2026-06-04 14:52 跟著KarenW.品味人生
台灣唯一匠心筆記本品牌 Leatai 專心致志只為了做好一本筆記本
此生擁有過超仙超優秀的筆記本
Leatai，專心致志只為了做好一本筆記本
簡約時尚不失精緻
歷久彌新永誌難忘
不挑筆觸紙質堅實
一直以來我都很喜歡皮革
真皮的質感、觸感跟味道是難以被取代的
尤其是經過使用的時間跟使用的習慣不同，真皮會產生屬於自己獨一無二的使用痕跡
Leatai A5 抽取式真皮活頁本
比起一般的筆記本，我更喜歡使用活頁筆記本，第一是書皮可以一直使用，再來就是可以替換的活頁讓使用上有源源不絕的感覺！
先來說說為什麼？我選這本筆記本，誒⋯我剛剛是不是說了？
沒錯，我喜歡真皮的設計，真皮手帳本本就不多，可以180度攤平、好翻寫的皮革手帳更是非常非稀少。
Leatai A5 抽取式真皮活頁本的書皮使用歐洲進口頭層牛皮，用越久越有屬於自己的痕跡，這點真的非常吸引人，對於自己為自己創造獨一無二的記號，真的無法抗拒的皮革筆記本！
內頁的部份採用鋼筆專用紙，鋼筆紙跟一般的內頁不一樣，有使用鋼筆習慣的朋友就會知道，一般的紙質用上鋼筆會很容易暈染或者是背透，而鋼筆專用紙就可以減少這種情況，雖然我不是個會用鋼筆的人，但是Leatai使用的內頁都是專用鋼筆紙，但有一點要注意的是不適合會刮紙的沾水筆。
Leatai A5 抽取式真皮活頁本比一般活頁本重量輕了50%，筆記本/日誌本重量輕的話，比較符合使用習慣，因為現在追求輕量化，使用上會更順手，攜帶起來更沒負擔！
比較特別的地方還有一點，Leatai A5 抽取式真皮活頁本書背條有一般塑膠製，也有像我選擇的獨家孟宗竹書背條，還能搭配玫瑰金活頁夾、銀質活頁夾或霧黑金屬活頁夾，可以依照自己喜歡的風格選擇，使用上來說在替換的時候書夾拆卸跟安裝都非常的順手。
活頁夾霧面金屬黑，金屬以霧面黑色烤漆處理，加上天然孟宗竹書背條，這質感堅持頂天了！
Leatai A5 抽取式真皮活頁本內頁的選擇也很多：
時效內頁-直式周計畫
時效內頁-月計畫筆記式
無時效-方格橫線內頁
無時效-全橫線內頁
無時效-空白內頁
無時效-滿版全方格內頁
無時效-點陣十字紋內頁
活頁筆記本推薦的原因還有版型很多種，可以自由抽換跟選擇，包含封面跟內頁都可以做替換，可以依照個人的喜好搭配出自我風格的專屬日誌彈性很大🤍
當然，這種美到出汁的筆記本不只適合自己收藏使用，也非常推薦送禮。
Leatai出品的手帳、筆記本，在包裝上每本皆附手工牛皮紙包裝，以麻繩繫綁，隨本同時附贈小卡， 讓禮物更顯溫度🌳
追求細節的Leatai在筆記本上還能另外加購雷雕，也可客製化小卡，讓送禮不只是送一份禮，送的更是一份心意！
關於 Leatai
專注於製作手帳、日誌、筆記本的團隊，一心以筆記本為載體，來推廣書寫這件事。
對於書寫這件事，不外乎筆、墨、紙，以及動手寫，回歸到本質，Leatai關心的是書寫感受，在一筆一劃中可以細細品味。
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