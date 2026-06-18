2026-06-18 05:24 女子漾／編輯桑泥
《玩具總動員 5》未上映先轟動！胡迪、巴斯光年回歸掀回憶殺，泰勒絲驚喜獻唱成夢幻合作
睽違近七年，迪士尼與皮克斯經典動畫系列《玩具總動員5》還沒上映就已掀起全球影迷熱議。從胡迪、巴斯光年確定回歸，到流行天后泰勒絲（Taylor Swift）驚喜宣布為電影獻唱全新原創歌曲，讓這部即將上映的動畫續作提前成為年度娛樂焦點！
胡迪、巴斯光年重聚，粉絲集體陷入童年回憶
自1995年首集問世以來，《玩具總動員》不僅改寫動畫電影歷史，更陪伴無數觀眾成長。尤其《玩具總動員4》結尾，胡迪與巴斯光年分道揚鑣的催淚場面，至今仍被許多影迷視為系列最經典橋段之一。
如今官方確認兩大靈魂角色將再次同框，消息曝光後立刻在社群平台掀起熱烈討論，不少粉絲紛紛留言表示：「這才是真正的童年回歸！」、「看到胡迪和巴斯又要一起冒險就想哭了。」
《玩具總動員5》挑戰數位時代，玩具對決科技產品
根據迪士尼目前公開資訊，《玩具總動員5》將聚焦「玩具遇上科技」的全新主題，探討當代孩子越來越依賴電子設備後，傳統玩具所面臨的生存危機。
故事中，胡迪、巴斯光年、翠絲以及熟悉的玩具夥伴們，將迎戰全新角色「Lilypad」，一款試圖改變邦妮生活方式的智慧平板裝置。這項設定也被外界認為相當貼近現代家庭現況，有望再度引發跨世代共鳴。
最大彩蛋曝光！泰勒絲跨界獻唱《玩具總動員5》
然而比起角色回歸更讓外界驚喜的，莫過於泰勒絲正式加入《玩具總動員5》陣容。
迪士尼與皮克斯日前證實，泰勒絲將為電影創作並演唱全新原創歌曲〈I Knew It, I Knew You〉，消息一公開便迅速登上全球熱搜，也讓「Taylor Swift Toy Story 5」成為近期網路搜尋熱詞，小編本人也是相當期待這首新歌！
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