2026-06-04 22:39 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】一部無法在中國大陸上映的電影 #超限戰，當真相被隱藏，勇氣成為唯一出口【電影欣賞】
#超限戰 #TheUnrestrictedWar
現正熱映中 片長：2小時19分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=9zsCbf6OLn0
劇情：描述加拿大頂尖病毒學家吉姆．康拉德，在中國經營生物科技公司期間，突然遭到當局逮捕。原本以為只是單純的政治事件，卻被迫執行竊取病毒樣本任務後，逐漸發現自己早已成為一場龐大陰謀中的棋子。隨著真相層層揭開，生化戰、資訊戰、金融戰與認知戰等現代戰爭手段逐漸浮現，也讓他必須在良知、生存與真相之間做出艱難抉擇。
#超限戰 根據COVID-19 新冠疫情事件改編，揭露一場沒有硝煙卻足以影響全世界的戰爭。
電影中，將軍為了鞏固權力，不惜控制頂尖病毒學家；而勇敢的醫生選擇站出來揭發真相，即使知道可能付出生命代價，依然堅持做對的事情。
最令人感到恐懼的，或許從來都不是病毒本身，而是那些被刻意隱藏的真相。當真相被掩蓋，人們所看見的未必是事情的全貌。
看完電影後最大的感觸是，真正的民主從來不是只有一種聲音，而是能夠容納各式各樣的聲音，讓不同的觀點被聽見、被討論。唯有在開放與包容的環境中，社會才能透過對話不斷接近真相。
#電影推薦 #電影欣賞 #超限戰 #真實事件改編 #COVID19 #新冠疫情 #武漢肺炎
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