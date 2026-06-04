《醫到孤島愛上你》首播衝冠軍！李宰旭被丟孤島行醫，劇情亮點一次看

圖片來源：Disney+

李宰旭、辛叡恩主演的全新浪漫醫療韓劇《醫到孤島愛上你》正式開播後話題升溫，首日便空降Disney+台灣收視冠軍，在韓國首集也開出全國4.045%的成績，第2集更升至5.0%，對ENA月火劇來說算是相當漂亮的開局。這部劇集結醫療、人情、海島生活與戀愛喜劇元素，故事不是傳統醫院裡的權力鬥爭，而是把一位野心滿滿的年輕醫師丟到偏遠孤島，看他如何在崩潰、逃跑失敗、被居民折磨之間，慢慢學會真正「看見人」。

《醫到孤島愛上你》劇情介紹：怕海的醫生，被丟到四面環海的孤島

《醫到孤島愛上你》講述公衛醫師都志義與神秘護理師陸遐俐，在偏遠平同島上展開的醫療羅曼史。都志義原本是立志成為首爾頂尖整形外科醫師的年輕醫生，人生目標很明確，就是離成功越近越好，離麻煩越遠越好。沒想到一場意外讓他被派到人人避之唯恐不及的平同島，成為當地公衛醫師。

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《醫到孤島愛上你》亮點1：醫療劇不只開刀救人，這次先救崩潰人生

《醫到孤島愛上你》最有趣的地方，在於它把醫療劇從大醫院搬到偏遠島嶼。這裡沒有豪華手術室，也沒有財閥醫院鬥爭，反而是各種生活化又突發的醫療狀況。居民可能今天身體不舒服，明天又因為雞毛蒜皮的小事吵翻天，醫生不只要會看病，還要會讀懂人情。

也因此，都志義的成長線變得很有看頭。他一開始像是被「貶去孤島」的倒楣醫生，滿腦子只想離開；但隨著他真正接觸島民的生活，才慢慢發現，醫療不是只有技術，還有理解、陪伴與信任。這種從冷漠專業到被人情融化的過程，正是這部劇最溫暖的底色。

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《醫到孤島愛上你》亮點2：李宰旭反差萌大爆發，傲嬌醫生怕海、怕蟲、怕狗

李宰旭這次飾演都志義，和過往許多冷峻、神秘或氣場強烈的角色相比，這次多了不少喜劇反差。他不是一登場就完美救人的神級醫生，而是一個被派到孤島後幾乎每天都在崩潰邊緣的都市男。

怕海、怕蟲、怕狗，又無法適應島上居民過度熱情的生活方式，讓都志義看起來很狼狽，卻也更貼近觀眾。尤其李宰旭本人已於2026年5月入伍，這部劇也被不少粉絲視為他的「軍白期告別作」，角色同樣帶有一種被迫離開熟悉世界、投入陌生環境的巧合感，更讓粉絲追起來多了一層情緒投射。

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《醫到孤島愛上你》亮點3：辛叡恩從《正年》後再變身，神秘護理師溫柔但不簡單

辛叡恩近年角色變化越來越大，這次在《醫到孤島愛上你》飾演護理師陸遐俐。她不是單純的甜美女主角，而是帶著笑容、祕密與逃離現實的角色。她像是平同島上最柔軟的存在，總能在都志義狼狽時出現，但她自己的人生顯然也不是完全風平浪靜。

這個角色的吸引力在於，她看似治癒別人，其實也需要被理解。她與都志義之間不是單純的歡喜冤家，而是兩個都被過去牽絆的人，在島上慢慢靠近彼此。男主角想逃離孤島，女主角卻像是從城市逃到島上，兩人一個想走、一個想藏，剛好形成非常有戲的情感拉扯。

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《醫到孤島愛上你》亮點4：被說像醫療版《海岸村恰恰恰》，海島人情味很加分

《醫到孤島愛上你》開播後，不少觀眾把它形容為帶有《海岸村恰恰恰》氛圍的醫療羅曼史。原因很簡單，它同樣把故事放在遠離都市的小地方，透過居民日常、地方人情與男女主角的互動，慢慢堆出療癒感。

不過這部劇的切角又不完全相同。《海岸村恰恰恰》偏向海邊小鎮生活與愛情修復，《醫到孤島愛上你》則多了醫療事件與公衛醫師視角。它讓觀眾看到，偏遠地區的醫療不只是「有沒有醫生」這麼簡單，而是醫生如何真正融入地方、如何被居民需要，也如何在照顧別人的過程中，重新整理自己破碎的人生。

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《醫到孤島愛上你》亮點5：98-line CP火花自然，李宰旭、辛叡恩互動有新鮮感

李宰旭與辛叡恩同為1998年出生，這次組成「98-line醫護CP」，戲裡一個傲嬌嘴硬、一個笑容溫柔卻藏著祕密，兩人的角色設定很容易擦出火花。首兩集播出後，兩人從初見的衝突感，到逐漸被彼此吸引的細節，都成為觀眾討論焦點。

這類CP最怕一開始就甜得太滿，但《醫到孤島愛上你》的節奏目前走得比較舒服。它先讓男主角崩潰、女主角神秘，再用島上突發事件慢慢製造相處機會。觀眾會先被喜劇感吸引，再被兩人背後的傷口勾住，甜度不是硬灑糖，而是從雞飛狗跳的日常裡慢慢長出來。

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《醫到孤島愛上你》亮點6：改編人氣網漫，原作粉絲也有追劇誘因

《醫到孤島愛上你》改編自Kakao Page、Kakao Webtoon人氣網漫《死撐醫生》（韓文原名《존버닥터》），原作本身就有醫療、人情與角色成長元素。劇版由李明佑執導、金智秀編劇，主演包括李宰旭、辛叡恩、洪民基、李秀敬、金昀佑等，共12集，在Disney+上線。

對原作粉來說，劇版最大看點自然是角色還原度與海島氛圍；對沒看過漫畫的觀眾來說，則可以把它當成一部輕鬆好入口的浪漫醫療劇。它有醫療劇的案件推進，也有愛情劇的曖昧心動，還有小島居民製造出來的生活笑點，觀劇門檻不高，很適合想找一部下班後能輕鬆追、又有一點情緒後勁的韓劇。

圖片來源：Disney+

《醫到孤島愛上你》亮點7：首播成績漂亮，後續能否穩住是關鍵

《醫到孤島愛上你》首播成績不差，除了Disney+台灣收視表現亮眼，在韓國也以4.045%開出首集收視，第2集升到5.0%，顯示開局確實有吸引到觀眾。

接下來真正的關鍵，是它能不能把「孤島醫療」拍得更有厚度。若後續只停留在男主角崩潰、男女主角鬥嘴，可能很快變成普通浪漫喜劇；但若能把島民故事、偏鄉醫療困境、男女主角各自傷口寫得更深，就有機會從輕鬆小品變成一部真正讓人追完會記得的療癒韓劇。

圖片來源：Disney+

《醫到孤島愛上你》播出資訊

《醫到孤島愛上你》由李宰旭、辛叡恩、洪民基、李秀敬、金昀佑主演，類型結合醫療、喜劇與愛情。Disney+頁面顯示本劇為2026年發行，目前已在平台上線。