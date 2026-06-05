全球快消失的候鳥，為什麼偏偏愛上雲林花生田？

5/27（三）的晚上，因為白天看到的臉書貼文，我的情緒低落了一整天。於是睡前在Youtube滑動的時間，比平時都還要長。然後，就滑到了則佑的這支影片：「土豆鳥，你該認識牠。」

……土豆鳥？什麼東西啊？

因為沒聽過，所以我把那支短影片看完了。看完之後，我第一個聯想到的，居然是前陣子發生在台北的「安鼠之亂」。生物與環境之間，本來就一直互相牽動著。很多時候，只看人類有沒有意識到而已。

於是，我寫下這篇文章，做為自己的思緒整理與學習記錄，也分享給你們。





▋土豆鳥到底是什麼鳥？





最近雲林鄉下流傳一句很有意思的話：「五關侯要來巡田了。」

第一次聽到的人，通常都會愣一下。

五關侯？哪位大人物？是地方角頭？還是哪尊神明出巡？結果答案一公布，很多人都笑了。因為農民口中的「五關侯」，其實是一種候鳥。

牠的正式名字叫小辨鴴（Northern Lapwing），而在雲林，大家更習慣叫牠另一個名字：土豆鳥。

▋當全世界都在減少，台灣卻突然暴增

如果最近有留意生態新聞，應該會發現一件很矛盾的事。小辨鴴在全球的數量，正在快速下滑。棲地消失、農藥增加、農業型態改變，讓牠們在歐洲許多地方越來越難生存。

2016年，小辨鴴甚至被列入近危物種。連把牠奉為國鳥的愛爾蘭，也一直擔心牠們會不會在未來持續消失。但奇怪的是，全球數量一路往下掉，台灣卻反方向往上衝；而且暴增的位置，幾乎都集中在雲林。

早年來台過冬的小辨鴴大約只有四千隻，如今數量已逼近兩萬隻。兩萬隻候鳥集中在花生田裡，那畫面已經不是「有幾隻鳥」，而像整片土地突然開始流動。原本只是普通農田的雲林，意外變成全球遷徙路線裡極重要的一塊拼圖。

做不動產這幾年，我慢慢發現一件事：有生命力的土地，其實看得出來。做為經常到處亂跑的房仲，我有時候會看著那些鋼筋水泥構成的建物發愣。有些地段房價再高，卻讓人感到一種「死寂的繁榮」；而那些能讓數萬隻候鳥準時返鄉的花生田，卻讓我覺得這塊土地正在呼吸。

原來，土地的價值，不只在於「建蔽率」和「容積率」，更在於「生命容納率」。

土地會記得，哪裡還適合生存。

▋牠們長得像卡通人物

小辨鴴有一個極度搶眼的特徵。牠頭頂那根向上翹起的細長羽毛，遠遠看過去，真的很像《櫻桃小丸子》裡的花輪。

尤其一整群聚在花生田時，那畫面會讓人忍不住多看幾眼。黑白相間的羽色、微微前傾的步伐，再加上有點像貓叫的聲音，讓牠們在田裡顯得格外有存在感。很多第一次聽到的人，都會下意識回頭找貓。結果低頭一看，滿地都是鳥。

研究員叫牠小辨鴴，農民則覺得「土豆鳥」更貼切。因為每到花生採收期，牠們就會大規模出現在田裡。

▋農民原本以為牠們是來偷吃花生的

如果今天有上萬隻鳥突然降落在自己辛苦耕作的農田裡，大部分人的第一反應，大概都不會太樂觀。

很多農民最初看到土豆鳥時，腦中冒出的念頭都是：

「完了，花生是不是要被吃光了？」

結果研究資料一攤開，大家才發現事情完全不是想的那樣。

土豆鳥幾乎不吃花生。牠們的食譜裡，高達九成是肉類，其中六成以上是農民最頭痛的害蟲，包括甲蟲、蒼蠅、毛毛蟲，剩下則由蝸牛與蚯蚓組成。換句話說，牠們進田裡，是來工作的，而且還是一整支不用薪水的專業除蟲隊。

▋這場生態合作，一開始沒有那麼浪漫

我很喜歡這整件事的一個地方，是因為它的開頭，沒有什麼偉大的理想。雲林農夫李正學回鄉接手花生田後，開始減少農藥使用。很多人聽到這裡，可能會以為後面要接什麼「友善土地」或「生態永續」的理念。但原因其實非常現實。

因為農藥變貴了，他快買不起了。

結果這個被成本壓出來的選擇，反而讓花生田成了土豆鳥的重要棲地。後來鳥會志工走進田裡告訴他：「牠們不會吃花生，還會幫忙抓蟲。」那一瞬間，事情忽然全部串了起來。

農民減少成本，鳥得到棲地；害蟲數量下降，土地恢復生氣。經濟、農業、生態，竟在一塊花生田裡慢慢接上了線。

很多人談土地價值時，習慣先看價格。但真正能長久留下生命的地方，往往還藏著另一種東西。那是一塊土地，還有沒有能力繼續呼吸。

▋每一隻土豆鳥，都是完成超級長征的旅人

接下來的追蹤資料，更讓研究人員自己都感到意外。

2025年，研究人員佩林（Perrin）曾在雲林放飛一隻被標記的小辨鴴，牠有個很可愛的名字：花輪。到了2026年，花輪竟然又飛回台灣。

後續追蹤發現，這群鳥的遷徙路線長得驚人。牠們從雲林出發，經彰化出海，一路往北飛越福建、安徽、山東、遼寧，最後抵達黑龍江。整段旅程超過6800公里，歷時60天。更奇妙的是，牠們旅程的起點與終點，居然全都是花生田。

地球兩端、不同國家、不同氣候，最後卻被一群頂著「花輪頭」的小鳥串連起來。

▋五千萬隻害蟲背後的另一個問題

研究估算，小辨鴴每年在台灣吃掉的害蟲數量，高達五千萬隻。看到這個數字時，我腦中浮現的不是感動，而是另一個問題：如果有一天，這群鳥不來了呢？農民要灑多少農藥？土地要承受多少負擔？人類又要花多少成本，才能補回這些原本由自然完成的工作？

我們一直以為現代農業是人類獨自撐起來的。但事實上，田裡一直都有隊友，只是人類太習慣把牠們當成背景。

這也讓我想到另一件事。人類很擅長替土地估價，卻不一定擅長理解土地真正的代價。有些地方蓋起來了。有些聲音，也慢慢消失了。

▋真正重要的訊號，常常藏在最不起眼的地方

真正讓我反覆記住的，是這件事發生的位置。不是亞馬遜雨林，也不是非洲草原，而是在雲林一塊很多人開車經過時，可能連看都不會多看一眼的花生田。但偏偏就是那裡，收留了全球逐漸消失的候鳥。

有時候，人類總以為改變世界的訊號一定很巨大、很戲劇、很轟動。可真正攸關未來的答案，往往只是某塊田裡突然多了幾聲鳥叫。那些頂著「花輪頭」的小鳥，也許正在替人類守住某種我們還沒完全察覺的平衡。

當一群正在全球消失的候鳥，願意一年一年飛回同一片土地時，那片土地，大概早就已經說明了某些事情。

這片土地一直在守護我們，而我們，又準備留給未來什麼樣的土地呢？

——萬家鄉