《我的王室死對頭》許楠儁紅什麼？幾乎不碰碳水練出冰塊腹肌，8件事認識這位「反差系男神」。圖片來源：SBS、YT @스튜디오지니

近期韓劇圈討論度最高的男演員之一，非許楠儁莫屬～主演《我的王室死對頭》後，他憑藉財閥二代「車世界」一角人氣急升！劇中外表冷峻、個性強勢，遇上愛情卻又帶著近乎失控的直球感，讓不少觀眾一邊覺得危險，一邊忍不住入坑。更讓人驚訝的是，許楠儁近日在YouTube 節目中公開自己的身材管理方式，透露最近幾乎不攝取碳水化合物，甚至採取只吃動物性食品的「純肉飲食」，幾個月下來碰碳水的次數大約只有3次。這番話一出，不只讓主持人驚呼，也讓粉絲瞬間理解：原來那些上半身名場面，真的不是隨便練練就有。

不過，許楠儁讓人著迷的地方，當然不只身材，他從配角一路熬到男主角，戲裡是瘋感霸總，戲外卻像熱情大狗狗；看似難以靠近，私下又溫柔、會傾聽，甚至還會下廚。這篇整理許楠儁 9 件事，帶你認識車世界在戲外真實的一面！

《我的王室死對頭》許楠儁9件事！

1. 靠《我的王室死對頭》人氣暴漲！車世界成為出圈角色

在《我的王室死對頭》中，許楠儁飾演財閥二代車世界，這個角色一開始給人的感覺並不討喜，冷血、強勢、帶著壓迫感，彷彿所有事情都能用金錢和權力解決，甚至被被形容為「資本主義怪物」，但隨著劇情推進，觀眾逐漸看見他情感失控的一面，也讓角色多了幾分危險又迷人的張力。

圖片來源：SBS

許楠儁很適合這種外冷內熱的人設，把車世界演得很有記憶點，他的眼神本來就有距離感，不笑時甚至帶點壓迫感，但當角色開始動情，那種從冷漠到失守的變化就特別明顯，比起傳統甜寵劇裡溫柔到底的男主角，反而帶著瘋感、執著與脆弱感，讓他在近期韓劇男主角中顯得格外突出！

圖片來源：SBS

2. 為脫衣戲下狠招！幾乎戒碳水

許楠儁近期在《YouTube河智英》中公開自己的身材管理方式，最受關注的就是「幾乎不碰碳水」，他透露，自己最近採取由演員張勝祖推薦的飲食方式，核心就是排除碳水化合物和蔬菜，主要攝取動物性食品，也就是近年討論度很高的純肉飲食。他在節目中表示，自己只吃肉，蔬菜或其他食物幾乎都不吃，對一般人來說，這樣的飲食方式聽起來相當嚴格，但許楠儁卻說，拍攝期間本來就很難好好控制飲食，現在可以吃自己喜歡的肉，反而覺得很幸福。

圖片來源：YT@유튜브하지영

更誇張的是，他透露最近幾個月幾乎沒有碰過碳水，全部加起來大約只有3次，這番話讓主持人河智英也忍不住感嘆，要拍出劇中那種上半身畫面，果然不是一般程度的自我管理可以做到。不過，這類飲食方式限制性很高，並不適合一般人直接照做，長期不吃蔬菜、水果、全穀類，可能會影響纖維、維生素和礦物質攝取。對讀者來說，明星菜單可以當話題看，但真正要調整飲食，還是應該依照自己的身體狀況與專業建議進行。

3. 學生時期就超自律維持身材

許楠儁從《Sweet Home 2》到《法官大人》，再到《現在撥打的電話》和《我的王室死對頭》，他多次在作品中展現結實體態，背部線條、肩膀比例和核心肌群都很搶眼，也讓韓劇迷笑稱他是新一代「浴皇大帝」。據同學透露，許楠儁學生時期就很愛運動，當社團教室裡有人休息時，他會默默做伏地挺身；課間空檔也會利用椅子訓練三頭肌。許楠儁曾說過，身體是演員重要的工具，這句話放在他身上很有說服力，因為他的健身成果不只是為了養眼畫面，也讓角色更有力量感，也難怪車世界在鏡頭前總能散發成熟、強勢又危險的氣場。

《現在撥打的電話》劇照。圖片來源：MBC

4. 不是空降男神！配角一路熬成男主

許楠儁現在因《我的王室死對頭》受到關注，但他不是一出道就站上男主角位置的演員，自2019年出道以來，他經歷過一段不短的配角期，從小角色、反派到男二，一步一步累積觀眾緣。他曾在《Sweet Home 2》中飾演烏鴉部隊成員姜石燦，也在《法官大人》中演出金相赫，之後又在《現在撥打的電話》中飾演池相佑。

《Sweet Home 2》。圖片來源：IG @namjun0609

這些角色戲份不一定最多，但都讓觀眾記住他的臉與氣場，尤其是他演出反派或帶有灰色感的人物時，冷冽眼神和壓迫感很容易成為畫面焦點，到了《我的王室死對頭》，他終於有更完整的男主角空間，觀眾看到的除了他的外型之外，也看見他在情緒轉折、喜劇節奏和愛情戲上的表現。

《Sweet Home 2》。圖片來源：IG @namjun0609

5. 曾想當歌手，轉演戲反而走出新路

許楠儁最初的夢想其實是歌手，學生時期的他很喜歡音樂，也曾花很多時間投入實用音樂，只是這條路走得並不順利。後來他轉向演戲，一開始並沒有抱著非成功不可的野心，比較像是在挫折之後，替自己尋找另一個出口。這段經歷讓他的演員路多了幾分真實感，他沒有一開始就站在聚光燈下，而是經歷過碰壁、懷疑，也重新選擇過方向。對許楠儁來說，演戲像是另一扇被打開的門，讓他慢慢找回自信與成就感，他曾把理想中的演員狀態比喻成韓國牛骨湯，看起來樸實，卻需要長時間熬煮才有厚度。

6. 戲裡超冷臉，戲外是大狗狗！

許楠儁的外型帶有冷峻感，五官線條明顯，不笑時會讓人覺得有點難靠近，因此他常被安排演出壓迫感強、情緒深沉或帶有危險氣息的角色，但其實私下的他，和螢幕形象其實有很大反差！根據大學同學的說法，許楠儁個性圓融、人緣很好，雖然不是那種永遠站在中心帶動氣氛的人，但很會傾聽，也很讓人安心，熟悉他的人會發現，他其實不是冷淡，只是外表看起來比較有距離。看過訪談和花絮後，也能感受到他的反差感，戲裡是冷臉霸總，戲外笑起來很開朗，說話自然，還帶點大狗狗式的熱情，這種外冷內暖的性格，也難怪圈粉無數！

《法官大人》劇照vs私下樣子超反差！圖片來源：IG @namjun0609

圖片來源：IG @namjun0609

7. 男友照很會拍！祕訣是女生視角

許楠儁的IG也是粉絲入坑重點之一，他的照片常見的穿搭是西裝、素色上衣、黑T、牛仔褲或休閒外套，畫面乾淨簡單，卻很有「男友照」氛圍。有趣的是，他曾透露自己的照片之所以好看，祕訣之一是找女性友人幫忙拍。他笑說，男生拍照的角度有時候真的很奇怪，所以他會自己先找好景，再請身邊朋友的女友或女性友人掌鏡，他學生時期其實不算特別研究穿搭，最常穿的就是黑T配牛仔褲，但也正是這種不刻意的簡單感，讓他的照片看起來更自然。

圖片來源：IG @namjun0609

8. 冷面霸總會做飯！反差感太圈粉

許楠儁最近因純肉飲食受到討論，私下的他其實也很喜歡料理，還很享受把食物分享給身邊的人，從節目與訪談中可以看出，他對下廚並不陌生，會研究菜色，也會注意調味，談到食物時有一種很生活化的熱情。這點和他在劇中的形象形成很有趣的反差，螢幕上的許楠儁常演冷酷、危險、難以靠近的角色，私底下卻會進廚房做飯，帶著很居家的一面，這種生活感讓他多了幾分親近感，也讓「冷面男神」的形象變得更立體。觀眾會被他的好身材吸引，也會被他演出的危險氣場圈粉，但真正讓人越看越喜歡的，是他身上那份自然反差。會運動、會做飯、會傾聽，訪談裡又常露出很放鬆的笑容，冷感外型加上居家暖男個性，難怪讓人越了解越容易入坑。

圖片來源：YT@유튜브하지영