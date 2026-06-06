2026-06-06 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】被稱為「怪物」的牠們 其實只是自然法則的其中一環—《庫瑪翁的食人虎》
在最終扣下扳機的那一刻，他眼中流露的並非勝利的狂喜，而是對印度失去最優秀動物群的深刻痛惜，並寫下當自然秩序遭人類破壞後，某些動物何以被迫成為「怪物」的故事。
儘管有著「虎姑婆」傳說，台灣其實自古以來都沒有老虎棲息，這不只讓牠們成為距離我們遙遠的生物，從那些傳統建築的裝飾，或者是現代透過動物園的展演，大概也很難想像與牠們共存將會是怎樣的體驗。透過傳奇獵虎人的分享，《庫瑪翁的食人虎：不在老虎食物鏈的人類，為何成為老虎的食物？》將讀者帶回到百年前的印度鄉間，在那些驚險的故事間，我們也得以窺見這些美麗生物駭人卻也迷人的真實面貌。
有別於許多人的刻板印象，「食人虎」在現實其實是罕見的存在，由於人類並不屬於老虎的主要狩獵目標，決定「食人」通常也暗示著老虎本身已經失去正常狩獵的能力。因此，在這些陳述獵虎細節的章節當中，比起強調自己的英勇，作者吉姆·科比特更常的是去揭露那些看似兇殘的背後，往往被忽略的自然法則。
一頭老虎之所以淪為食人虎，多半是因為遭遇了無法掌控的環境壓力被迫改變原有的食性，轉而捕食牠本不會獵取的獵物。究其根源，其中十之八九是因傷病所致，其餘則由於年老體衰。
在閱讀《庫瑪翁的食人虎》時，大概多少會有一些彼此衝突的情感，一部分是憐憫那些民眾在老虎威脅下必須掙扎求生，另一部分卻也對「獵虎」的正當性產生質疑；畢竟包含老虎在內的許多物種，如今都處在滅絕邊緣，而牠們之所以食人，則通常與人類活動有關。儘管面對槍炮的威脅，從作者與老虎鬥智的過程，也會讓人的驚訝於這些掠食者的智慧與本能，許多驚險場面更顯示獵虎的成功與否其實和運氣有密切相關。
曾經的老虎之國⋯⋯
身為「老虎之國」，印度儘管近年來傳出保育有成，讓部分區域內的族群數量顯著回升，但有更多過往的棲地其實已經不再適合老虎生存。原文出版於1944年，《庫瑪翁的食人虎》描寫的背景與現在的印度大概已經有很大的不同，但這並不妨礙它帶給讀者更多關於生態的反思：包含食人虎在內，許多掠食者被描述成兇殘的怪物，但那其實是從人類的角度思考；從自然的觀點，牠們也只是為了在人類日益擴張的威脅下嘗試生存而已。
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