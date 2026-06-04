五月芒種節：因為你還沒種下這五顆種子，所以一直在瞎忙

谷帥臻博士：芒種節（GPT製圖）

文／谷帥臻｜設計學博士・風水命理專家

天時不等人，人生不能一直空想與拖延

2026 年的「芒種」節氣，落在國曆 6 月 5 日晚上 23:48。很多人聽到芒種，只想到一個「忙」字，但「芒種」其實是二十四節氣裡很有力量的一個名字。「芒」，是穀物成熟時尖尖的穗芒；「種」，是把新的種子放進土地裡。它不是單純的收成節氣，而是在提醒人們：天時不等人，人生不能一直空想與拖延。

芒種的節氣感很特別。它不像春天那樣溫柔等待，也不像秋天那樣慢慢收成，而是帶著一種催促感。麥子成熟了要收，稻苗到了時候要種，農人不能說「再等等」，因為天時一過，下一季的生長就會受影響。人生也是如此。有些事情過了時令就難了，有些關係久了不照顧就淡了，有些計畫一直放著，就會慢慢失去氣勢。

很多人以為自己只是忙，其實命運正在問你：哪些事該收尾？哪些人該放下？哪些目標不能再拖？哪些種子，現在不種，以後就錯過時令？芒種的「忙」，不是叫人瞎忙，而是提醒我們要忙得有方向。真正的好運，不是憑空掉下來，而是在對的時間，把對的事情種下去。

運氣有時候很像田裡的水氣。你要先整地、除草、下種、照顧，它才知道要往哪裡長。如果只是一直想、一直等、一直說「再看看」，天時不會停下來等你準備好。所以芒種最重要的開運，不是求好運，而是種好運。這個節氣，不妨為自己種下五顆種子。

第一顆種子，是健康。最近陸續聽到許多人健康檢查出現狀況，甚至面對癌症診斷，這一刻會讓人重新明白：身體不能永遠被當成不會壞的工具。芒種之後暑氣與濕氣漸重，人容易疲倦、煩躁，也容易忽略睡眠、飲食與休息。請問自己，接下來要調整什麼作息？少吃什麼？開始做什麼？健康不是等到失去才珍惜，而是從今天開始，替自己留住元氣。

第二顆種子，是財運。最近股市漲翻天，是高點，還是反轉的開始？沒有人能百分之百預測市場，但每個人都可以先看清楚自己的金流。財運不是只看賺多少，也要看守不守得住。這個芒種，可以整理一筆開銷、檢視一項投資、停止一個衝動決定，或開始一個新的收入計畫。真正的財運，不只是進帳，也包括讓自己不被慾望牽著走。

第三顆種子，是事業。今年已經快走到中段，你原本設定的事業目標，進度跟上了嗎？很多人每天忙著處理訊息、會議、雜事，看似很努力，卻沒有真正推進核心目標。芒種提醒我們，不能只忙著應付日常，而忘了把力氣放在會長大的地方。你要強化哪一個行動？投出哪一份資料？聯絡哪一位貴人？有些機會不是沒有來，而是我們還沒有把自己準備好。

第四顆種子，是親情。很多關係不是不重要，而是被我們放到最後。忙著工作、忙著生活、忙著照顧外面的世界，卻常常忘了關心身邊真正重要的人。可是人生真正遇到風浪時，能讓心安定下來的，往往還是家人。這個芒種，可以關心一位長輩、陪伴一個孩子，或修復一段被忙碌拖遠的關係。親情不是永遠都在原地等你，它也需要被看見。

第五顆種子，是自己。人最容易忘記的，不是工作，不是責任，而是自己。你最近有沒有好好睡覺？有沒有留一點時間給真正想做的事？有沒有問過自己，現在的生活是不是你想要的樣子？這個芒種，請問自己一句話：我想把自己種成什麼樣的人？這不是空泛的心靈雞湯，而是一個很實際的提醒。當一個人願意把自己放回生命的中心，很多選擇才會開始清楚。

寫下這五顆種子之後，不要只放著。芒種的能量，不適合空想，它適合開始。哪怕只是打一通電話、整理一份資料、傳一句問候、寫下第一段文字，都是把種子放進土裡。真正的轉變，往往不是轟轟烈烈的大事件，而是一個人終於在對的時間，做了第一個正確的決定。

▌芒種到了，該開始的就開始

該收的收，該種的種；該斷的斷，該開始的開始。不要害怕現在還只是小小一粒種子，所有後來看起來很大的成果，一開始也只是被人放進土裡的一個決定。

願你不再只是忙碌，而是忙得有方向。願你在健康、財運、事業、親情與自己身上，重新種下好運。願你在這個夏天，讓生命真正開始發芽。

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