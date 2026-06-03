《別離無恙》哭到眼睛腫！目黑蓮化身生命禮儀師、濱邊美波聽見亡者心聲，5大催淚看點一次看。圖片來源：車庫娛樂提供

6月份日本催淚電影又迎來一部讓人期待的作品！由濱邊美波、目黑蓮主演的日本真人電影《別離無恙》，在日本票房突破46億日圓，登上日本年度真人電影票房冠軍，台灣上映後也創下2026非動畫改編真人日片全台開票冠軍，不少觀眾看完直呼「從頭哭到尾」、「整個影廳都是哭聲」，還有人形容自己「眼睛腫得像貢丸」，催淚程度可見一斑。

《別離無恙》改編自日本作家長月天音獲得「小學館文庫小說獎」大獎的作品，由《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》導演三木孝浩執導，故事以「生命禮儀師」作為切入點，透過一場場葬禮，帶出逝者未說出口的心願、留下來的人心中的遺憾，以及最後一次好好道別的重量。這篇女子漾整理《別離無恙》劇情簡介及5大催淚看點，一起感受這部電影的溫度吧～

《別離無恙》電影劇情

《別離無恙》描述求職屢屢碰壁的清水美空（濱邊美波 飾），她有一個不能對外說的秘密，就是能聽見逝者的聲音，這份能力原本讓她感到困惑，也讓她難以像一般人一樣安穩生活，直到她遇見生命禮儀師漆原禮二。漆原禮二（目黑蓮 飾）發現美空的特殊能力後，邀請她進入生命禮儀公司「坂東會館」實習，美空與漆原開始搭檔處理不同家庭的喪葬儀式，面對失去親人的遺族，也面對無法親口說出最後一句話的逝者。

她逐漸思考，一場葬禮真正重要的不是形式多完美，而是能不能撫平留下來的人的傷痛，也讓離開的人安心。電影透過不同家庭的告別故事，串起人與人之間最深的牽掛，有些人來不及道歉，有些人來不及說愛，有些人直到最後一刻才發現自己被深深惦記。

《別離無恙》電影5大催淚看點

《別離無恙》看點1. 濱邊美波挑戰「聽見亡者聲音」角色，細膩演技成最大哭點

濱邊美波近年從《哥吉拉-1.0》到多部話題作品，演技與人氣都備受矚目，這次在《別離無恙》中，她飾演的清水美空不是典型的熱血女主角，而是一個帶著特殊能力、內心敏感卻逐漸成長的年輕女孩。美空的能力聽起來像奇幻設定，但電影並沒有把它處理成獵奇橋段，而是讓它成為連結生者與逝者的溫柔橋梁，濱邊美波必須演出角色面對死亡時的震動，也要呈現她從害怕、困惑，到願意承接別人悲傷的轉變，她的表演也透過眼神、停頓與細微反應，讓觀眾感受到美空每一次聽見逝者心聲時的沉重。

濱邊美波在《別離無恙》中在生命禮儀公司實習。圖片來源：車庫娛樂提供

片中飾演祖母的夏木麻里，也就是《神隱少女》中「湯婆婆、錢婆婆」的配音演員，更公開稱讚濱邊美波是「天才」！她表示濱邊美波在片場面對導演困難指示時，總能快速理解並完成要求，也讓她明白濱邊美波受歡迎的原因，這段前輩對後輩的肯定，也讓電影在戲外多了一層溫暖。

「湯婆婆」夏木麻里大讚《別離無恙》濱邊美波「她真是個天才」！圖片來源：車庫娛樂提供

《別離無恙》看點2. 目黑蓮化身沉穩又溫柔的生命禮儀師

目黑蓮在《別離無恙》中飾演生命禮儀師漆原禮二，他以安靜、穩定的姿態陪伴美空，也陪伴一個個正在經歷失去的家庭。生命禮儀師這份工作，在電影中除了要處理葬禮流程之外，也要在在混亂與悲傷之中，替家屬保留最後一點秩序，漆原必須面對遺族崩潰、逝者遺憾，也必須在沉重情緒裡保持專業，目黑蓮將角色的克制、體貼與真摯感演得很自然，讓觀眾不只看見一個帥氣男主角，也看見一個願意安靜守在旁邊的人！

目黑蓮化身《別離無恙》生命禮儀師 感慨「能活著是個奇蹟」。圖片來源：車庫娛樂提供

目黑蓮曾分享，拍完《別離無恙》後，他更深刻感受到生命的寶貴，也認為「能活著是個奇蹟」，他提到自己希望多花時間陪伴珍愛的人，即使多一秒也好，也與電影核心呼應：人生只有一次，很多話不要等到來不及才說。

目黑蓮拍完《別離無恙》下定決心要多陪珍愛的人！挑戰各種事物！圖片來源：車庫娛樂提供

《別離無恙》看點3. 最平凡的離別，最讓人想哭！

如果只看濱邊美波與目黑蓮主演，大家或許會先期待《別離無恙》有更多男女主角之間的情感線，但實際上更像是一部關於「如何告別」的群像電影。片中透過不同家庭的葬禮，展開一段段關係故事，可能是親子之間沒說出口的抱歉、也可能是夫妻、朋友、家人之間藏了很久的心意。

《祝你們幸福》古川琴音在《別離無恙》中飾演一名失去生命的孕婦。圖片來源：車庫娛樂提供

裡面的故事之所以讓人忍不住流淚，是因為它們太像每個人都可能經歷的瞬間，當電影把那些日常裡說不出口的愛與遺憾慢慢攤開，觀眾很難不想到自己生命裡重要的人。也正因如此，《別離無恙》的後勁特別強！它用最平凡的人情擊中淚點，讓人看完後不只覺得難過，也會想傳訊息給家人、見見朋友，把那些平常不好意思說出口的關心，趁還來得及的時候說出來。

《小鎮星熱點》志田未來在《別離無恙》中飾演一名失去女兒的母親。圖片來源：車庫娛樂提供

《別離無恙》看點4. 三木孝浩導演再拍催淚題材，溫柔刀最讓人防不勝防

導演三木孝浩過去以《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》等作品打動觀眾，擅長拍出青春、愛情與失去之間的脆弱感，這次執導《別離無恙》，他把鏡頭放在生命最後一程，卻沒有讓電影變得沉重難以靠近。三木孝浩的厲害之處，是他知道催淚不一定要靠大吼大哭，電影裡許多情緒都是慢慢累積的，也許是一句遲來的告白，又或是一個家屬終於理解逝者心意的瞬間，也可能只是角色沉默地站在告別式旁邊，就足以讓觀眾情緒潰堤！

永作博美在《別離無恙》中和濱邊美波飾演母女。圖片來源：車庫娛樂提供

有日本觀眾形容，電影才開始10分鐘就已經忍不住落淚，短短117分鐘裡卻感受到滿滿溫柔，這句評價很能說明《別離無恙》的後勁，因為它的哭點會隨著一段段故事慢慢累積。前面讓人眼眶泛紅，後面讓人忍不住啜泣，等到電影結束才發現，自己哭的也許不只為了片中角色，也為了生命裡那些曾經來不及好好告別的人。

日本票房突破45億日圓《別離無恙》觀眾淚崩：每分每秒淚腺潰堤！圖片來源：車庫娛樂提供

《別離無恙》看點5. 台灣觀眾也哭爆！年度催淚日片話題延燒

《別離無恙》5月29日在台上映後，隨即創下今年日本非動畫改編真人電影在台最高首週末票房，也成為2026非動畫改編真人日片全台開票冠軍！台灣觀眾的反應也相當直接，有人說「請一定要帶手帕進場，不用買食物，因為都在哭」，也有人形容「至少要帶三包面紙」、「整個影廳都是哭聲」。離別本來就是人生無法避免的課題，電影最珍貴的地方，是它沒有只停在失去的痛，同時也讓觀眾看見，道別之後，人還是可以帶著思念繼續生活，哭完之後，心裡反而變得比較輕，這或許就是《別離無恙》能讓觀眾一邊淚崩、一邊被療癒的原因。