第一桶金早就不是100萬？AI估算「2026新門檻」網友崩潰：還沒存到又漲了

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以前大家常說，人生要先存到「第一桶金」100萬元。這筆錢像是一個重要里程碑，代表開始有能力投資、創業、買房，或至少在人生遇到轉彎時，多一點選擇權。

但到了2026年，100萬元還算不算第一桶金？近期社群上有網友直接標註Meta AI提問：「如果把以前到2026年的物價通膨、薪資成長與房價上漲都納入考量，如今的第一桶金大約相當於多少錢？」留言區立刻變成大型財務焦慮現場，更有人直接估算，如今真正有感的第一桶金，可能已經落在450萬到500萬元。

第一桶金為何以前是100萬？

「第一桶金」之所以長年被認定為100萬元，是因為它不只是帳戶裡的一筆存款，而是人生啟動資金。過去存到100萬元，可能可以作為買房頭期款的一部分，也可能是創業資金、投資本金，甚至是離開不適合工作、轉換人生方向的安全感來源。

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換句話說，第一桶金真正代表的不是「剛好100萬」這個數字，而是「我終於有一筆錢，可以讓人生多一點選擇」。但問題是，到了2026年，這個數字的購買力已經不同了。

Meta AI估算重點：不能只看通膨，還要看薪資與房價

這次社群討論之所以引發共鳴，是因為網友問Meta AI時，並不是單純問「以前100萬現在值多少」，而是把三個現實因素一起放進去看。

也因為這三件事一起計算，才會讓「第一桶金」從過去熟悉的100萬元，被重新推估到更高金額。

算法1：只看通膨，第一桶金約200萬到250萬

如果單純從物價通膨來看，過去的100萬元，放到2026年已經不能直接等同於現在的100萬元。

因為飲食、交通、房租、保險、醫療與日常消費都變貴了，100萬元雖然仍是一筆不小的存款，但實際能完成的事情比過去少很多。

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所以若只從「購買力」角度換算，2026年的第一桶金，大約可以抓在200萬到250萬元左右。

算法2：看薪資與存款難度，第一桶金約300萬元

但如果把薪資一起納入，就會發現問題更現實。留言區有網友質疑：「到底薪資成長是啥東西？」也有人提到，幾十年前看到的職缺薪水已經有3萬元起跳，如今不少工作仍是3萬多元，生活感受上很難說真的大幅進步。

這也是年輕人最有感的地方。不是不知道要存錢，而是扣掉房租、交通、外食、保險、孝親費與生活基本開銷後，每個月真正能存下來的金額有限。

因此，如果從「一般上班族實際存款難度」來看，現在的第一桶金可能要抓到300萬元左右，才比較有接近過去100萬元那種「我終於比較安心了」的感覺。

算法3：把房價算進去，第一桶金可能要450萬到500萬

真正讓第一桶金標準暴衝的，其實是房價。如果第一桶金只是緊急預備金，100萬元當然很重要；但如果第一桶金代表的是買房頭期款、搬出去生活、成家、投資或人生重大資產起步，那100萬元在現在就顯得不太夠用。

尤其在雙北或熱門都會區，100萬元可能很難同時負擔頭期款、裝潢、家具、稅費與後續生活預備金。這也是為什麼有網友會說，如今第一桶金差不多要450萬到500萬元。

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這個數字聽起來很嚇人，但它反映的是另一種現實：如果想要讓第一桶金具備「改變人生選項」的功能，它就不再只是帳戶存款，而是進入資產市場的門票。

以前100萬元像是人生升級券，現在100萬元更像是新手保護罩。它能讓人有基本安全感，但如果要真正創業、買房、成家或大幅改變人生，可能還需要更高的金額支撐。