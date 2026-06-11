2026-06-11 08:00 J.T
【申報0元卻補稅60萬！】 —— 她以為在德國賣掉那幅名畫，台灣不會知道——這是最多人誤解的一堂稅務課
▋ 她以為這筆錢，悄悄就過去了
甲女士在整理先生遺物的那個下午，從一疊泛黃的文件夾裡，翻出了幾幅收藏多年的歐洲名畫。她考量了很久。最後，委託德國拍賣行代為出售。
成交了。折合台幣，整整 5,000萬元。
錢進了海外帳戶。她回到台灣，隔年坐在桌前填報綜合所得稅——淨額這一格，她寫下：0元。她以為，這件事就這樣翻篇了。
直到九個月後，一封來自台北國稅局的函文，出現在她的信箱裡。函文說得很清楚：漏報所得，補稅 60萬元。另依漏稅額裁處罰鍰，最高可達 3倍。她盯著那張紙看了很久。
「我在德國賣的東西，台灣怎麼會知道？」
這個問題，很多人心裡都藏著。
▋ 你以為「海外的事」台灣不管？
但大多數人不知道的是，台灣稅法早就把「海外所得」納進了課稅的口袋——而且還有一條幾乎沒人聽過的法規，叫做《所得基本稅額條例》，俗稱「最低稅負制」。它的邏輯其實不複雜：就算你的一般綜合所得是0，只要你有「特定所得」——包括海外所得、出售未上市股票、高額保險給付——超過門檻，你仍然需要另外算一條稅，叫做「基本稅額」。
申報0元，不等於不需要繳稅。
很多人只盯著台灣的薪資、股息，覺得「都報了」，就放心了。但名畫、古董、海外帳戶裡靜靜躺著的收益，往往才是國稅局真正在看的那條線。
而那條線，常常是在我們毫無察覺的時候，悄悄越過去的。
▋ 這三件事，你一定要知道
第一：海外所得超過100萬，就必須計入基本所得額
台灣稅法規定，個人的海外所得一旦超過新台幣100萬元，就必須併入「基本所得額」計算。基本所得額超過750萬元的部分，按20%課徵基本稅額。
甲女士的5,000萬名畫，因為她拿不出當初購入的任何成本憑證，國稅局依財政部核定標準，直接以成交價格的20%認定所得額——整整1,000萬元。這1,000萬計入基本所得額，超過750萬元的部分按20%課稅，最終補稅60餘萬元。
很多人在跨國資產交易時，最容易忽略的一件事，就是留存原始購入憑證。一旦拿不出來，稅局有權按標準比率直接認定所得——那個數字，通常不會對你太客氣。
第二：國稅局「看不見的網」，比你想的更細
甲女士的案子，是稅局在例行資料比對中，自己查出來的。台灣已與多個國家簽訂租稅協定，並配合國際共同申報準則（CRS），金融帳戶資訊的跨境交換，早就是常態。你在海外銀行的存款、投資、每一筆資產交易，理論上都落在這張網的覆蓋範圍之內。這不是在嚇人。這是現在全球稅務環境的日常。
「財務上的風險，不是你看不見它，而是你以為它看不見你。」
第三：主動補報，是唯一還開著的窗口
如果你翻出過去的記憶，發現自己可能有漏報的情況——台灣稅法給了一條路：在被檢舉之前、在稅局啟動調查之前，依《稅捐稽徵法》主動補報並補繳稅款，加計利息後可免予處罰。
這扇窗，一旦稅局的調查程序啟動，就從裡面鎖上了。
甲女士的遺憾，正是不知道這扇窗的存在。
而這種時機的判斷，很難靠自己拿捏——需要有人在資產移動、跨境交易發生的當下，就陪你同步想清楚稅務的影響。
▋ 你的財富，值得被提前看見
很多女性在家庭財務裡，是那個默默撐著的人——管帳、存錢、想著孩子的教育金、記掛著父母的醫療費。但在所有認真守護的背後，有一塊角落，常常被遺漏：稅務風險管理。
不是每個人都需要複雜的節稅架構。但每個人都應該知道，自己的財富地圖裡，哪些地方是你以為安全、但其實暗藏缺口的。
現在可以做的第一步：回想過去三年，你是否有任何海外資產的變動——出售、繼承、受贈、或帳戶間的大額移轉。如果有，值得找一位熟悉跨境稅務的規劃顧問，認真坐下來談一次。
「不是你的財富藏得夠深，而是你的規劃走得夠早。」
這樣的一次對話，代價遠比一封補稅通知單，便宜得多。
那幅畫的故事，你會讓它在自己的家族裡，重演一遍嗎？
我是JT， 你的引導式財務規劃顧問， 我不是律師， 但有些想法，想跟你分享。
（本文財務規劃相關內容，僅供參考，實際安排仍需依個案狀況與專業人士評估。）
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