只是單一學生的困境，而是整個家庭、學校與社會共同堆疊出的傷口。那封來自「未來的我」的信，究竟會帶來希望，還是成為壓垮她們的最後一根稻草？

《未來》看點1：湊佳苗繼《告白》後集大成之作

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《未來》改編自湊佳苗同名小說。湊佳苗以《告白》打開知名度後，成為日本最具代表性的黑暗系推理作家之一，作品經常透過校園、家庭、親子與犯罪事件，揭開人性中最難直視的灰色地帶。

這次《未來》被視為她出道10年的集大成之作，原著不只入圍第159屆直木賞，也獲得「日本正中央書店大賞」第1名。相較於單純追查兇手或反轉真相，《未來》更聚焦在孩子如何在失能家庭與殘酷社會裡生存，也讓「未來」兩個字變得格外沉重。

《未來》看點2：日本金獎導演瀨瀨敬久執導

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導演瀨瀨敬久曾執導《那些得不到保護的人》、《來自雪國的遺書》等作品，擅長處理社會邊緣人物、傷痕記憶與人性困境。這次他接手《未來》，也讓電影不只是懸疑故事，而更像一場關於痛苦、願望與救贖的深層凝視。

瀨瀨敬久曾表示，自己讀完湊佳苗的小說後，認為這是一部辯證「文字是否仍有力量」的作品。當人們愈來愈難相信未來，這封來自未來的信，正像是在問觀眾：我們還願意相信話語嗎？還相信一句話能改變一個人的人生嗎？

《未來》看點3：黑島結菜飾演老師真唯子

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黑島結菜在片中飾演教師真唯子。這個角色出身複雜家庭，卻努力向上成為老師，也因此對同樣身處家庭困境的學生章子格外在意。她想成為那個能拉住孩子的人，卻也在救援過程中被現實壓得喘不過氣。

黑島結菜談到這部作品時表示，片中描繪許多家庭失能兒童面臨的問題，她在閱讀小說與拍攝電影時，多次感到揪心與痛苦，也思考自己究竟能做些什麼。她期待電影上映後，能讓更多人正視這些真實存在於社會上的課題。

《未來》看點4：山崎七海再演受傷少女

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山崎七海近年以電影《渴水》受到矚目，這次在《未來》中飾演少女章子。她小小年紀就經歷喪父之痛，母親有精神狀況，又在學校遭遇霸凌，生活幾乎沒有可以喘息的出口。

山崎七海表示，第一次讀劇本時就感到心痛不已，確認演出後下定決心要認真詮釋這個角色。她也提到，現實中有許多像章子一樣在生活中飽受煎熬、對未來感到迷惘的人，如果自己的表演能讓他們對未來稍微感受到一絲希望，那會是她最大的快樂。

《未來》看點5：家庭祕密成為最殘酷的真相

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除了黑島結菜與山崎七海外，《未來》也找來北川景子與松坂桃李演出章子的父母。北川景子飾演章子有精神問題的母親文乃，松坂桃李則飾演章子早逝的父親良太。這對父母的過去，將成為推動故事走向真相的重要關鍵。

湊佳苗作品最可怕的地方，往往不是事件本身，而是事件背後那些被大人隱瞞、合理化、壓抑多年的祕密。《未來》也透過父母與孩子之間錯綜複雜的關係，讓觀眾看見家庭不只是避風港，有時也可能是孩子最難逃離的困境。

《未來》看點6：年輕世代演員撐起情感重量

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《未來》也集結多位備受注目的年輕演員。坂東龍汰飾演真唯子的鄰居原田，是個電影宅，也對真唯子抱持好感；細田佳央太飾演少年時期的良太；近藤華則飾演良太少年時期的暗戀對象真珠。

這些角色看似分散，卻共同拼出故事裡關於成長、暗戀、家庭記憶與命運轉折的不同切面。尤其在湊佳苗式敘事中，每個看似微小的過去，都可能是未來悲劇或希望的起點。

《未來》台灣上映日期：7月24日