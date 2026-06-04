2026-06-04 12:23 女子漾／編輯ANDREA
愛奇藝夏季陸劇熱播排行TOP6！楊紫《家業》全網推爆、這一部進前三名太狂了！
愛奇藝近期5~6月最新陸劇熱播榜，從熟齡甜寵、燒腦懸疑到大女主爽劇通通有。其中大家最愛的「古裝神顏」張凌赫主演的作品完結後討論度依舊居高不下！快跟著小編來看看，到底是哪部神劇奪下榜首，讓網友直呼「熬夜狂刷根本停不下來」！
TOP 6《光芒》
主演： 張新成、蔡文靜
這部民國勵志劇可以說是近期榜單上的大黑馬！劇情講述出身微寒的男主角在金融業一路逆襲，並與落魄千金先婚後愛的故事。兩人並肩搞事業的過程超級熱血，網友大讚：「節奏明快不拖沓、全員演技在線，就像在看大男主爽劇！」默默收穫了一大票死忠粉絲。
TOP 5《蜜語紀》
主演： 鍾漢良、朱珠
生活太苦，就需要這種高質感的愛情劇來療癒身心！由鍾漢良搭檔朱珠，講述遭遇背叛的女主角淨身出戶後，從基層做起並與男主角在職場強強聯手的熟齡戀愛。成年人的曖昧推拉讓人看了狂露姨母笑，被封為近期的「最佳下飯劇」，非常適合下班後放鬆追！
TOP 4《逐玉》
主演： 張凌赫、田曦薇
只要有張凌赫，古裝顏值就有了保證！全劇播畢後口碑依然持續發酵，故事講述天生神力的屠戶女與隱瞞身分的落難侯爺假結婚，最終雙雙奔赴戰場的熱血故事。絕美的服化道與兩人在愛恨間糾纏的極致虐戀超賺人熱淚，張凌赫的深情隱忍更是圈粉無數，粉絲狂讚：「眼淚都留給他們了！」
TOP 3《盛唐奇案》（或名：唐宮奇案）
何泓姗的靈動機智搭配李菲的冷面深情，兩人在驚險探案中上演極致曖昧拉扯，感情線自然吸睛，全劇零注水，單元懸案環環相扣且充滿反轉、抽絲剝繭的緊湊過程，讓網友直呼一看就捨不得停下來，加上劇組用心還原華麗又詭譎的盛唐氛圍，加上實力派盧星宇的精湛飆戲，為權謀鬥爭增添強大張力，成就這部全員演技在線的良心好劇。
TOP 2《佳偶天成》
主演： 任嘉倫、王鶴潤
古裝輕喜劇永遠是大家的心頭好！古裝男神任嘉倫攜手王鶴潤，講述背負詛咒的戰鬼遺孤與帶有剋夫命格的仙門弟子，陰錯陽差結為夫妻的奇幻故事。從互相戒備到攜手破除詛咒，笑點密集又帶有滿滿粉紅泡泡，是非常適合週末癱在沙發上大笑的紓壓好劇。
TOP 1《家業》
主演： 楊紫、韓東君
能打敗眾多強敵奪冠的就是《家業》！由收視女王楊紫與韓東君強強聯手，講述製墨世家遭遇變故，么女打破傳男不傳女的祖訓，重振家業的逆襲故事。女主角專心搞事業的霸氣模樣超熱血，加上男女主角勢均力敵的愛情觀，沒有無腦誤會，被網友一致推爆：「全員智商在線的大女主劇！」、「今年最強神劇無誤」。
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