【追劇】人生就是不斷的四季流轉 撐過寒冬後又將迎來新的一輪春夏秋冬—《他們的春夏秋冬》第二季

我們習慣聽有結尾的故事，卻經常忽略現實世界的運行，並不會因為一件事情或一條生命的結束而停下腳步；逝者已矣，但倖存的人仍有各自的日子要過，這或許就是《他們的春夏秋冬》第二季想要談論的議題。維持著同樣詼諧的步調，成員流轉後的六人幫迎來了新的四季，面對後中年的各種人生議題，他們的選擇也將持續帶給觀眾共鳴與啟發。

圖片來源：Netflix





原本以為不會有後續，想不到卻在隔年就迎來了第二季，也讓人開始期待這個故事能夠持續下去，用它極具生活感的步調陪伴我們度過更長的時間。夾雜著一些意外事件，《他們的春夏秋冬》由生活日常構成的劇情，還有從中延伸出對於人生的探討，都讓它成為繼《這就是我們》之後，又一部讓我深深沈浸在其中的影集。

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延續自第一季的結尾，舊成員的逝去不只讓主角們間的關係產生化學效應，更成為他們必須各自面對的重要課題。其中有人選擇閉口不談，有人則想盡辦法維持群體的向心力，這些面對悲傷的不同方式也註定彼此衝撞。然而，改變雖然讓人害怕，卻不一定是壞的，每個人終究還是會找到自己的答案，繼續各自的人生旅程。

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不只是把故事向後延伸，藉由回憶的段落，《他們的春夏秋冬》也企圖在第二季補足更多角色的內涵；不論是拉到疫情期間的過去，還是藉由地理空間的轉換，在同樣的「春夏秋冬」四章節裡，每個人都得到更多的呈現空間，讓觀眾在更了解他們的同時，也再度深陷在他們各自的魅力中。

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由於描寫的都是親友間相處的日常，影集中並沒有什麼太過複雜的符號意義值得分析，但或許這正是它更能夠打動觀眾的關鍵。以另一次的四季輪轉，《他們的春夏秋冬》再一次呈現了生命的流動性，就如同觀眾們正在持續的人生故事；跟隨著片中人物的腳步，觀眾的內心也獲得了新一輪成長的契機。



