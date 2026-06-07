2026-06-07 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】高齡版的「怪奇物語」 銀髮族也可以展開冒險旅程！—《怪奇退休鎮》
看到「怪奇」兩個字，大概很多人就會馬上聯想到《怪奇物語》，而這部以養老鎮為背景的《怪奇退休鎮》也確實是由杜夫兄弟擔任監製的新作，只是在同樣以科幻冒險為題材，主角的年齡層卻換成被認為人生已經要步入終局的銀髮族。在巧妙的設計下，這樣看似有點突兀的組合意外收到不錯的效果，其中關於年齡與生命的深層探討，也讓「怪奇」出現了另一種意料之外的呈現。
《怪奇退休鎮》的故事從主角山姆被送往沙漠中的「退休鎮」展開，除了剛經歷喪妻之痛，陌生的環境加上與女兒的溝通不良，讓他本就不擅長社交的個性，變得更加排外。值得慶幸的是，他在抵達不久就獲得鄰居的熱烈歡迎，但正當新的友誼看似讓他的身心逐漸恢復，山姆卻意外撞見了匪夷所思的場景，退休鎮光鮮外表下的可怕陰謀也開始逐漸浮現⋯
畢竟是由《怪奇物語》的創作者監製，《怪奇退休鎮》的劇情邏輯其實並沒有什麼不合常理的部分，加上流暢明快的節奏，讓它成為一部很容易讓觀眾進入狀況的小品。而個性鮮明又討喜的主要角色們，也是這部影集大加分的關鍵，在被娛樂的同時，透過他們更會讓非年長者族群能夠了解「變老」所必須面臨的挑戰。
生理機能的衰退當然不用說，但更讓人難以適應的，其實是內心的孤獨感與認為自己「不被需要」的焦慮，與此同時還要面對的，還有即將面對未知人生終點的恐懼；藉由與劇中科幻元素的結合，那種「人生所剩長度最短，卻最渴望繼續活著」的心態，還有該如何與這種想法和解的命題，也一併被呈現出來。
比起《怪奇物語》的長篇幅，《怪奇退休鎮》就算沒有第二季也不會讓人意外，但這並不會影響對它的評價。尤其是在使用者大多以青壯年為主的Netflix平台，用科幻的角度在提供娛樂的同時，也帶給觀眾更多與銀髮有關的議題，這其實是件滿重要且有意義的嘗試。
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