2026-06-04 17:18 女子漾／編輯王廷羽
《玩具總動員5》周邊太燒！威秀公仔、秀泰髮夾電風扇開賣，預售特典怎麼拿一次看
胡迪、巴斯光年、三眼怪回來了，粉絲的錢包也準備被「總動員」了！皮克斯動畫電影《玩具總動員5》（Toy Story 5）將於6月17日在台上映，電影還沒正式登場，影城預售特典與限定周邊已經先掀起討論。威秀影城、秀泰影城自6月3日起陸續開放預售，不只購票可拿主視覺A3海報，特殊版本電影票還能加碼獲得角色吊飾，影城周邊更從公仔、絨毛票卡夾一路燒到造型髮夾、手持涼感電風扇，讓粉絲陷入嚴重選擇障礙。
這次兩大影城的周邊路線各有特色，威秀影城主打角色造型公仔與絨毛小物，收藏感十足；秀泰影城則推出角色人形立牌、造型絨毛髮夾、電風扇與皮克斯球角色珍藏桶，兼具拍照打卡與日常實用性。想知道《玩具總動員5》預售票怎麼買、特典怎麼拿、哪款周邊最值得收，以下一次整理！
文章目錄
《玩具總動員5》預售特典一次看
《玩具總動員5》預售特典一次看
1. 威秀、秀泰影城買票都送A3海報
這次威秀影城與秀泰影城的預售特典都有「主視覺A3海報」，只要購買《玩具總動員5》不限版本電影票1張，即可獲得主視覺A3海報1張，對想收藏電影紀念品的粉絲來說，是最基本也最容易入手的特典。不過要注意，海報數量有限，送完為止，且通常需依照影城現場兌換順序領取，建議購票後先確認原購票影城的兌換方式，避免錯過領取時間或資格。
2. 特殊版本電影票加碼送角色吊飾
除了A3海報，兩大影城也針對特殊版本電影票推出加碼特典！威秀影城部分，預購IMAX或4DX版本電影票任2張，即可加碼獲得角色吊飾1個，款式共3款，採隨機出貨；秀泰影城則是購買2張特殊版本電影票，也可加贈吊飾1個，款式共3款隨機，秀泰公告的特殊版本包含SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Vision + Atmos，想收藏吊飾的粉絲，購票前記得確認版本是否符合活動資格。
3. 威秀APP購票再送Disney Lorcana限定閃卡
威秀影城這次還有APP限定特典，只要使用「威秀影城全新APP」購買《玩具總動員5》任一版本電影票1張，即可於6月17日起至原購票影城兌換「Disney Lorcana電影限定特典閃卡」1張，這項特典限定使用威秀全新APP購票的觀眾，並非所有購票方式都適用。若選擇電子票券，需於APP內出示訂單紀錄與贈品條碼；若是實體票券，也須保留票券並出示APP訂單紀錄供影城人員確認。
《玩具總動員5》周邊一次看
《玩具總動員5》周邊一次看
1. 威秀影城：電影角色造型公仔
威秀影城這次推出4款《玩具總動員5》電影套餐，其中最受公仔控關注的就是威秀獨家電影A套餐，A套餐售價499元，內容包含中份爆米花1份、大杯飲料2杯、熱食1份，以及電影造型公仔1個。公仔共有5款，採隨機出貨。這款適合想把角色帶回家收藏的粉絲，無論是擺在書桌、辦公桌，或放進迪士尼收藏櫃，都很有紀念感。而且款式隨機也多了一點拆盲盒的刺激感！
2. 威秀影城：三眼怪零錢包、伸縮吊飾、絨毛票卡夾仔
除了角色公仔，威秀影城也推出多款絨毛系周邊套餐，實用度與可愛度都很高！威秀獨家電影B套餐售價519元，內容包含中份爆米花1份、大杯飲料2杯，以及三眼怪絨毛搪膠零錢包1個，共4款隨機。
威秀獨家電影C套餐售價499元，搭配電影角色伸縮絨毛吊飾1個，共4款隨機，適合掛在包包、證件套或鑰匙圈上。威秀獨家電影D套餐同樣售價499元，內容為電影角色絨毛票卡夾1個，共6款隨機，對通勤族、學生族來說更實用。
3. 秀泰影城：角色人形立牌
秀泰影城這次的限定周邊走生活感與收藏感並重路線，第一款是角色人形立牌。角色人形立牌共有6款角色，採隨機出貨，單購售價99元；若選擇單人套餐，售價149元，內容包含大杯碳酸飲料1杯與角色人形立牌1個。若是多人或親子一起觀影，也可以選擇家庭套餐，售價549元，大巨蛋影城為629元，內容包含吉拿棒1份、大份爆米花1份、大杯碳酸飲料3杯，以及角色人形立牌2個。
4. 秀泰影城：造型絨毛髮夾
秀泰推出的造型絨毛髮夾，可說是這波在社群上最受歡迎之一！造型絨毛髮夾共有8款，採隨機出貨，單購售價199元；套餐售價239元，內容包含大杯碳酸飲料1杯與造型絨毛髮夾1款。而且很適合看電影當天戴著進場，無論是跟朋友合照、拍票根照，或是到快閃店打卡，都能瞬間把觀影儀式感提升。
5. 秀泰影城：手持涼感電風扇
手持涼感電風扇共有4款角色，且可選款式，單購售價799元；套餐售價829元，內容包含大杯碳酸飲料1杯與手持涼感電風扇1支。《玩具總動員5》上映時間正好進入夏季，手持電風扇不只看電影前後能用，平常通勤、逛街、看展、排隊買周邊時也很實際。
6. 秀泰影城：皮克斯球角色珍藏桶
秀泰影城這次也推出「皮克斯球角色珍藏桶」，售價1130元，內含大份爆米花1份與皮克斯球角色珍藏桶1個，6月17日起開放領取。這款最吸引人的地方，就是把皮克斯經典符號「皮克斯球」做成收藏桶，搭配《玩具總動員5》角色設計，不只看電影時很有儀式感，帶回家擺著也很有紀念價值，適合皮克斯迷與爆米花桶收藏控入手～
《玩具總動員5》將於6月17日在台上映，威秀影城與秀泰影城皆自6月3日起開放預售部分場次。其中威秀影城自6月3日中午起開放預購6月17日至6月22日場次；秀泰影城則自6月3日起線上、臨櫃同步開賣，同樣開放6月17日至6月22日部分場次，實際場次仍以各影城公告與訂票頁面為準。
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