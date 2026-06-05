雨季防衛戰 4個妙招讓大水螞蟻全家退散

編輯/鄭欣宜撰文

每當午後雷陣雨落幕，或是空氣中瀰漫著悶熱潮濕的梅雨氣息時，妳是不是也常在準備點起香氛蠟燭、好好享受美麗夜晚的瞬間，突然被窗外黑壓壓一片、瘋狂撞擊玻璃的「大水螞蟻」給嚇到花容失色？

先別尖叫！這些俗稱大水螞蟻的白蟻，雖然長得一臉有礙觀瞻，但只要我們保持理智、用對策略，妳依然能優雅地守護住妳那漂亮的木質地板和高質感家具。 白蟻這種類型的人間凶器，最喜歡在下雨天集體出來集體相親。小編要跟女孩們分享白蟻的弱點，順便奉上四招讓牠們看見妳就繞道走的防治法。

白蟻害怕什麼？

在開戰之前，我們要先了解這些不請自來的討厭鬼到底最怕什麼：

1.乾燥與通風良好的清爽環境

白蟻基本上就是個無藥可救的重度潮濕控。牠們的皮膚非常薄，只要環境稍微乾燥一點，牠們就會面臨脫水的命運。這就是為什麼牠們總愛挑下雨天、濕度爆表的時候集體出沒。所以，只要破壞牠們最愛的潮濕感，妳就已經成功了一半。

白蟻基本上就是個無藥可救的重度潮濕控。只要破壞牠們最愛的潮濕感，妳就已經成功了一半。圖/123RF圖庫

2.高濃度的植物精油與刺激氣味

雖然白蟻對木頭有著令人無法理解的執著，但牠們對某些特定植物的味道卻是避之唯恐不及。像是尤加利、茶樹、薄荷以及樟木的精油，那種強烈的天然氣味對白蟻來說達到了催淚瓦斯等級。用這些高雅的香氣來築起防線，既能薰香房間，又能順便禦敵。

消滅白蟻4大招

搞懂了白蟻的罩門，接下來這四個實用的消滅與防治大招，請立刻在雨天點亮妳的防禦結界：

第一招：實施光源欺騙法

白蟻具有嚴重的趨光性，只要看到白光就會像飛蛾撲火一樣衝過來。下雨天的傍晚，請務必把家裡的窗簾拉得死死的，防止室內光線外洩。如果可以的話，把靠近窗戶的燈源換成溫暖的黃光，因為黃光的波長對牠們來說比較沒有吸引力。更進階的玩法是，在陽台掛一盞白光燈，下方放一盆加了洗碗精的水，讓牠們直接物理性超渡。

第二招：用除濕機把家裡打造成白蟻禁區

既然知道白蟻怕乾，那雨天一到，請立刻把家裡的除濕機開到最強，將室內濕度狠狠壓在百分之六十以下。當妳把空氣中的水分通通抽乾，家裡的木頭家具自然就不會調配出白蟻最愛的「濕潤口感」。這種乾燥的環境對牠們來說就像沙漠一樣荒涼，聰明的白蟻自然會打包行李去別人家敲門。

第三招：精油噴霧是兼具品味的超強防線

想阻止白蟻從窗戶縫隙偷溜進來，不需要用刺鼻的殺蟲劑破壞生活品質。拿一個漂亮的噴霧瓶，裝滿水後滴入茶樹或尤加利精油，朝著窗框、門縫、陽台牆角噴灑一輪。這種做法能讓妳家散發出高級香氣，還能在無形中拉起一條物理防線，讓白蟻走到門口就被氣味勸退。

拿一個漂亮的噴霧瓶，裝滿水後滴入茶樹或尤加利精油，擴香散發也能驅逐白蟻。圖/123RF圖庫

第四招：遇到脫翅白蟻請用膠帶與濕抹布封印

如果真的不幸有幾隻漏網之魚飛進家裡，甚至開始掉翅膀準備在妳的木地板上「定居」時，千萬不要用嘴巴吹或是用掃把瘋狂揮舞，那只會讓牠們四處逃竄。這時候請拿出極致的優雅，用透明膠帶直接黏住牠們，或者是用一條微濕的抹布精準地「蓋」過去。濕抹布可以瞬間黏住牠們的翅膀與身體，讓牠們動彈不得，最後再整條拿去清洗或丟棄，乾淨俐落完全不著痕跡。

下雨天的浪漫，絕對不能被這些長了翅膀的麻煩精給破壞。

對付白蟻就像對付生活裡的那些爛桃花一樣，不哭不鬧、保持冷靜，用最聰明的手段把界線畫清楚，對方自然會知難而退。

希望這四個防禦大招能幫妳在潮濕的季節裡，依然能舒舒服服地躺在沙發上，一邊看著窗外被妳完美隔離的雨景。只要掌握了這些生活的小智慧，不論外面下多大的雨、有再多的雜音，妳的城堡永遠都能維持精彩模樣。

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