出國托運行李恐「被運毒」！多名旅客曾遭拘留、逮捕，5步驟自保一次看。圖片來源：AI生成。圖片來源：AI生成

據《Travel + Leisure》報導，加拿大近期傳出新型機場行李詐騙事件，犯罪集團疑似透過調換托運行李標籤，將無辜旅客的姓名貼到裝有毒品的行李上。一旦行李在目的地被海關查獲，行李條上的旅客就可能被視為嫌疑人，甚至面臨上銬、拘留或在海外入獄風險。

加拿大 CTV News 調查指出，過去一年已有至少17名從加拿大出發的國際航班旅客受影響，目前已知受影響旅客最後都獲釋，但過程中有人曾遭拘留、逮捕或關押。

行李標籤調包是什麼？問題出在「托運後」

一般旅客在機場托運行李時，地勤人員會將條碼行李標籤貼到行李上，旅客也會拿到一張行李收據。正常情況下，這張標籤會一路跟著行李抵達目的地。

但這起發生在加拿大的案件，關鍵就在於旅客完成托運、離開櫃檯後，有人疑似將旅客原本的行李標籤撕下，再貼到另一件裝有毒品的行李上。也就是說，毒品行李不是旅客的，但標籤上卻顯示旅客姓名與航班資料。

為什麼旅客會被牽連？因為行李條就是第一線線索

海關或執法人員查獲可疑行李時，第一時間通常會依行李標籤追查旅客身分。若毒品行李上貼的是無辜旅客的行李條，即使本人完全不知情，也可能被要求接受調查。

圖片來源：AI生成

報導指出，相關航班目的地包括巴黎、多明尼加、紐西蘭、德國、百慕達、摩洛哥、菲律賓、韓國等地。部分目的地對毒品走私刑責嚴重，因此這類事件最可怕的地方，不是行李遺失，而是旅客可能在海外被迫自證清白。

目前加拿大查到什麼？已有機場工作人員被捕

根據報導，加拿大皇家騎警過去一年已在多倫多皮爾遜國際機場逮捕6名行李與停機坪相關工作人員，案件與疑似行李標籤調包有關。調查也認為，犯罪集團可能會在毒品行李內放入 AirTag 等追蹤器，以便抵達目的地後掌握行李位置並取走。

換句話說，旅客很難只靠「我沒有做」來立刻撇清關係，最好在托運前就留下證據，讓自己在發生爭議時能更快證明：被查獲的那件行李不是我的。

托運前自保５步驟

托運前自保1：先拍行李外觀

旅客在托運前，建議先拍下行李外觀，包含正面、側面、顏色、品牌、貼紙、行李束帶、吊牌、破損痕跡等可辨識特徵。

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拍照時最好讓背景看得出是在機場或托運櫃檯附近，這樣如果後續出現另一件完全不同外觀的行李，照片就能成為第一層自保證據。

托運前自保2：拍下行李上秤重量

《Travel + Leisure》也提醒，旅客可以拍下行李在托運櫃檯上秤的畫面，因為原始重量有助於證明後續是否被調包，或是否有東西在托運後被加入行李。

這個動作尤其適合長途旅行、轉機行程，或攜帶大型托運行李時使用。行李重量雖然不是唯一證據，但若毒品行李重量與原本行李差距很大，就可能成為重要佐證。

托運前自保3：確認並拍下行李條

行李標籤貼上後，不要急著離開櫃檯。建議先確認行李條上的姓名、航班、目的地是否正確，再拍下行李條與航空公司給的行李收據。

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很多人只把行李收據當成「遺失行李時才會用到」，但這類案件提醒旅客，行李條其實也是證明托運流程的重要資料。建議至少保存到拿回行李、確認沒有異常後再處理。

托運前自保4：行李內放追蹤器

旅客也可以在托運行李中放入 AirTag 等行李追蹤器，協助掌握自己真正行李的位置。若行李標籤被調包，追蹤器紀錄有機會協助證明自己的行李並不在被查獲的毒品行李位置。

不過，追蹤器只能作為輔助工具，不能取代拍照、錄影與保留行李收據。最完整的做法，是把「外觀照片、重量畫面、行李條、追蹤器紀錄」一起留下。

抵達後自保5：領行李時先核對

抵達目的地後，看到行李不要急著拉走，應先確認外觀、行李條、收據號碼是否一致。如果發現行李不是自己的、外觀不對、標籤異常、鎖頭被動過，或重量明顯怪異，建議立刻向航空公司櫃檯或機場人員反映，不要自行帶離機場。

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尤其在國際航班中，只要把可疑行李帶出海關範圍，後續說明可能變得更複雜。發現異常時，第一時間留下現場紀錄，比事後解釋更有幫助。

多花30秒存證，可能就是旅途中的保命符

這起發生在加拿大的行李標籤調包事件提醒旅客，托運行李不是把箱子交出去就沒事。旅客無法全程掌握行李進入輸送帶後的流程，但可以在托運前留下足夠證據。

出國前多花30秒拍照、錄影、確認行李條，聽起來有點麻煩，卻可能在意外發生時，成為證明自己清白的關鍵。