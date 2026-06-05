誰跟妳在那邊「求錄取」！新鮮人面試工作必備6個心態 不卑不亢敢開價！

編輯/李明真撰文

剛從校園登出、正要踏入職場的妳，每次收到面試通知，是不是就自動把自己的地位降到最低，心裡默默開啟「拜託選我、我什麼都願意做」的求職卑微模式？

快點把這種奴性開關關掉。找工作才不是什麼單向的「被挑選」，這本質上是一場大型的工作相親活動。面試官在打量妳能不能幫公司賺錢，妳也該拿放大鏡檢視這家公司會不會壓榨妳、老闆是不是個有毒的控制狂。今天就把這6個面試必備心態點滿，挺直腰桿去面試。

雙向奔赴才是真愛 妳也在面試這家公司

相親的時候如果男方一上座就開始挑剔妳的身高、學歷、甚至連妳點什麼飲料都要管，妳一定會在心裡翻白眼轉身就走。面試也是一樣的，公司在考核妳的專業能力，妳也同時在觀察他們的辦公室氛圍是不是死氣沉沉、面試官態度有沒有禮貌、交通是不是遠到想哭。記得，唯有雙向選擇、彼此看對眼的愛情才甜蜜，職場也是如此。

面試新工作時，公司在考核妳的專業能力，妳也同時在觀察他們的辦公室氛圍是不是死氣沉沉、面試官態度有沒有禮貌、交通是不是遠到想哭。圖/123RF圖庫

拿出自信 把缺點包裝成致命吸引力

沒經驗是新鮮人最大的硬傷？換個角度想，這叫「沒有被前任污染過的純白紙張」。相親時我們不會一上來就自揭底牌說自己脾氣差，在面試時遇到不會的問題，也別一秒露出驚慌的表情。

請優雅地微笑回答：這個領域我之前比較少涉獵，但我學習速度極快，就像一張高吸收力的海綿。把「沒經驗」包裝成「可塑性極高」，主動掌握發言權。

新鮮人沒有工作經驗，履歷表要能把缺點轉換成優點並取得求職主動權。圖/123RF圖庫

別當有求必應的工具人 談薪水就要敢開價

去相親遇到那種含糊其辭、連約會要吃什麼都拿不定主意，還暗示妳以後要AA制甚至倒貼的對象，絕對可以直接封鎖。面對薪資福利，千萬別害羞地說依公司規定。妳要非常清楚自己的底線在哪裡，勇敢開出符合市場行情的合理數字。如果對方連基本薪資都給得很摳，還跟妳大談公司未來吃大餅的遠景，那他只是個想白嫖妳才華的渣男。

提問環節是照妖鏡 準備好妳的求職QA

相親快結束時，男方問妳有沒有想了解的，妳如果只回答沒有，這場約會大概就涼了。當工作上的面試官問妳「還有什麼問題想問嗎」，這就是妳的專屬反擊時間。

請大膽拋出像是「這個職位過去的人離職原因是什麼」、「團隊目前的痛點在哪裡」等靈魂拷問。如果面試官開始眼神閃爍、瘋狂顧左右而言他，那這家公司絕對有貓膩，可以直接淘汰。

沒被錄取不是妳不好 單純只是八字不合

相親失敗了，妳會覺得是自己配不上對方，還是覺得對方沒眼光、兩人的頻率對不上？面試沒收到錄取通知也是同一個道理。有時候可能只是因為妳的氣場太強大，主管怕帶不動妳；或者他們其實只想找個聽話的便宜勞工，而妳太過優秀。沒被選上真的不用懷疑人生，那只是說明妳們八字不合，下一位會更好。

保持海王心態 每家都去面試、爭取所有OFFER

最忌諱的心態就是才去面試第一家，回來就開始幻想自己進公司後的升遷藍圖，甚至為了等這家公司的通知而推掉其他機會，這完全就是大暈船。在還沒拿到正式聘書之前，求職上請保持雨露均霑的海王心態，今天跟這家聊聊、明天去那家看看。手上的選項越多，妳在談判桌上的底氣就越足，才不會被某一個渣主管牽著鼻子走。

結語

談戀愛找錯人頂多哭個幾天，找錯工作可是天天都在渡劫。新鮮人出社會的第一步，就是要建立起平等的對話視角。妳不需要去求一份工作來施捨妳，妳是要帶著妳滿腔的熱血、創意和肝，去尋找一個懂得欣賞妳、願意給妳合理回報的伯樂。

面試時請保持最頂級的自信，合得來我們就牽手簽約，合不來就微笑道別，畢竟在廣大的職場裡，妳才是最搶手的C位女王。

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