生小孩前真的要想清楚！媽媽曝「7大剝奪感」：我很愛孩子，但快樂好難。圖片來源：pexels

「我很愛我的小孩，可是要我真心感到快樂真的好難。」一名媽媽近日在社群寫下當媽九年的真心話，坦言自己仍無法接受「時間被切碎」、永遠停不下來的接送、花不完的費用，以及有了孩子後，好像沒有一天是真的為了自己而活。

生小孩前，很多人想像的是陪伴、可愛、家庭完整；但真正成為媽媽後才發現，育兒不只是多一個孩子，而是自己的時間、自由、金錢、情緒與人生排序，都會被重新打亂。以下整理當媽媽後最有感的7種剝奪感，也許有點殘酷，卻是許多過來人點頭的真實心聲。

當媽剝奪感1：時間被切碎 「安靜洗碗」都變成願望

原PO提到「時間被切碎」，短短五個字立刻戳中許多媽媽。因為當媽後最累的不是單純忙碌，而是時間再也不是完整的一塊。

有網友留言說：「我連洗碗想不被打擾都很難，那種瘋狂被切碎時間的感覺很差。」這句話看似日常，卻很有殺傷力。對很多媽媽來說，她們想要的不是什麼奢華自由，而是把一件小事從頭做到尾，不要被喊媽媽、不要被打斷、不要隨時待命。

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以前喝咖啡是放鬆，當媽後喝咖啡可能喝到冷掉；以前洗澡是日常，當媽後洗澡像限時任務；以前發呆是生活空白，當媽後連發呆都會覺得自己是不是忘了什麼事。所以媽媽的時間不是變少，是被切成碎片後，再也拼不回原本的自己。

當媽剝奪感2：接送成每天重複上演的人生卡關

很多沒生小孩的人，可能會覺得接送只是「去一下學校」。但留言區有媽媽直接點出現實：「就像這幾天下雨，接送上下課超麻煩，不管騎車穿雨衣還是開車找車位，學校、安親班附近都塞塞塞，但妳還是得出門。」

這就是育兒裡最真實的崩潰感。不是今天心情好不好、天氣好不好、身體累不累，而是時間到了，妳就是得出門。

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上學要送，放學要接，安親班要跑，才藝課要接續。遇到下雨、塞車、找不到停車位，整個行程瞬間變成媽媽的耐力賽。更麻煩的是，接送會把一整天切成好幾段，妳想工作、想運動、想約人，都得先看孩子的行程表。

久了以後，不是媽媽在安排自己的人生，而是孩子的課表在安排媽媽的人生。

當媽剝奪感3：養小孩像不能取消的高額訂閱

原PO提到「花不完的費用」，也讓不少父母點頭。留言中有人直說：「繳不完的費用，重新選擇，我不會生小孩。讓小孩跟著大人辛苦，不是不愛小孩，是我們太有責任感，所以很辛苦。」

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這段話之所以引發共鳴，是因為很多父母不是不願意花錢，而是育兒開銷永遠沒有真正結束的一天。

小時候是奶粉、尿布、托育費；上學後是學費、安親班、才藝班、制服、文具、戶外教學；再大一點是補習、手機、活動、升學費。每一筆看似合理，加起來卻讓家庭長期處在「一直付出」的狀態。

養小孩最像高額訂閱制的地方，就是妳不能按取消，而且每一季都會自動升級方案。

當媽剝奪感4：放風一天根本沒有真正下班

原PO說，這不是單純放風一天就能解決的心情。留言區也有網友寫得很精準：「想去旅行或去購物但又不缺東西，就算放風去旅行沒帶孩子覺得空虛，帶了又更累。」

這句話就是很多媽媽的日常矛盾。沒帶孩子出門，好像可以自由了，卻又會擔心孩子、內疚自己是不是不夠陪伴；帶孩子出門，原本的旅行立刻變成移地育兒，行李要準備、餐廳要考慮、行程要配合孩子，最後只是換個地方繼續累。

所以媽媽真正需要的不是一天放風，而是生活裡能有穩定、被尊重、沒有罪惡感的喘息空間。否則再漂亮的咖啡廳、再遠的旅行，都只是短暫登出，系統還是在背景運作。

當媽剝奪感5：不敢承認自己不快樂

原PO最刺痛人的一句，是她說自己明明有飯吃、有房住、有車開，偶爾也能吃大餐，但就是開心不起來。這讓許多媽媽有強烈共鳴，因為外界常把「生活條件不差」直接等於「妳應該知足」。

但留言區有人寫下：「我以為是我有問題，連我自己也不知道該怎麼形容這心情，結果看到妳的文章才發現，原來我就是妳說的這樣。」

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這句話之所以有力量，是因為很多媽媽不是不快樂才痛苦，而是不知道自己為什麼不快樂更痛苦。明明孩子可愛，家庭也還算穩定，生活沒有什麼巨大災難，可是心裡就是空空的、累累的、悶悶的。

最讓人難受的是，一旦說出口，還可能換來一句：「妳已經很好命了。」於是媽媽只好把情緒吞回去，繼續扮演那個應該感恩、應該滿足、應該撐住的人。

當媽媽後剝奪感6：不是不愛孩子 是自己真的消失太久了

這串留言中，最有衝擊性的莫過於不少媽媽直接說出「後悔生小孩」。有人說：「完全不敢跟身邊的人討論，怕自己好像是很失職的媽媽，但我真的真的很後悔生小孩。」也有人說：「很愛女兒，但真心後悔生小孩，實在太累太累沒有自我了，好想為自己而活。」

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這些話很容易被罵，但如果仔細看，就會發現她們說的不是「我不愛孩子」，而是「我再也找不到自己」。

有網友形容得很精準：「不是不愛孩子，是我們太有責任感。」因為太負責，所以什麼都想做好；因為太愛，所以很難真的放下；因為一直把孩子排在前面，所以久了以後，自己就被排到看不見的位置。

很多媽媽真正後悔的，未必是孩子本身，而是那個再也回不去的自由人生。

當媽媽後剝奪感7：「妳到底有什麼好忙」

有網友留言說，媽媽生活像是不斷循環，找不到自己，最後還換來別人一句：「妳到底有什麼好忙的？」

這句話幾乎是所有照顧者的爆點。因為媽媽忙的事情，很多都不是一件會被看見的大事，而是無數個家庭能順利運轉的細節。

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飯有人吃，是因為有人準備；衣服有人穿，是因為有人洗；孩子準時到校，是因為有人接送；家裡看起來沒事，是因為有人提前處理掉很多事。這些事完成時沒人鼓掌，一旦出錯，卻常常第一個想到媽媽。

所以媽媽最痛的不是累，而是自己明明撐起很多，卻被當成「妳到底在忙什麼」。