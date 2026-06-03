Tamagotchi電子雞紅什麼？從CASETiFY聯名到BLACKPINK展覽，90年代童年神物又爆紅 圖片來源：女子漾拍攝和官方＠ygselect

如果說近年最強流量密碼是「懷舊」，那Tamagotchi電子雞絕對是自帶回憶濾鏡的狠角色。這顆小小蛋形機器，曾經讓無數人上課偷偷餵食、半夜被嗶嗶聲叫醒，甚至為了沒照顧好電子寵物而真心愧疚。如今它不只回到玩具圈，更一路跨進時尚配件、韓流偶像、IP聯名與社群收藏文化，成為Y2K風潮下最讓人想喊「這我小時候也有」的話題單品。Tamagotchi自1996年問世以來，靠著「掌上型電子寵物」概念掀起全球熱潮。玩家必須餵食、陪玩、清理、照顧生病的角色，看似簡單，卻讓人對螢幕裡的像素小生命產生真實情感。對小時候的玩家來說，它像是第一個不用父母同意就能擁有的迷你寵物；對現在的年輕人來說，它則變成一種反高速生活的療癒小物。

圖片來源：Tamagotchi 官方網站

近年Tamagotchi再度翻紅，原因不只在懷舊，而是它剛好踩中Y2K美學、像素風、IP收藏、盲盒文化與情緒價值。透明殼、亮色系、復古電子感，這些曾經被視為過時的元素，如今全都成了社群最愛的潮流符號。當電子雞從掌心玩具變成手機殼、耳機包、登機箱，甚至與BLACKPINK跨界合作，也代表這個90年代IP正式完成一次潮流升級。

Tamagotchi電子雞為什麼又紅？Y2K、療癒感、收藏文化全中

Tamagotchi之所以能再度被年輕世代注意，關鍵在於它不只是「以前很紅的玩具」，而是剛好符合現在流行文化的幾個核心需求。

第一是Y2K美學回潮。電子雞的蛋形機身、像素角色、亮色外殼與復古電子感，本來就是90年代風格代表。當現在大家開始迷戀透明感、復古配件、手機吊飾與串珠元素，Tamagotchi幾乎不用重新包裝，就能自然變成穿搭小物。

圖片來源：品牌提供

第二是情緒價值。現在消費者買東西不只看功能，也看它能不能帶來陪伴感、療癒感與社群分享度。電子雞的玩法很簡單，卻會讓人產生「我正在照顧牠」的心理連結。這種低門檻、高陪伴感的設定，剛好打中現代人想被療癒、又不想有太大負擔的生活狀態。

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第三是收藏文化。從盲盒、公仔、限定卡到聯名周邊，現在的IP商品早就不是單純買一件東西，而是買一整套世界觀。Tamagotchi擁有Mametchi、Mimitchi、Kuchipatchi等經典角色，本身就有可愛辨識度，再加上限定款、合作款與稀有收藏玩法，自然讓粉絲很容易進入「想收齊」模式。

Tamagotchi話題品牌1：CASETiFY聯名系列，電子雞正式變成潮流配件

Tamagotchi這波回歸最有話題的重點之一，就是CASETiFY攜手日本萬代公司Bandai推出全新Tamagotchi x CASETiFY聯名系列。這次合作將陪伴全球粉絲長大的電子寵物，轉化為一系列充滿Y2K美學、療癒可愛的電子配件與特殊收藏產品，讓電子雞不只待在掌心，而是正式走進日常穿搭與生活場景。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

這次聯名系列以Tamagotchi標誌性的像素美學為靈感，推出以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi等經典角色為主題的全新印花手機殼。手機殼設計結合趣味貼紙元素與角色們俏皮可愛的招牌表情，視覺上很有90年代電子玩具的復古感，又能搭配現在流行的手機吊飾、背帶與串珠配件，讓手機瞬間變成造型重點。

最讓老粉暴動的品項，則是「CASETiFY限定版初代Tamagotchi」。這款限定版電子雞從CASETiFY限定配色、機身設計到懷舊像素風格遊戲介面，都讓粉絲可以再次體驗餵食、照顧、陪伴角色成長進化的養成系過程。比起單純把角色印在商品上，這款是真的能重新啟動童年回憶，也因此成為整個系列中最具紀念意義與收藏價值的夢幻單品。

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除了電子雞本體，這次聯名也推出多款實用又吸睛的生活配件。「Tamagotchi絨毛耳機收納包」以Mametchi、Mimitchi與Kuchipatchi三位人氣角色為核心設計，搭配柔軟蓬鬆的絨毛材質，可以收納藍牙耳機、小型隨身配件，掛在包包上就很有存在感。

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「Tamagotchi 3合1吊飾背帶」則可依照日常需求切換斜背、頸掛或腕帶多種使用方式，也能搭配其他配件進行風格混搭；「Tamagotchi獨家金屬串珠掛鉤」則保留自由拆卸與搭配吊飾的實用功能，把Y2K手機配件風格拉滿。

旅行系列也很有話題。「Mametchi旅行頸枕」以柔軟材質結合可愛外型設計，讓旅途中多了一點被陪伴的感覺；「Tamagotchi 21吋登機箱」則提供鈷藍色與亮面粉兩款客製化選擇，並可搭配7款Tamagotchi限定印花與客製化文字設計。也就是說，電子雞不只陪你上課、上班，現在還能陪你一起出國。

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這次聯名也加入收藏卡玩法，凡購買任一Tamagotchi x CASETiFY聯名系列商品，即可獲得CASETiFY獨家隱藏版收藏卡盲包乙份，數量有限、送完為止。卡面稀有度從C普通、R稀有、SR特級稀有，到SSR隱藏稀有、UR極稀有、SUR超極稀有，完全就是要讓收藏控進入「再買一個會不會抽到更稀有」的狀態。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

圖片來源：女子漾編輯拍攝

Tamagotchi x CASETiFY聯名系列已於即日起開放加入優先購買名單，並將於5月29日在CASETiFY台灣官方網站及CASETiFY STUDiO品牌概念店正式發售。系列商品包含手機殼、AirPods及AirPods Pro保護殼、iPad保護殼、MacBook保護殼、多款MagSafe兼容磁吸配件、吊飾背帶、絨毛耳機收納包、旅行頸枕與21吋登機箱等，從3C配件一路延伸到旅行用品，讓電子雞正式成為潮流生活的一部分。

Tamagotchi話題品牌2：BLACKPINK x Tamagotchi展覽，韓流女團遇上像素電子雞

除了CASETiFY聯名，近期另一個讓Tamagotchi討論度升溫的話題，就是BLACKPINK x Tamagotchi跨界企劃。根據目前公開預告與媒體報導，「BLACKPINK x Tamagotchi」互動展有望在台北登場，並以全球首站話題引發BLINK高度關注。不過展覽實際展期、售票資訊、完整活動內容與周邊販售細節仍待官方進一步公布，粉絲仍需以官方後續公告為準。

圖片來源：官方

這場合作之所以讓社群暴動，是因為它把兩種完全不同世代的流行符號放在一起。BLACKPINK代表的是全球韓流、時尚舞台與強大粉絲經濟；Tamagotchi則代表90年代電子玩具、像素美學與養成回憶。當JISOO、JENNIE、ROSÉ、LISA與復古像素風格結合，不只讓BLINK有全新的收藏理由，也讓電子雞從懷舊玩具變成韓流時尚IP的一部分。

從目前釋出的概念來看，BLACKPINK x Tamagotchi企劃預計會把成員形象轉化為復古像素風視覺，並可能結合互動裝置、展覽作品與限定周邊。對粉絲來說，這不只是「看展」，更像是進入一個把BLACKPINK舞台魅力與電子雞世界觀結合的迷你宇宙。

這樣的跨界也很符合近年韓流IP經營方式。偶像不再只存在於音樂、舞台與專輯，而是會延伸到角色化、周邊化、互動體驗與收藏商品。當BLACKPINK遇上Tamagotchi，粉絲買的也不只是電子雞，而是「把成員變成可以收藏、可以陪伴、可以帶在身邊的像素角色」這份情緒價值。