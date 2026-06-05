由異樣破碎感拼湊而起，Slayyyter 的〈BEAT UP CHANEL$〉在激情中回望人生歷程！

via Slayyyter's Instagram

Hi there，之前一直想要分享一首Slayyyter在第三張專輯《WOR$T GIRL IN AMERICA》(2025) 裡的歌曲〈BEAT UP CHANEL$〉(2025)，這兩天終於想起了這件事。這首歌算是我開始更密切關注 Slayyyter 這位歌手的契機吧，先前雖然也會聽他的歌，不過都只因為朋友推薦或是 App 剛好隨機播放到，而這首〈BEAT UP CHANEL$〉剛好讓我激起了對於 Slayyyter 本人的興趣，不曉得是真的太特別了，還我沒有聽太多的舞曲，這首歌帶給我的感覺是非常特別的，儘管聽得出是使用了大量的 autotune 拼接而成，但就是讓我覺得十分新穎。

從〈BEAT UP CHANEL$〉的歌名就知道，配合這次新專輯的主題，在帶有「$」符號的寓意下是和金錢、奢侈品有關，而歌名所指的「Chanel」也確實是指精品品牌沒有錯，在這首看似紙醉金迷的歌曲之中，其實藏有 Slayyyter 對於自己人生的回望。因為在年輕時的生活並不算富裕，對於奢侈品牌以及奢華生活是渴望的，而直至今日終於能夠負擔得起，整體的心境又出現了微妙的變化。

除了少數的富貴人家，誰在青少年時期又不曾想像過自己未來的生活會過得更好呢？我認為在這首充滿激情、充滿態度的〈BEAT UP CHANEL$〉就包含了這種寄託，在歌詞裡一切極盡豪奢的描述，都像是在給當時坐在路邊玩耍、那個年輕的自己一個交代，現在的自己透過努力獲得了當初想要的東西，當然得把握機會舞動起來，這也可以視作這首歌如此激昂的原因之一。

Slayyyter 的聲音全曲都用 autotune 處理過，這也讓歌聲顯得曖昧不明，聽起來有點模糊、混濁，這也正好反映了年輕時那個年少輕狂而無所畏懼的自己，將其中的破碎感拼湊起一個完整的自己；整首歌的氛圍是一致的，主歌、副歌的高低起伏並不算大，但至少都是保持在同一個高強度的興奮之上，因此在聽感上是在開頭就會被拉高，直到結束都處在非常 hyper 的情緒上，這種感覺真的很適合在派對上不斷地和大家一起狂歡啊！

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在 MV 裡換了不少場景，而在每個場景裡不出意外都是 Slayyyter 和舞者們的舞動畫面，這樣的表現手法並不稀奇，但就勝在和歌曲本身很適配。對於這樣的影片呈現我是沒什麼意見，雖說契合但卻讓人有點屢見不鮮的感覺，儘管 Slayyyter 本身的表現力為整部影片加了不少分，但於我而言好像依舊是中規中矩的程度，但也不否認整體看起來確實很有狂歡的態度就是了。

Slayyyter 是近期在帶著些許嘻哈元素在舞曲領域很有野心的歌手，像是〈BEAT UP CHANEL$〉就是一首這樣的歌曲，狂放而不粗糙、張揚而不失內涵，這算是我在他這次專輯裡最喜歡的一首歌了，在今年初所舉行的 Coachella 音樂節，Slayyyter 的演出也獲得了不少好評，我也很推薦在這首歌之外，可以去找找現場表演的影片感受一下，我認為那是一場絕對不會讓人失望的舞曲盛宴啊！

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🎧〈BEAT UP CHANEL$〉官方收聽連結：slayyyter.lnk.to/BEATUPCHANELS

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