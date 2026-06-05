台中『芭蕾城堡酒店』把MOTEL變成夢幻親子樂園！超豪華設施，住進去就捨不得退房

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

你知道嗎？印象中總是充滿神祕奢華感的「台中MOTEL」，竟然也能搖身一變，成為陽光灑落的夢幻親子旅館！

一向以頂級奢華著稱的「台中芭蕾城堡酒店」，如今正以極其細膩且充滿感性的全新姿態，優雅地重新定義現代旅宿的體驗。它成功褪去了昔日汽車旅館的刻板印象，將原本帶著距離感的奢華空間，完美淬煉成一座充滿童話色彩與滿滿人情溫度的「質感親子城堡」。今天就跟著編輯的腳步，一起走進這座讓大人放鬆、小孩玩瘋的陽光樂園吧！

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

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從奢華地產到品牌底蘊的覺醒

曾經，台中的汽車旅館以大尺度、大奢華聞名，而芭蕾城堡酒店起初的定位亦是如此。然而，隨著市場環境的變雜，旅館業主意識到若僅停留在「休息」與「派對」的表象，將會模糊企業原本追求的高端形象，五年前，轉型的種子便已埋下。

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

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現任營運長在接手前，曾在客房數超過200間的大型五星級飯店深耕二十餘年，對他們而言，接手僅有55間客房的芭蕾城堡酒店，並非退步，而是一次追求「極致細節」的挑戰。他回憶起接手初期，面對外界對汽車旅館的固有印象，內心充滿了擔憂與思考：如何在這充滿衝突的矛盾中，完成一場「華麗的變身」？

策略性的空間實驗：商務與親子的雙重奏

營運長深知，轉型不能僅靠口號，他大刀闊斧地將酒店區分為兩個經營區塊：22 間商務房型轉向純粹的商務飯店模式，而 33 間車庫房型則全面進化為度假感的親子空間。

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

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他透過以往在飯店業的經驗與人脈，重新與商務客群接洽，強調客房高達15坪的寬敞空間、大浴缸以及充滿綠意的對外窗。短短半年內，商務房型的住房率便從谷底反彈，達到近乎滿房的驚人成績。

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而在親子市場的佈局上，她更將最初僅有的2間親子房，擴展至今已達8間之多，每一間都充滿了對孩子想像力的致敬。

將多間 Villa 改造成專為親子設計的主題房，因為房內空間極大，基本上房間本身就是一座專屬遊樂場。（像是兒童攀岩牆、汽車溜滑梯、大型積木等）

部分房型（如叢林城堡、萊萊城堡）房內直接標配 KTV 設備，讓大人在小孩放電時也能有自己的娛樂。

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隱藏式服務：那些沒說出口，卻被溫柔接住的需求

真正的頂級服務往往是「隱形的」。營運長將五星級酒店的「隱藏式服務」帶入這座城堡。這不僅僅是提供住宿，而是在訂房階段便開始細膩地詢問客人的目的，並在房內預先準備好驚喜。

這種對細節的偏執，甚至體現在最容易被忽視的地方，為了守護每一位房客的嗅覺體驗，她對禁菸有著近乎嚴苛的堅持，若房客違規抽菸，不僅需支付高額清潔費，她更會親自督導臭氧消毒，確保下位房客，特別是帶著孩子的家庭，不會聞到一絲殘留的氣味。他堅定地表示，唯有對乾淨度與品質的絕對堅持，才能吸引到真正懂得生活品味的客群。

200 歲的廚房與有溫度的家常

芭蕾城堡酒店的早餐，是另一段溫馨的傳奇，這裡沒有名廚，卻有三位平均年齡加總近 200 歲的「廚媽」。她們或許不善於烹飪花俏的法式料理，卻願意為了營運長的意見不斷調整菜色，只為了讓3到10歲的孩子能吃到不油膩、好消化且充滿母愛的家常味。

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

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營運長笑稱，因為自己每天都要吃這裡的早餐，所以對菜色變換極其要求。三位廚媽每人每天研發兩道新菜，確保每三天的循環中，客人都能感受到如家一般的鮮活感。這種不盲目追求高檔食材，卻在細微處用心的「溫度服務」，正是芭蕾城堡最核心的競爭力。

小蝦米的力量：邁向三連霸的夢想

憑藉著這份熱情，這家營運長口中的「小蝦米」酒店，在 2023 年與 2024 年蟬聯了票選的「最佳親子飯店」殊榮。她不買廣告、不刷評論，而是要求櫃檯同仁與客人建立深厚的連結，將每一位住客加入 LINE，變成真正的朋友。

圖片來源：台中芭蕾城堡酒店 FB、官網

對他而言，轉型的成功不在於住房率的數字，而在於同仁們走出去時，能以身為「芭蕾人」為榮。面對即將到來的 2025 年，她正醞釀著如何以更細膩的行銷與更有溫度的服務，挑戰三連霸的紀錄。