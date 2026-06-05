《翹楚》周翊然是誰？和白鹿傳緋聞、歌手出身 9件事認識新生代男神。圖片來源：周翊然 官方微博

古裝復仇劇《翹楚》開播後話題持續升溫，除了陳都靈飾演的楚朝被稱為「重生大女主殺瘋」，周翊然飾演的傅九／謝燕來也成為觀眾追劇焦點。從冷感少年、隱忍將軍到帶有破碎感的王爺氣質，他這次換上古裝後，不再只是青春校園劇裡讓人心動的男同學，而是多了一層宿命感與守護感。以下整理周翊然9件事，一次看懂他如何從歌手出身，一路飛奔成陸劇圈最受矚目的潛力男神。

周翊然9件事1：從歌手轉型演員，靠穩紮穩打闖出代表作

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然最早不是以演員身分被觀眾認識，而是先從歌手、偶像路線開始累積舞台經驗。公開資料顯示，他曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，後來才逐漸轉向戲劇圈，以個人身分發展。

這段經歷也讓他的演藝路線多了一點反差感。舞台訓練給了他表演基礎，戲劇作品則讓他慢慢找到角色節奏。從偶像到演員，周翊然不是靠一個爆點突然飛升，而是一步步把作品累積起來，直到觀眾開始把「周翊然」和「新生代男主演」畫上等號。

周翊然9件事2：曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，早期其實是偶像出身

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然曾以「方翔銳」之名加入易安音樂社，該團體以虛擬角色結合真人偶像養成為特色，讓他早期就接觸舞台、歌唱與偶像培訓。他曾在音樂風雲榜舞台演唱〈Chitty Bang Bang Bang〉，之後才逐漸走向演員路線。

這也是為什麼很多人看他的戲，會發現他不只會演，唱歌片段也很自然。尤其在青春劇裡，角色一旦有唱歌、舞台或音樂橋段，周翊然不會讓人出戲，反而多了一種「這個男孩真的會在校園裡發光」的真實感。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事3：《快把我哥帶走》開啟演員路，非科班背景一路磨演技

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然早期曾參演電影《快把我哥帶走》，這部作品也被不少粉絲視為他正式踏入戲劇圈的重要起點。非科班出身的他，剛開始演戲並不是一路被掌聲包圍，反而經歷過資源不穩、角色不大、需要不斷試戲的階段。

也正因為如此，他的成長線很明顯。從早期配角到後來慢慢接住主角戲份，周翊然的表演不是一開始就成熟到讓人驚豔，而是能看見他一部一部在修正、吸收、變穩。對新生代演員來說，這種「慢慢長出來」的演員感，反而更容易讓觀眾願意陪他走下去。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事4：《你微笑時很美》《喬家的兒女》《小敏家》累積觀眾緣

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

真正爆紅之前，周翊然其實已經在多部熱門劇中慢慢刷存在感。他曾在《你微笑時很美》飾演艾佳，在《喬家的兒女》飾演喬七七，也在《小敏家》飾演金家駿。這些角色不一定是最核心的男主角，卻讓觀眾開始記住他身上那種乾淨、安靜又帶點敏感的少年氣。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

尤其《喬家的兒女》裡的喬七七，身上有一種被生活推著長大的孤單感，和他後來擅長的「破碎感少年」其實很相通。周翊然不是強勢外放型演員，他更適合演那種心裡藏著事、話不多但情緒很深的角色，這也成為他後來在青春劇與古裝劇中都能被放大的優勢。

周翊然9件事5：《當我飛奔向你》張陸讓爆紅，成為純愛校園男神

《當我飛奔向你》劇照。圖片來源：《當我飛奔向你》官方微博

真正讓周翊然被大量觀眾記住的作品，是青春校園劇《當我飛奔向你》。他在劇中飾演高冷學霸張陸讓，與張淼怡飾演的蘇在在組成「一讓在讓CP」，從校服青春、雙向奔赴到慢慢長大的戀愛感，讓這部劇成為不少觀眾心中的純愛代表作。用戶提供資料也提到，這部劇讓他奠定校園劇男主形象。

張陸讓之所以能紅，不只是因為人設討喜，而是周翊然把角色的自卑、沉默與被愛融化的過程演得很自然。他沒有把高冷演成冷冰冰，也沒有把深情演得太油膩，而是保留了一種青澀、笨拙、真誠的少年感。那種「他什麼都沒說，但你知道他很在意」的表演方式，正是周翊然最圈粉的地方。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事6：《江湖夜雨十年燈》挑戰腹黑魔教少主，撕掉青春劇標籤

如果說《當我飛奔向你》讓周翊然成為青春劇男神，那《江湖夜雨十年燈》就是他轉向古裝武俠的重要作品。該劇由周翊然、包上恩主演，改編自關心則亂同名小說，他在劇中飾演慕清晏，角色帶有腹黑、孤傲與江湖感，和過去青春校園男主形象有明顯差異。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

這個角色對周翊然很關鍵，因為它讓觀眾看見他不只能演校園裡的乾淨男孩，也能演古裝世界裡心思更深、情緒更複雜的角色。張陸讓是冷，但本質純粹；慕清晏則是冷中帶刺，角色身上有危險感。這一步轉型，讓他的戲路明顯往外打開。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事7：《翹楚》飾演傅九／謝燕來，破碎感少年將軍成新亮點

《翹楚》劇照。圖片來源：《翹楚》官方微博

在《翹楚》中，周翊然飾演傅九／謝燕來，與陳都靈飾演的楚朝展開命運交纏。該劇改編自希行小說《楚后》，官宣時即因原著大女主設定、角色改編與番位安排掀起討論；劇中周翊然所飾演的謝燕來，是楚朝命運局中的重要人物。

周翊然這次最被討論的，是他身上那種「少年將軍的破碎感」。他不是傳統霸氣外放型古裝男主，而是更偏清冷、壓抑、帶傷的角色氣質。當他站在楚朝身邊時，既有守護感，也有命運感，這種不是強行耍帥、而是帶著傷口往前走的男主人設，剛好踩中近年古裝劇觀眾最愛的審美。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事8：《翹楚》官宣曾爆番位爭議，工作室後續維權

《翹楚》官宣階段曾因番位安排引發討論。報導指出，劇方官宣主演陳都靈與周翊然時，因標註「排名不分先後，按姓氏首字母排序」，部分粉絲認為原著《楚后》屬於大女主故事，對平番安排不滿，進而引發粉絲論戰。

後續周翊然工作室也曾針對網路言論發布維權相關聲明，引起討論。這類爭議在陸劇市場並不少見，尤其古裝IP改編常牽涉原著設定、角色戲份、番位與粉絲期待。不過對演員來說，場外聲量終究只是一時，真正能讓觀眾留下來的，還是角色本身能不能立住。

周翊然。圖片來源：周翊然 官方微博

周翊然9件事9：曾與白鹿傳緋聞，雙方工作室火速澄清「只是好友聚餐」

周翊然也曾因私下行程被捲入緋聞討論。2026年5月，有狗仔爆料白鹿與周翊然同機抵京、聚餐後返回同一小區，引發戀情猜測。對此，雙方工作室隨後發文澄清，表示當天是正常朋友聚餐，兩人目前皆為單身狀態，呼籲外界理性看待。

這場風波也再次證明，新生代演員一旦熱度上升，私生活很容易被放大解讀。對周翊然來說，緋聞雖然帶來短暫話題，但真正能讓他持續往前走的，仍然是作品。從張陸讓到慕清晏，再到傅九／謝燕來，他的演員標籤正在從「純愛校園男神」慢慢變成「古裝潛力股」。