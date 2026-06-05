高杉真宙這次太會撩！《今夜，在秘密的廚房》5大看點，深夜料理藏著成人戀愛張力。圖片來源：friDay影音

2026春季日劇又多一部「越看越餓、越看越心疼」的話題作品！由木南晴夏主演、高杉真宙共演的富士電視台木曜劇場《今夜，在秘密的廚房》（今夜、秘密のキッチンで），改編自黑澤明世同名作品，以「戀愛」與「料理」為主軸，描寫一名看似婚姻幸福的家庭主婦，在壓抑生活中遇見神祕義大利料理主廚，兩人在深夜廚房展開一段帶有奇幻色彩的大人戀愛故事。

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《今夜，在秘密的廚房》劇情介紹

坪倉步由木南晴夏飾演，外人眼中，她嫁給坪倉集團社長坪倉涉，應該過著人人稱羨的婚姻生活。但真正走進她的日常才會發現，這段婚姻早已失去溫度，丈夫的精神壓迫讓她逐漸懷疑自己、壓抑自己，連呼吸都像被困在看不見的牆裡。



在某個逼近崩潰的夜晚，坪倉步走進家中唯一能讓她感到安心的廚房，意外遇見了神祕義大利料理主廚Kei。Kei由高杉真宙飾演，他不只擅長義大利料理，也懂得藥膳，總能用一道料理看見人的身體疲憊與心裡傷口。兩人只能在深夜廚房相遇，這個空間像是現實之外短暫開啟的祕密入口，讓她終於能卸下「好太太」的角色，重新聽見自己的心跳。

《今夜，在秘密的廚房》看點1：深夜廚房是成年人的逃生門

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《今夜，在秘密的廚房》最迷人的地方，在於它沒有把「廚房」拍成單純做菜的空間，而是拍成一個被現實生活壓到快窒息時，還能暫時躲進去喘口氣的地方。

坪倉步白天是妻子、媳婦、主婦，也是別人眼中應該知足的人；但到了深夜，她才有機會回到自己。她與Kei的相遇帶著奇幻感，兩人之間不是一見鍾情式的猛烈告白，而是透過一道菜、一句話、一個凝視，慢慢把彼此拉出孤獨。這種克制又曖昧的情感，正是成年戀愛最上頭的地方：沒有大吵大鬧，卻每一秒都像在心裡煮沸。

《今夜，在秘密的廚房》看點2：義大利藥膳太療癒！

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這部劇不是一般「看了很餓」的美食劇，它把料理設定成一種治癒語言。高杉真宙飾演的Kei是精通藥膳的義大利主廚，作品中也有義大利藥膳、義大利料理與醫療等監修人員參與，讓料理不只負責好看，也和角色的身心狀態緊緊相扣。

劇中料理常常對應角色當下的疲憊、壓力或情緒缺口。當坪倉步無法說出自己真正的痛苦，Kei端上的那一道菜，就像替她說出了「妳其實已經很累了」。這種「被料理理解」的設定很適合夜深人靜時追，因為它吃的不是食物本身，而是那種終於有人看見自己的安慰感。

《今夜，在秘密的廚房》看點3：木南晴夏演出主婦窒息感 高杉真宙年下主廚氛圍太強

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木南晴夏近年在戲劇作品中展現成熟細膩的表演能量，這次飾演長期遭丈夫精神壓迫的主婦坪倉步，角色需要在「表面正常」與「內心崩壞」之間來回切換。她不是用誇張哭戲堆疊可憐感，而是透過眼神閃躲、語氣收縮、身體緊繃，讓觀眾看見一個人在婚姻裡被慢慢磨小的過程。

高杉真宙飾演的Kei則是另一種吸引力。他不是霸道拯救型男主角，而是帶著神祕感、距離感與溫柔廚藝登場的年下主廚。當他用料理靠近坪倉步，也讓這段關係多了「危險但溫柔」的張力。兩人的組合一冷一熱、一壓抑一包容，正好撐起本劇最重要的情感核心。

《今夜，在秘密的廚房》看點4：精神控制議題寫實

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《今夜，在秘密的廚房》表面是奇幻愛情劇，實際上也碰觸了相當寫實的婚姻困境。女主角坪倉步不是被單一事件擊垮，而是在日常中一點一點被丈夫否定、貶低與控制。這類精神壓迫最可怕之處在於，它往往不會留下明顯傷口，卻會讓人慢慢相信「是不是我真的太敏感」、「是不是我不夠好」。

也因為前半段的壓抑感夠強，觀眾才會更期待坪倉步在深夜廚房裡重新找回自我。這部劇的戀愛線之所以有救贖感，不只是因為遇見帥氣主廚，而是因為她終於開始意識到，自己不該永遠困在別人定義的婚姻裡。

《今夜，在秘密的廚房》看點5：主題曲〈Present〉把夜晚戀愛氛圍拉滿

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本劇主題曲由WATWING演唱〈Present〉，官方形容這首歌描寫「比起未來，更想珍惜此刻特別瞬間」的心情，並以安靜夜晚情景搭配成人戀愛氛圍，貼合劇中兩人在夜晚廚房慢慢靠近的情感線。

這也是《今夜，在秘密的廚房》很會抓觀眾情緒的地方。料理畫面讓人餓，主題曲讓人心軟，菅野祐悟的配樂再把那種夜裡才敢說出口的寂寞放大，整部劇就像一份只在深夜供應的戀愛套餐，甜、苦、酸、澀都剛剛好。

編輯貼心提醒，這部料理畫面太犯規，半夜追劇前最好先準備一點小點心，否則看完真的會忍不住打開外送App！

《今夜，在秘密的廚房》 於friDay影音每週五同步跟播