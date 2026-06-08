2026-06-08 09:06 女子漾／編輯桑泥
電影《後室》在紅什麼？閾限空間又是什麼？無暴雷解析三大詭異看點
這部改編自網路都市傳說、由 A24 打造的恐怖電影《後室》（Backrooms）自上映以來迅速引爆全球討論，它不靠傳統鬼怪與血腥，而是用「空間本身」製造壓迫感，被影評形容為新世代「心理型恐怖天花板」。所以《後室》這部電影到底在紅什麼？而閾限空間又是什麼意思呢？往下看小編整理的無暴雷三大詭異看點解析！
《後室》看點一：從網路迷因誕生的恐怖宇宙
《後室》的起點來自一張匿名網路圖片：黃色牆壁、老舊地毯、無限延伸的空蕩走廊，這張看似普通的照片，在網路發酵後被延伸成「只要現實出現錯位，就可能掉入另一個空間」的都市傳說，並逐步發展成完整世界觀。
電影版則延續這種「群體創作宇宙」，讓觀眾有種看見網路恐懼被實體化的感覺。
《後室》看點二：最可怕的不是鬼，而是「無限空間」
《後室》最核心的設定是：你一旦進入，就再也找不到出口。整部電影幾乎沒有明確地標，取而代之的是無止盡重複的房間與走廊，這種「永遠走不出去」的設計，接近心理崩潰式恐懼，讓觀眾產生強烈的方向錯亂感。
《後室》看點三：利用「閾限空間」美學放大不安感
電影大量使用所謂「閾限空間（Liminal Space」」美學，不過你是否也有疑問，到底閾限空間是什麼意思呢？閾限空間指的是那些空曠或廢棄區域，這些地方呈現怪異、荒涼且具超現實的特質，這種空間通常被視為過渡空間，與閾限的概念密切相關，例如空無一人的辦公室、商場、旅館走廊。
這些地方本應有人存在，卻完全空蕩，形成熟悉與陌生同時存在的矛盾感，影評指出，這種「過度普通卻不正常」的畫面，是本片最致命的心理武器。
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