Karen回購兩次的香氣日常：沐禾 AromaHarvest 單方精油使用心得分享｜玫瑰天竺葵＆大西洋雪松

不知道大家有沒有一種時候🥲

明明人已經回到家了，但腦袋還停留在工作訊息、限時動態、待辦事項裡面。

我自己就是一個生活節奏偏快的人。

平常除了工作拍攝、寫文、剪片之外，也很常長時間待在冷氣房，加上作息偶爾不固定，其實情緒跟生活狀態很容易被環境影響。

以前我一直以為「香味」只是加分的小細節，直到真正開始接觸精油後，才發現原來香氣真的會默默改變生活氛圍。

而且有些味道，是你聞過一次之後，就會開始想念的。

最近讓我直接回購、甚至變成生活固定儀式感的，就是來自：

沐禾 AromaHarvest 的單方精油系列。

台灣芳療圈很多人都知道的品牌：沐禾 AromaHarvest

沐禾 AromaHarvest 成立於 2003 年，是台灣最早獲得 Ecocert 完全有機認證的芳療品牌之一。

而且 2026 年還獲得 TWAA 台灣芳療協會精油品牌專業評比第一名。

老實說，我自己平常挑香氛產品很看重「來源透明感」。

因為有些香氣一聞就知道很化學、很刺鼻，但沐禾的精油給我的感覺比較像是：「植物本身原本就該有的味道」。

不是那種濃到讓人頭暈的人工香，而是一種很自然、很乾淨的氣息。

這次我使用的是：

* 沐禾 AromaHarvest 玫瑰天竺葵精油 5mL

* 沐禾 AromaHarvest 大西洋雪松精油 10mL

我的生活習慣＆為什麼開始依賴香氣

我是屬於混合偏乾肌，加上長時間工作需要一直切換情緒的人。

有時候一天講太多話、接太多資訊，晚上回家其實會有種「腦袋停不下來」的感覺。

所以我現在很重視生活裡的小儀式感。

像是：

* 洗完澡後點在手腕

* 泡腳時加在足浴桶中

* 睡前讓房間氣味安靜下來

* 換床單時滴幾滴在空間裡

這些小小的動作，真的會讓人有種「今天結束了」的放鬆感。

而沐禾這兩瓶精油，就是我最近默默用到快見底的存在🤣

沐禾 AromaHarvest 玫瑰天竺葵精油 5mL 使用心得

聞起來像「乾淨的大人感」

一開始我以為玫瑰天竺葵會是偏甜膩花香。

結果完全不是！

它是那種：

「有花香，但很乾淨、很溫柔、很耐聞」的味道。

有點像剛洗完曬過太陽的棉麻襯衫，再加上一點成熟感。

我第一次聞到的時候，腦中直接浮現：

下午四點的陽光、白色窗簾、剛整理完房間的安靜感。

真的很神奇🥹

我最常這樣使用

1. 睡前空間擴香

我會滴 1-2滴在枕巾。

整個房間會變得很柔和，不是那種很高調的香，而是會讓人慢慢安靜下來的感覺。

尤其那種工作很多、腦袋很滿的晚上，真的會覺得鬆弛。

2. 洗澡後搭配基底油按摩

因為我本身皮膚偏乾，所以洗完澡後會搭配植物油使用。

香氣會比單純聞到更有包覆感。

但這邊還是提醒大家：

精油屬於高濃度植物萃取，使用前記得要依照建議比例稀釋，也要避開眼周與敏感部位喔。

我會回購的原因就是

這個味道不是那種「第一秒超驚艷」的香。

但會越聞越習慣，有時候工作回家一開香氣，我的大腦就會自動切換成：

「好，今天可以休息了。」

這種生活感的陪伴，才是我真正會一直回購的原因。

沐禾 AromaHarvest 大西洋雪松精油 10mL 使用心得

木質調控直接戳中我🥹

如果說玫瑰天竺葵像溫柔的大人感。

那大西洋雪松就是：

「安靜、沈穩、像森林裡木頭家具的味道。」

它不是濃厚焚香感，也不會太老派。

反而有種很乾淨的木質氣息。

我自己超愛在泡腳時使用。

尤其是在想放空的時候，聞到這個味道會莫名有種：

「好，我現在要進入自己的世界了。」

我最喜歡的使用方式；

在泡腳前滴在足浴桶滴 3-5 滴。

整個足浴的氛圍感直接不一樣。

有時候甚至會覺得：

原本很煩躁的情緒，被香氣拉回比較穩定的狀態。

或是，更換床單時使用

這個真的超推🫣

換完床單後，在房間角落或織品附近擴香，整個空間會很像高級旅宿。

那種乾淨、舒服、很沈靜的感覺，我超愛。

💦精油使用前的小提醒

如果是第一次接觸精油的人，建議一定要先了解使用方式與客戶注意事項。

沐禾官網其實整理得很完整，我自己也有去看很多基礎知識。

像是：

* 精油怎麼稀釋

* 使用禁忌

* 擴香方式

* 不同植物香氣特色

都可以參考。

我會推薦給哪些人？

我覺得如果你是：

* 很容易被生活節奏消耗的人

* 工作壓力大的人

* 喜歡居家儀式感的人

* 對香氛很挑、不喜歡人工香精的人

* 想讓房間氣味變舒服的人

* 喜歡木質調、乾淨植物香的人

真的可以試試看沐禾的單方精油。

它不是那種很浮誇的產品。

但會慢慢變成：

「某一天突然發現自己必須擁有的味道。」

而且我自己最喜歡的一點是

它讓香氣這件事，不只是香而已，

更像是在忙亂生活裡，留一點空間給自己。