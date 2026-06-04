陸劇《莫離》未播先爆！白鹿演瘋感女主，嫁殘疾王爺丞磊捲入復仇，5大看點必追。圖片來源：Disney+提供

古裝劇迷6月又有一部令人期待的新劇可以追了！由白鹿、丞磊主演的古裝復仇劇《莫離》將於6月9日在Disney+上線，劇集還沒開播，已在騰訊創下破400萬預約量，白鹿這次飾演離山書院長女葉璃，外表聰慧冷靜，身上卻藏著不願被看見的祕密；丞磊飾演殘疾王爺墨修堯，看似冷漠難親近，背後同樣有一盤尚未翻開的權謀棋局。

定檔預告曝光後，最讓觀眾印象深刻的就是白鹿的「瘋感演技」！葉璃手握匕首顫抖、自掘墳墓躺進土坑，還能神色自然地對著空氣說話，介紹身邊最親近的侍女，鏡頭一轉，旁邊根本空無一人。這篇女子漾帶大家搶先了解《莫離》劇情簡介、5大看點，搶先看這場藏著創傷、復仇與真相的危險婚局。

《莫離》劇情簡介

離山書院長女葉璃（白鹿 飾）獨自下山後，嫁給殘疾王爺墨修堯（丞磊 飾），表面上，葉璃聰明溫和、進退有度，像是一位能在複雜局勢中保全自己的大家閨秀；但實際上，她身上有太多說不出口的過去，也有太多不能被人看穿的秘密。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

墨修堯同樣不是單純等待被拯救的王爺，他雖然行動受限，卻一直冷眼觀察朝局變化，也背負著自己的仇恨與計畫。兩人的婚姻一開始沒有多少浪漫，更多的是試探、防備與各自盤算。葉璃想追查真相，墨修堯想重新翻盤，當兩個同樣受過傷、也同樣不肯認輸的人被命運綁在一起，他們既是夫妻，也像盟友，更像彼此在黑暗中唯一能看見的人。

《莫離》劇情5大看點

《莫離》看點1. 白鹿演「不正常女主」，自掘墳墓畫面太衝擊！

白鹿這次在《莫離》中飾演葉璃，和過往古裝女主的人設大不同！葉璃能冷靜說話、端莊行禮，也能在複雜局勢裡迅速判斷下一步，她越平靜，越讓人覺得心裡藏著更深的祕密。預告中，葉璃自己挖墳、躺進土坑，畫面相當衝擊，完全不像單純情緒崩潰，更像長年創傷被具體攤開，像一個在替自己準備退路，早已把死亡視為某種答案的人。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

白鹿這次要演出葉璃的清醒、壓抑、破碎與瘋感，分寸不能太滿，也不能太淡，相較於她過往在《長月燼明》中明亮堅定的黎蘇蘇，或《寧安如夢》裡帶著重生悔意與決斷力的姜雪寧，葉璃更像一個把所有痛苦都藏進平靜表情裡的人，這種反差也讓人更期待白鹿在《莫離》中展現不同以往的古裝角色層次。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

《莫離》看點2. 對空氣介紹侍女？「青霜」成為葉璃最大謎團

《莫離》預告中最讓人背脊發涼的一幕，是葉璃對墨修堯介紹身邊侍女：「她是我最親近的人，是不是啊青霜。」她說得自然，神情也很篤定，彷彿青霜真的就站在她身邊，下一秒鏡頭拉開，旁邊卻空無一人！

這個畫面一下就把懸疑感推上來，青霜到底是誰？她曾經真實存在過，還是葉璃因為創傷產生的幻影？葉璃為什麼會把一個看不見的人，當成自己最親近的存在？這個名字顯然不是隨口帶過，很可能和葉璃被封山8年的經歷有關，也可能藏著她走上復仇之路最痛的原因。葉璃明明看起來很冷靜，說出口的話卻讓人越想越毛，她越平靜，也讓人越好奇她到底經歷過什麼才能有這麼平淡的瘋感？

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

《莫離》看點3. 丞磊飾演殘疾定王，落魄只是表面，復仇才是真底牌

丞磊這次在《莫離》中飾演定王墨修堯，是一位雙腿殘疾、處境衰敗的王爺，外界眼中的他，像是早已失勢的人，定王府也不復昔日風光，但墨修堯絕不是任人擺布的落魄王爺。他心思深沉，長年冷眼觀察朝局變化，暗中也有自己的復仇計畫，葉璃嫁入定王府後，他很快察覺她身上的異常。當他對葉璃說出「你真的很不正常」時，語氣裡有懷疑，也有試探，他不但沒有急著相信她，更不可能輕易交出自己的底牌。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

這類冷面王爺角色，很適合丞磊的古裝氣質！只要一個眼神、一句低聲質問，就能讓角色的壓迫感浮現，他看似被困在輪椅與衰敗王府之中，實際上早已冷眼看清局勢，把所有人都放進自己的棋局裡。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

《莫離》看點4. 白鹿丞磊「先婚後謀」、互相試探

《葉璃嫁給墨修堯，墨修堯接受這場婚事，兩人都不是單純為了愛，這段婚姻更像一場局，誰先露出破綻，誰就可能先輸！葉璃藏著離山舊案，墨修堯背著自己的仇，兩人一開始不像夫妻，更像彼此觀察的對手，每一次對話都在試探，每一次沉默都像在判斷對方值不值得相信。這種「先婚後謀」比單純先婚後愛更有張力，愛情在一次次危機裡慢慢長出默契，等到葉璃的秘密被墨修堯看見，墨修堯的傷口也被葉璃理解，這段關係才真正從一紙婚約，變成可以並肩作戰的同盟。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

《莫離》看點5. 青梅竹馬黎王墨景黎暗中攪局

除了葉璃與墨修堯的婚姻線，《莫離》另一個關鍵人物是黎王墨景黎，他原本與葉璃是青梅竹馬，卻在葉璃出嫁同日，與葉府次女葉瑩成親，也讓葉府、定王府與黎王之間的關係變得更加複雜。墨景黎表面背負「戲曲王爺」的不堪名聲，看似被外界輕視，實際上卻在暗中操盤，他把所有人對他的輕蔑，變成自己布局的掩護。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

葉璃、墨修堯、墨景黎三人之間，不只有情感糾葛，還有權力算計與復仇目標，葉璃要查離山舊案，墨修堯要翻轉命運，墨景黎則一步步籌謀篡位。三條線交錯後，《莫離》的故事層次除了男女主角談戀愛外，也多了另一種權謀復仇線的層次！

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

《莫離》看點6. 林玉芬導演操刀，古裝宿命感值得期待

《莫離》由林玉芬導演執導，她過去曾執導《花千骨》、《三生三世十里桃花》等高討論度古裝作品，很擅長拍出古裝劇裡的情感拉扯與宿命氛圍。從人物眼神、畫面構圖到感情推進，都不是只追求漂亮場面，而是讓角色的痛苦、克制與靠近慢慢累積。

《莫離》劇照。圖片來源：Disney+提供

林玉芬這次形容葉璃像琥珀，墨修堯像黑曜石，葉璃歷經磨難，傷痕被封存在平靜外表之下；墨修堯同樣身處黑暗，卻仍保有不被折斷的光。這個比喻也點出《莫離》的角色核心，兩人都不是完整無傷的人，靠近彼此前，必然先經歷試探、磨合、誤會與衝突。也因為如此，葉璃與墨修堯的感情不會是一路甜到底，他們像是被命運推到同一盤棋局裡的人，先看見彼此的危險，再慢慢理解彼此的傷口，等到兩人真正選擇並肩而立，那份相守才會更有重量。