這一世換她主宰命運！陸劇《翹楚》開播登熱搜，陳都靈重生復仇、周翊然從小兵逆襲大將軍。圖片來源：《翹楚》官方微博

古裝劇迷又有新劇可以追了！由陳都靈、周翊然主演的古裝權謀劇《翹楚》開播後討論度持續升溫，更衝上Netflix排行榜，引發不少劇迷關注！劇情以「重生改命」為核心，講述將軍之女楚朝前世被捲入權力鬥爭，成為他人奪權路上的犧牲品；重來一次後，她選擇親自入局，把原本被奪走的人生主導權一點一點拿回來。

光看設定就知道，《翹楚》是一場女主從被利用到主動反擊的復仇翻盤局，陳都靈這次飾演帶著前世記憶重啟人生的楚朝，周翊然則飾演從禁軍小卒一路逆襲成鎮國大將軍的謝燕來，兩人從亂世棋局中相遇，也在權謀、戰場與命運拉扯裡並肩前行。這篇女子漾整理《翹楚》劇情簡介與必看亮點，帶你一次看懂這部古裝復仇爽劇的魅力！

圖片來源：《翹楚》官方微博

《翹楚》劇情簡介

《翹楚》改編自希行小說《楚后》，講述將軍之女楚朝（陳都靈 飾）前世被捲入朝堂鬥爭，成為世子蕭珣奪權的犧牲品，重來一世後，她決定不再任人擺布，主動走進權力中心，破解蕭珣的陰謀，也一步步奪回原本被命運奪走的人生。過程中，楚朝遇見謝家庶子謝燕來（周翊然 飾），並扶持他從禁軍小卒成長為鎮國大將軍，兩人從互相試探到並肩作戰，不只聯手阻止蕭珣篡權，也在戰火與外敵來犯時守住大楚局勢。

2026復仇爽劇《翹楚》必看劇情亮點

《翹楚》看點1. 拒當奪權砲灰！大女主浴火重生「手撕」悲慘宿命

《翹楚》拋棄傳統古裝劇中依附他人的柔弱設定，陳都靈飾演的楚朝經歷前世被當作世子蕭珣奪權犧牲品的慘痛教訓後，帶著前世的記憶強勢回歸。她收起天真，化身為精於算計的朝堂操盤手，憑藉先機步步設局，親手瓦解仇敵的篡位陰謀。劇情詳細刻畫她如何利用前世先知優勢，精準預判並拆解蕭珣的篡位陰謀，更大膽拉攏備受冷落的謝家庶子謝燕來作為最強同盟，佈下陷阱將仇敵的陣腳逐一瓦解，看著女主角主動逆襲，將失去的權力與尊嚴奪回，隔著螢幕都非常過癮！

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《翹楚》看點2. 清冷白花大轉型！陳都靈「紅衣戰甲」氣場全開

出道以來常以溫婉、清純形象深植人心的陳都靈，繼去年在《雁回時》中展露充滿狠勁的「黑蓮花」潛力後，這次在《翹楚》也徹底告別柔弱小白花標籤，成功挑起大樑演繹充滿野心與決斷力的復仇女王楚朝。為了刻畫楚朝心境的黑化過程，她的造型從初期的素雅漸漸轉變為極具壓迫感的正紅戰袍與玄黑朝服，完美呈現出角色封心絕愛的心境轉變。當她頂著戰損妝容，在沙場上揮劍殺敵時，眼神中流露出的狠戾與上位者威嚴，也讓觀眾們看到她極為反差有魅力的一面。

圖片來源：《翹楚》官方微博

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《翹楚》看點3. 揮別校園男神！周翊然化身「戰損版」鐵血將軍

過去常以青春、陽光校園男神形象現身的周翊然，繼在《江湖夜雨十年燈》等劇累積古裝經驗後，這次在《翹楚》又解鎖了新形象！他所飾演的謝燕來出身微寒，憑藉著不服輸的韌性，從微不足道的禁軍小卒一路在刀槍劍影中殺出重圍，最終晉升為鎮國大將軍。劇中多場驚險流暢的馬背武打戲，搭配充滿野性美與破碎感的「戰損」造型，將武將歷經滄桑的野性美詮釋得十分到位，與過往的稚嫩少年感截然不同，更帶有男人味。

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《翹楚》看點4. 全員八百個心眼！唐曉天、王瑞昌飆戲互鬥心機

劇中除了陳都靈、周翊然兩大主演卡司吸睛之外，配角群的劇情同樣精彩！劇組特邀唐曉天詮釋城府極深的世家權臣謝燕芳，表面溫潤如玉，實則暗中操盤局勢；王瑞昌則擔綱演出野心勃勃、冷酷無情的反派世子蕭珣。朝堂上的每一位執棋者皆有明確圖謀，對話字字珠璣、暗藏殺機。這種交織權力與慾望的群像大戲，將朝廷上的爾虞我詐具象化，絕對能讓喜愛燒腦劇情的觀眾大呼過癮。

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《翹楚》看點5. 從互相猜忌到生死交背的愛情更好嗑！

《翹楚》與以往陸劇中的愛情套路不同，它徹底屏除盲目犧牲的公式化橋段，楚朝與謝燕來結盟的初衷，完全基於各自的利益考量與朝堂生存法則，兩人從初期的互相猜忌彼此防備、利用情報交換來試探底線，每一次眼神交鋒都像是高手過招，充滿極致的宿命推拉感。

圖片來源：《翹楚》官方微博

隨著劇情推進，他們一路歷經朝堂陷阱與戰火洗禮，從原本的各懷鬼胎，一步步發展成能在深宮互通聲息、在戰場上將背後安心交給對方的生死之交。這份建立在絕對信任與權力制衡上的靈魂羈絆，少了刻意營造的甜膩，卻在步步驚心的政治角力中激盪出極具張力的火花。看著兩人從互相猜忌到生死相依，這種強強聯手所萌生的革命愛情，反而讓劇迷直呼加倍好嗑。

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《翹楚》看點6. 頂級幕後班底操刀！打造質感敦煌美學

陸劇《翹楚》由執導過口碑佳作《雁回時》的楊龍導演，搭配《司藤》知名編劇李旻攜手打造，確保故事邏輯嚴密且節奏緊湊，製作團隊更深入與敦煌研究院合作，將傳統文化中的經典圖騰與《千里江山圖》的青綠色彩美學，細緻運用在人物的朝服刺繡、妝容設計與宮廷陳設上。這項巧思大幅提升了整部劇的文化底蘊，讓觀眾在享受劇情的同時，也能體會東方美學的深厚層次，也能更帶入情境。

圖片來源：《翹楚》官方微博

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《翹楚》看點7. 遠赴新疆取景，戰場更震撼

劇組為了真實還原古代戰場的蒼茫肅殺與深宮的幽暗壓抑，特別拉拔至新疆進行大規模實地拍攝，導演透過高水準的運鏡與強烈的冷暖色調對比，將大漠邊疆的壯闊與宮廷鬥爭的殘酷完美結合，劇中楚朝的鮮紅戰袍與謝燕來的黑鐵鎧甲同框時，在視覺上營造出極強的衝擊力，每一幀畫面都具備院線電影般的壯闊質感與美學標準，看劇時喜愛追求畫面質感與極致東方美學的觀眾絕對能大飽眼福！

圖片來源：《翹楚》官方微博