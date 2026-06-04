2026-06-04 12:20 享民頭條
撕掉年齡標籤，綻放生命韌性 藝術家簡名辰攜手「說說畫」 大稻埕藝術盛宴圓滿落幕
記者/鄭欣宜報導
隨著上週末最後一抹夕陽灑落在大稻埕的磚牆，由「說說畫 Art Studio」精心籌辦的藝術特展正式圓滿落幕。這場於南京西路老街區舉辦的藝文盛會，不僅讓藝術家簡名辰（Kate Chien）極具生命力的畫作引發觀展民眾的熱烈迴響，更透過深度的藝文交流，向大眾完美展現了「說說畫 Art Studio」與其創辦人陳佳瑗（Selena Chen）在藝術策展及國際代理領域的專業高度。
生命的「重新開機」：簡名辰畫筆下的女性覺醒
本次展覽的核心亮點，深切聚焦於藝術家簡名辰（Kate Chien）的創作歷程。45 歲那年，在經歷一場重大疾病與人生「砍掉重練」的洗禮後，她將深刻的內在感悟轉化為畫布上的繽紛色彩。這不僅是純粹的技巧展現，更是一次當代女性勇敢「撕掉年齡標籤」、實踐自我理想的行動宣言。
展覽期間，許多觀展者紛紛表示，深受其作品中傳遞的「不妥協」韌性所打動。簡名辰透過畫筆，成功為所有正處於生命轉折點的女性，帶來了強而有力的共鳴與心靈啟發。
國際視野與在地深耕：「說說畫」展現精準策展實力
展覽的空前成功，背後凝聚了「說說畫 Art Studio」創辦人陳佳瑗（Selena Chen）對藝術的精準眼光與專業堅持。陳佳瑗不僅致力於推廣在地藝術家，更具備宏觀的國際藝術視野。
作為「說說畫」首位國際代理的藝術家，希臘著名畫家 Angel Kourkoulou 的作品長期備受歐美政商名流與博物館青睞。去年，其為瀕危物種發聲的系列創作更榮獲摩納哥王室成員親自收藏；目前，「說說畫」已成功取得 Angel Kourkoulou 的亞洲獨家代理權。陳佳瑗透過引進具備國際認證的藝術語彙，並深度梳理台灣在地文化，成功為品牌建立起連結全球藝術脈動與在地感性對話的專業形象。
歷史與當代藝術交織，期許綻放更多絢爛篇章
此次策展將簡名辰對生命的深刻思索，巧妙融入大稻埕歷史悠久的空間中，宛如一場穿越時空的藝術漫遊。活動不僅在當地社群掀起熱議，更讓百年建築與當代藝術碰撞出迷人的化學反應。對於蒞臨展場的文青與藝術收藏愛好者而言，這不僅是一場畫作的鑑賞，更是一次對當代女性力量與在地藝文復興的深度洗禮。
儘管大稻埕的展出已劃下完美句點，但「說說畫 Art Studio」已成功將藝術推廣的夢想與嚴謹的代理專業深植觀眾心中。創辦人陳佳瑗對此表示：「未來，我們將持續以專業且真誠的態度，帶領更多如簡名辰般優秀的藝術家走出傳統框架，在更廣闊的藝術舞台上，綻放更多屬於當代女性的絢爛篇章。」也歡迎民眾點入：「說說畫 Art Studio」的臉書官方粉絲團，獲取最新的當代藝術資訊。
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