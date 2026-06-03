暑假機票怎麼買最划算？6／7起燃油費調降，暑假飛日韓歐美都能省。圖片來源：pexels

暑假旅遊旺季將至，準備出國的人可以先把機票價格再看仔細一點。交通部民航局宣布，因近期航空燃油價格下跌，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自6月7日起調降，短程航線由每航段45美元降至35美元，長程航線則由117美元降至91美元。

換句話說，飛日本、韓國、東南亞等短程線，每航段可少10美元；飛歐美等長程線，每航段可少26美元，來回機票的總價有機會因此再降一截。

不是票價全面打折 而是燃油附加費調降

這次所謂「機票降價」，重點並不是航空公司突然推出全面促銷，而是國際線機票中常見的「燃油附加費」下修。燃油附加費是航空公司為反映油料成本所收取的費用，台灣自2004年起訂出統一公式，每月初依中油公告的國際航空燃油牌價檢視，並分為短程線與長程線收費。

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民航局說明，先前因中東戰事影響，航空燃油價格一度飆升，國際線短程航線每航段燃油附加費曾漲至45美元、長程航線漲至117美元，創下計算公式上路21年以來新高。如今油價回落，燃油附加費也跟著往下修正。

短程降到35美元 長程降到91美元

依民航局最新調整，6月7日起國籍航空國際線客運燃油附加費，短程航線調降為35美元，長程航線調降為91美元。若以每航段計算，短程線比原本少10美元，長程線少26美元；若是來回票，短程線等於少20美元，長程線則少52美元，實際換算新台幣金額仍會受匯率與航空公司票價顯示方式影響。

對近期準備飛日本、韓國、港澳、東南亞的旅客來說，短程線降幅雖然不算誇張，但若一家人或朋友多人同行，總金額仍有感；若是規劃歐洲、美國、加拿大等長程旅遊，燃油附加費下修後，來回機票總價更容易看出差距。

6／7前後買票 價格可能不一樣

這波燃油附加費調降自6月7日起生效，因此旅客若近期正在比價暑假機票，可以特別注意開票日期與票價明細。一般來說，機票總價會包含票面票價、稅金、機場服務費與燃油附加費等項目，燃油附加費下修後，總價可能會跟著降低，但並不代表所有航線、所有班次都會同步出現同樣幅度的「票價下殺」。

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尤其暑假原本就是旅遊旺季，熱門航點如東京、大阪、首爾、曼谷，以及歐洲長線航班，仍可能因需求高、艙等不同、出發日期熱門而維持高價。因此，想撿便宜不能只看「燃油附加費降了」，還是要一起比較出發日期、航班時間、行李額度、退改票規則與是否為直飛。

國籍航空適用 外籍航空仍要看各公司規定

這次民航局公布的是「國籍航空公司」國際航線客運燃油附加費調降，包含國籍航空國際線相關收費。至於外籍航空、廉航或透過不同訂票平台購買的票價，仍可能依各航空公司政策、航線、幣別與系統顯示方式有所差異。民航局也已要求航空公司以適當方式揭露油料成本占總成本比例或計算方式等背景資訊，旅客可至各航空公司官網查詢。

也就是說，看到「機票降價」先別急著以為所有票都立刻變便宜，最準的方式仍是直接進入航空公司官網或可信任訂票平台，比較6月7日前後同航線、同日期、同艙等的總價變化。

暑假出國怎麼買比較划算？

如果已經鎖定暑假出國，建議先把「總價」當成判斷重點，而不是只看促銷標語。

1.確認票價明細是否已反映新的燃油附加費



2.比較不同出發日，避開周五、周六與連假前夕



3.若目的地彈性高，可同時查東京、大阪、福岡、首爾、釜山、曼谷等鄰近熱門航點



4.長程線可以多看轉機方案，有時燃油附加費調降後，加上轉機票價差，整體省幅會更明顯。

這波調降對旅客來說確實是好消息，特別是已經準備安排暑假自由行、親子旅遊或閨蜜出國的人，等於在高票價旺季中稍微少一點負擔。不過機票價格仍會受到供需、艙等、匯率與促銷活動影響，想買到漂亮價格，關鍵還是「多比價、看總價、盯日期」，不要只被單一降價消息牽著走。