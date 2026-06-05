《醫到孤島愛上你》李宰旭是誰？從《還魂》高冷少爺到怕蟲醫生，盤點他的反差魅力與必看代表作 圖片來源：IG@jxxvvxxk

最近韓劇圈又多了一位「反差萌男主」讓觀眾忍不住入坑！由李宰旭、辛叡恩主演的浪漫醫療韓劇《醫到孤島愛上你》開播後討論度升溫，劇中他飾演被派到偏遠平同島的公衛醫師都志義，原本是立志成為頂尖整形外科醫師的都市菁英，卻因命運轉折來到一座讓他避之唯恐不及的孤島，還遇上帶著祕密、積極樂觀的護理師陸遐俐，兩人在醫療現場、島民日常與彼此傷口之間，展開一段又好笑又療癒的羅曼史。Disney+官方簡介也提到，這是一段關於被過去束縛的男人，與想逃離現狀的女人，在孤島上尋找愛與治癒的故事。

《醫到孤島愛上你》之所以讓人一看就停不下來，很大一部分原因來自李宰旭這次徹底放下高冷包袱。過去他在《還魂》、《篡位》等作品中常給人冷冽、深沉、壓迫感十足的形象，這次卻變成怕蟲、怕船、怕海、只想逃離孤島的「膽小醫生」，外表看似傲嬌毒舌，內心其實脆弱又愛撒嬌，完全打中觀眾最愛的反差萌設定。

李宰旭是誰？2018年出道就被封「怪物新人」

李宰旭出生於1998年，2018年以韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》正式出道，在劇中飾演駭客馬魯可·韓，雖然戲份不是最多，卻因為存在感鮮明、演技成熟，很快被觀眾注意。之後他接連演出《請輸入檢索詞WWW》、《偶然發現的一天》、《Do Do Sol Sol La La Sol》、《還魂》、《篡位》等作品，短短幾年間累積出相當完整的戲劇履歷。

圖片來源：IG@jxxvvxxk

有趣的是，李宰旭剛出道時就常被討論「年紀與氣場不符」。明明是1998年生，卻能演出比實際年齡更成熟、更有重量的角色；但當他換上青春、喜劇或愛情線，又能瞬間變成讓觀眾想保護的年下男。這種可以在冷感、深情、搞笑與脆弱之間自由切換的能力，也讓他被視為韓劇新生代中相當有辨識度的男演員。

代表作1.《請輸入檢索詞WWW》：年下男薛智煥讓姐姐粉全陷落

如果說《阿爾罕布拉宮的回憶》是李宰旭的出道起點，那《請輸入檢索詞WWW》就是他真正開始打開知名度的作品。劇中他飾演演員薛智煥，與李多熙飾演的車賢組成超有火花的姊弟戀CP，一個溫柔、專情、帶點無害感的年下男，讓不少觀眾第一次發現：「這個新人也太會演！」

《請輸入檢索詞WWW》圖片來源：官方劇照

薛智煥不是傳統強勢男主，反而有種柔軟又真誠的魅力。他在感情裡不急著侵略對方，而是用陪伴、理解與笨拙的直球告白，一點一點走進女主角心裡。這個角色讓李宰旭展現出溫暖的一面，也成為許多劇迷心中難忘的「人生年下男」。

代表作2.《偶然發現的一天》：白經又壞又可憐，讓人又氣又心疼

到了《偶然發現的一天》，李宰旭又完全換了一種氣質。他飾演白經，一位看似高傲、冷漠，甚至有些傷人的校園男神。這個角色一開始並不討喜，因為他對女主角的態度常讓人想翻白眼，但隨著劇情推進，觀眾才慢慢看見白經背後的孤獨、壓抑與不安全感。白經之所以讓人印象深刻，是因為他不是單純的「壞男孩」，而是一個被家庭、命運與自我矛盾困住的人。李宰旭把角色的刺與痛演得很細，讓觀眾一邊罵他不懂珍惜，一邊又忍不住替他心疼。這部戲也證明他不只適合演溫柔年下男，更能駕馭複雜、有陰影的角色。

圖片來源：IG@jxxvvxxk

代表作3.《還魂》：張煜成為李宰旭人氣代表角色

讓李宰旭人氣大爆發的作品，絕對少不了奇幻古裝劇《還魂》。他在劇中飾演張煜，從一開始被封住氣門、看似玩世不恭的少爺，到後來逐漸背負命運、成為能獨當一面的角色，整個成長線非常完整。《還魂》與第二季《還魂：光與影》也讓他收穫更高國際知名度。張煜的魅力在於，他不是一登場就開掛的英雄，而是從破碎、懷疑、受傷中慢慢長出力量。李宰旭在這個角色裡演出了少年感，也演出了命運壓身後的沉重感。尤其後期眼神變化明顯，從倔強、玩笑，到冷冽與悲傷，都讓觀眾看見他在情緒層次上的爆發力。

《還魂》圖片來源：tvN

代表作4.《篡位》：野心、階級與權力遊戲中的冷面男主

近年李宰旭也透過Disney+影集《篡位》挑戰更沉穩、黑暗的題材。他在劇中飾演韓太悟，一個試圖跨越階級、進入財閥權力核心的人物。和過去偏青春、奇幻或愛情線的角色相比，《篡位》更考驗他演出壓抑、算計與野心的能力。這類角色最難的地方，在於不能只靠表情很冷就結束。韓太悟必須讓觀眾感覺到他腦中不停運轉，也要看見他一路往上爬時的慾望與代價。李宰旭在這部戲裡收起少年感，換上更成熟的表演狀態，也讓觀眾看到他往成人角色轉型的企圖心。

《篡位》圖片來源：Disney+

代表作5.《醫到孤島愛上你》：怕蟲、怕海、怕搭船，這次帥哥醫生很崩壞

來到《醫到孤島愛上你》，李宰旭這次的角色都志義可以說是一次「形象大反轉」。他不再是高冷權貴、古裝少爺或復仇型男主，而是一位被迫離開都市、被丟到孤島工作的醫師。表面上他有專業、有自尊、有距離感，實際上卻怕蟲、怕狗、怕海，連搭船都快要崩潰，這種反差讓角色一登場就很有喜劇效果。

《醫到孤島愛上你》圖片來源：Disney+

李宰旭近期與辛叡恩登上韓國Disney+挑戰「快問快答」時，被問到「誰比較適應島上生活？」兩人毫不猶豫選擇辛叡恩飾演的陸遐俐。李宰旭也幽默自嘲自己已經徹底入戲，因為都志義非常討厭島嶼，怕蟲、怕船、怕海，拍著拍著甚至懷疑自己是不是本來膽子就這麼小。他還大讚辛叡恩飾演的遐俐充滿愛又積極樂觀，隨後又忍不住笑說，這樣一看自己的角色真的很糟，根本就是個「愛撒嬌的男人」。

《醫到孤島愛上你》圖片來源：Disney+

《醫到孤島愛上你》表面上是孤島醫療羅曼史，實際看點不只男女主角互動。劇中透過偏遠地區醫療、島民生活、獨居者困境與角色內心創傷，慢慢堆疊出一種「人和人彼此接住」的溫度。其中一段催淚台詞，也成為觀眾討論焦點。陸遐俐為了勸說罹患重病的獨居大叔下山就醫，懇切說出：「不要因為活著而感到愧疚，那樣會為留在世上的人帶來很多痛苦。」這句話不只是安慰病患，也像是對所有背負痛苦、害怕麻煩別人的人說：活著本身不該是一種歉意。

《醫到孤島愛上你》圖片來源：Disney+

導演李明佑也曾在記者會分享，這部作品讓他在拍攝、剪輯與後製過程中多次落淚，並強調作品並不是刻意煽情，而是故事本身充滿治癒力量。也因此，《醫到孤島愛上你》最吸引人的地方，並不只是「醫生與護理師談戀愛」，而是它把爆笑、心動與眼淚放在同一座小島上，讓觀眾在輕鬆追劇的同時，也被某些台詞悄悄打中。

李宰旭為什麼容易讓人入坑？關鍵在「反差」與「可塑性」

回頭看李宰旭的作品會發現，他很少被固定在同一種男主模板裡。他可以是《請輸入檢索詞WWW》裡溫柔可愛的年下男，也可以是《偶然發現的一天》裡又壞又痛的白經；可以是《還魂》裡背負宿命的張煜，也能在《篡位》裡變成冷靜進入權力遊戲的韓太悟。到了《醫到孤島愛上你》，他又把自己丟進喜劇節奏裡，演出一個狼狽、膽小卻讓人越看越喜歡的醫生。

這種跨度，正是李宰旭最迷人的地方。他不是只靠外型撐場，也不是每部戲都複製同一種帥法，而是懂得讓角色長出不同性格。有些角色讓人想靠近，有些讓人想罵醒他，有些讓人心疼，有些則讓觀眾一邊笑一邊想說：「好啦，原諒你。」