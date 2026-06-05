2026-06-05 11:36 女子漾／編輯ANDREA
網評「高CP顏值古裝陸劇」TOP6！這部被封顏值天花板，男女主角火花太強根本神仙選角！
追古裝劇除了看劇情夠不夠爽，男女主角的「顏值」與「CP火花」更是讓人能不能秒入坑的關鍵！這次就為大家盤點網評「高CP顏值古裝陸劇」TOP6，每一部都是神仙打架的級別，不僅男帥女美，同框的化學反應更是甜到讓人嘴角下不來！快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！
TOP6：《墨雨雲間》王星越、吳謹言
雙強智鬥，極致推拉的危險張力 腹黑權臣與復仇才女的雙強設定，一播出就讓網友陷入瘋狂！王星越自帶上位者氣場，配上吳謹言清冷的古裝扮相，兩人在劇中不斷試探、聯手翻盤，充滿危險與拉扯的宿命感讓人一追就停不下來！
TOP5：《國色芳華》楊紫、李現
神仙二搭，從現代甜到古代的默契 這對「童顏CP」的二搭絕對是話題焦點！楊紫與李現從現代劇的超強火花延續到大唐背景，劇中唐風服化道精緻華美，加上兩人自然流露的默契與甜感，光看官方釋出的劇照就已經能感受到滿滿溢出螢幕的CP感。
TOP4：《白月梵星》白鹿、敖瑞鵬
高顏值歡喜冤家，相愛相殺超好嗑 白鹿的古裝造型從未讓人失望！這次搭檔五官深邃立體的敖瑞鵬，上演凡人少女與妖族大神的奇幻之旅。兩人在劇中「相愛相殺」的歡喜冤家設定，互動逗趣又有滿滿的戀愛酸臭味，絕對是必追的高顏值仙俠黑馬！
TOP3：《雲之羽》張凌赫、虞書欣 / 丞磊、盧昱曉
全員惡人設定，絕美鏡頭下的性張力 這部劇絕對是近年的「古裝顏值天花板」！不只張凌赫與虞書欣的純愛拉扯超虐心，副CP丞磊與盧昱曉的「狼兔CP」更是性張力破表。從主角到配角一字排開全都是濃顏系帥哥美女，視覺享受直接拉到最滿！
TOP2：《寧安如夢》白鹿、張凌赫
腹黑帝師與心機皇后的極致虐戀 喜歡愛恨糾葛的女孩絕對不能錯過這部！張凌赫飾演的冷感腹黑帝師，對上白鹿充滿野心的心機皇后，兩人在劇中帶著恨意卻又忍不住互相靠近，同框的每一個眼神對視都讓人原地暈船，神仙選角讓人直呼太般配。
TOP1：《長相思》楊紫、張晚意、鄧為、檀健次
超強修羅場，男神一字排開全網沸騰 冠軍實至名歸！一女對多男的極致情感糾葛，每一對CP都擁有大批死忠擁護者。無論是深情的張晚意、溫潤的鄧為，還是仙氣破碎感十足的檀健次，高顏值男神們把古裝愛情劇的CP感與拉扯感推向了最高境界！
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