陸劇10大「爹系男友」出爐！成熟穩重像人生避風港，肖戰《餘生，請多指教》太讓人心動。圖片來源：電視劇官方微博

有些男主角一出場，觀眾就知道：這是人生避風港！所謂「爹系男友」並不是年紀感，而是一種成熟穩定、遇事不慌、懂得照顧人，還會在關鍵時刻把女主角穩穩接住的戀愛魅力。近年陸劇男主人設越來越多元，從高冷霸總、溫柔醫生、成熟創業者，到古裝權臣與冷面錦衣衛，都讓觀眾嗑出滿滿安全感。

以下整理陸劇「爹系男友」TOP10，看看誰才是妳心中的安全感天花板。

陸劇「爹系男友」第10名：東華帝君《三生三世枕上書》

圖片來源：電視劇官方微博

高偉光飾演的東華帝君，可以說是古裝仙俠劇裡最經典的「高位者爹系男友」。他不太會甜言蜜語，甚至有時候冷得像一座雪山，但只要鳳九遇到危險，他永遠會用最淡定的方式出手。東華帝君的魅力不是熱烈追愛，而是那種「我不多說，但我會處理好一切」的強大穩定感。

他身上最迷人的地方，是經歷過漫長歲月後的從容。別人談戀愛靠心動，他談戀愛像在渡劫，越冷靜越讓人感覺可靠。對喜歡成熟型男主的觀眾來說，東華帝君就是標準的「嘴上不說愛，行動全是愛」。

陸劇「爹系男友」第9名：顧廷燁《知否知否應是綠肥紅瘦》

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馮紹峰飾演的顧廷燁，不是完美無缺的男主，卻很有「經歷過風浪後更懂得珍惜」的成熟感。他懂明蘭的聰明，也懂她的隱忍，更重要的是，他不是只想把女主角捧成掌心寶，而是願意和她並肩面對複雜的人情世故。

顧廷燁的爹系感，不在於他凡事包辦，而是他知道明蘭有能力，也願意給她空間。他的愛帶著現實感，會撐腰、會護短，也會在風雨裡陪她一起往前走。比起甜寵，他更像是一種「我懂妳不容易，所以我站在妳這邊」的成熟愛情。

陸劇「爹系男友」第8名：陸繹《錦衣之下》

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任嘉倫飾演的陸繹，前期是冷面錦衣衛，氣場壓迫感十足，講話不多、表情更少，看起來非常不好親近。但隨著劇情推進，他對袁今夏的保護欲逐漸浮出水面，從冷淡試探到默默守護，讓觀眾看見冷面男主底下其實藏著很深的溫柔。

陸繹的爹系魅力，是典型的「我可以兇別人，但不准別人欺負妳」。他不一定會把情緒說出口，卻會用行動處理危機。這種外冷內熱、嘴硬心軟的照顧方式，最容易讓觀眾一邊吐槽他難搞，一邊忍不住被圈粉。

陸劇「爹系男友」第7名：時宴《以愛為營》

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王鶴棣飾演的時宴，是現偶劇裡很有代表性的霸總型爹系男友。他外表冷靜、行事俐落，帶著商業菁英的距離感，但在感情裡又會展現出非常細節控的一面。越是高冷，越能凸顯他動心後的反差。

時宴的魅力在於，他不是幼稚拉扯型男主，而是擁有清楚目標與判斷力的人。當他開始在意一個人，就會從生活細節、工作支持到情緒陪伴都慢慢滲透。這類男主最容易讓觀眾產生幻想：平常像老闆，戀愛後像專屬靠山，安全感直接升級。

陸劇「爹系男友」第6名：于途《你是我的榮耀》

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楊洋飾演的于途，是理性派爹系男友代表。他是航天工程師，個性克制、安靜，有理想也有責任感。比起熱烈表白，他更常把情緒藏在細節裡，讓人感覺這個角色不是浮誇浪漫，而是有一種踏實生活感。

于途最打動人的地方，是他在理想與現實之間掙扎過，所以更懂得珍惜喬晶晶帶來的光。他的愛不吵鬧，卻很堅定；不過度控制，卻能在對方需要時給出穩穩的支持。這種成熟不是裝出來的，而是經歷低谷後仍願意認真愛人的溫柔。

陸劇「爹系男友」第5名：莫青成《很想很想你》

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檀健次飾演的莫青成，是溫柔照顧型爹系男友的代表。他不是強勢霸總，也不是高冷男神，而是用聲音、料理與細膩陪伴慢慢攻陷觀眾。比起「我來保護妳」的強烈姿態，他更像是「妳可以安心做自己，我會在旁邊照顧妳」。

莫青成的迷人之處，在於他情緒穩定到讓人想搬進他的生活裡。他會下廚、會照顧人，也懂得尊重對方的步調，整個人散發一種柔軟卻可靠的能量。這種男主不靠戲劇化衝突圈粉，而是靠日常感讓觀眾心動。

陸劇「爹系男友」第4名：顧魏《餘生，請多指教》

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肖戰飾演的顧魏，是醫生職業加持下很有安全感的男主。外科醫生本身就帶有理性、專業與可靠感，而顧魏在感情裡又不是高壓式照顧，而是會理解林之校的脆弱，也願意慢慢靠近她的世界。

顧魏的爹系感，來自他的成熟與責任感。他不會只在甜蜜場景裡討喜，而是在對方遇到人生難關時，給出穩定陪伴。對觀眾來說，顧魏最戳人的不是「醫生男友」光環，而是他讓人相信：真正成熟的愛，是能在慌亂裡把妳安定下來。

陸劇「爹系男友」第3名：謝之遙《去有風的地方》

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李現飾演的謝之遙，是近年最有生活感的爹系男友之一。他辭去高薪工作回到家鄉創業，身上沒有傳統霸總的距離感，反而帶著村莊生活裡的煙火氣。他成熟、耐心，也懂得照顧身邊每個人的情緒。

謝之遙最迷人的地方，是他不是只對女主角好，而是對土地、家人、朋友與生活都有責任感。這種男主的安全感不是靠財力堆出來，而是來自人格本身。他會陪許紅豆慢慢修復自己，也讓觀眾看見，真正的理想型不是把妳拉進他的世界，而是陪妳找回自己的節奏。

陸劇「爹系男友」第2名：段嘉許《偷偷藏不住》

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陳哲遠飾演的段嘉許，是「哥哥系」與「爹系男友」交會的代表人物。從桑稚年少時期到長大後的感情線，段嘉許一直帶著溫柔、克制與照顧感，這也是他被許多觀眾稱為「人間理想型」的重要原因。

段嘉許的魅力不只是會寵人，而是他的分寸感很好。他溫柔但不油膩，照顧但不壓迫，明明很會撩，卻又懂得尊重對方成長的時間。這種成熟感讓他不是單純甜寵男主，而是有能力讓人安心依靠的戀人。難怪《偷偷藏不住》播出後，段嘉許幾乎成為現偶男友模板之一。

陸劇「爹系男友」第1名：韓商言《親愛的，熱愛的》

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李現飾演的韓商言，絕對是陸劇爹系男友討論裡繞不開的名字。外表冷酷、話少、氣場強，剛出場時像一座移動冰山，但對佟年的在意卻越來越明顯。韓商言最有記憶點的地方，就是他明明不擅長表達甜言蜜語，卻會用非常實際的方式照顧對方。

他是事業型男主，有責任感，也有照顧團隊的領導力。面對感情時，他從笨拙到慢慢學會回應，反而讓角色更有真實感。韓商言的爹系感不是「完美男友」式的無瑕，而是那種成熟男人一旦認定，就會把妳放進人生規劃裡的穩定感。冷臉、護短、責任感、反差寵，全部加在一起，難怪他能被封為許多人心中的爹系男友天花板。