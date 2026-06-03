社會新鮮人必看！他出社會2年升主管曝「8大職場生存法則」：善良要有界線。圖片來源：pexels

畢業季到來，不少社會新鮮人正準備踏入職場，從履歷、面試到第一份工作，每一步都讓人既期待又焦慮。不過，近日有網友分享自己出社會近2年的職場心得，從私立學校肄業一路做到主管職，他坦言有些話聽起來不太漂亮，甚至自嘲自己像是「超級雞巴人」，但也因為內容太直白，意外引發網友討論。

以下整理原PO分享的八項職場生存法則，從工作留痕跡、責任界線到面試包裝一次看懂！

職場生存法則1：善良要有界線，不要把自己活成便利貼

原PO第一個觀點就相當犀利，他認為出來上班後，最真實的東西不是主管口中的願景，也不是同事之間的漂亮話，而是每個月入帳的薪水。

這句話雖然聽起來現實，卻點出許多社會新鮮人最容易掉進的陷阱。剛進公司時，很多人會因為想表現好，主動接下超出職責範圍的工作，甚至把「不好意思拒絕」當成基本禮貌。久而久之，別人會習慣把臨時任務、爛攤子、甚至不合理的責任丟過來。

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職場可以有善良，但不能沒有界線。願意幫忙是人情，持續被凹就不是美德，而是被看準了不敢拒絕。

職場生存法則2：不是要你心機重，而是不要太天真

原PO提到，職場上不論是親切的主管，還是熱心的前輩，都不一定永遠站在你這邊。這番話雖然說得很重，但也反映出不少上班族的真實經驗。

很多新人剛進公司時，最容易把「對我好的人」等同於「可以完全信任的人」。但職場關係和朋友關係不同，每個人背後都有績效、立場、利益和壓力。今天對你親切的人，明天也可能因為自保、卸責或避免麻煩，把責任推到你身上。

這並不是要新人把所有人都當敵人，而是要學會保持基本警覺。可以合作，可以友善，但重要工作、口頭交辦、責任歸屬，最好都留下紀錄。成熟的職場人不是冷血，而是知道保護自己。

職場生存法則3：工作一定要留痕跡，尤其是同事出包時

在整篇貼文中，最被多數人認同的觀點之一，就是「工作留痕跡」。原PO提醒，不只自己負責的事情要留下證據，同事出包時更要記錄清楚。

這其實是非常實用的職場基本功。無論是Email、通訊軟體訊息、會議紀錄、檔案版本、交辦時間，只要能證明事情來龍去脈，都可能在關鍵時刻保護自己。

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很多職場爭議不是因為誰真的沒做事，而是因為事情出問題時，沒有人說得清楚誰負責、誰確認、誰決定。新人最怕的不是工作多，而是明明不是自己的鍋，最後卻因為沒有證據變成代罪羔羊。

職場生存法則4：不亂甩鍋，但要分清楚什麼不是你的鍋

原PO提到「能甩鍋就甩鍋」，也讓網友直呼「第4點真的超機車」。不過如果換個更精準的說法，這句話真正值得討論的核心，其實是「不要替別人的責任買單」。

職場上最危險的不是承擔自己該做的事，而是莫名其妙變成所有事情的收尾者。別人沒確認的資料，你幫忙補；別人延誤的進度，你加班救；別人該溝通的問題，你出面承擔。久了之後，你不是被稱讚可靠，而是被默認「反正丟給你就會解決」。

真正成熟的作法不是陷害別人，也不是把錯推乾淨，而是把責任邊界講清楚。這件事是誰決策的、誰執行的、誰審核的、誰最後確認的，都要明確留下紀錄。保護自己，不等於傷害別人。

職場生存法則5：多學技能，副業可能比你想像中更早派上用場

比起前面幾點充滿火藥味，原PO提到「多學習技能，不論與工作有沒有關」反而是最正向也最實用的一點。他分享自己曾上過幾天攝影線上課，後來就去接案賺了幾次外快。

這也點出現代職場的一個重要趨勢：單靠一份正職，已經不是唯一的安全感來源。剪片、攝影、設計、寫作、簡報、社群經營、AI工具、語言能力，這些看似跟本職不一定直接相關的技能，都可能在某一天變成副業收入、轉職籌碼，甚至是升遷加分項。

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對社會新鮮人來說，第一份工作不一定會完美，但可以把它當成觀察市場、累積技能、理解自己適合什麼的練功場。真正有用的成長，不是痛苦本身，而是你從痛苦裡帶走了什麼能力。

職場生存法則6：低薪又痛苦，不一定叫磨練，可能只是消耗

原PO也直言，如果一份工作薪水低又讓人痛苦，建議趕快離開，不要相信「吃苦就會成長」。這句話雖然激烈，但也說中許多新鮮人的心聲。

過去很多人相信，剛出社會就是要忍，要熬，要從基層做起。但問題是，不是所有吃苦都會變成養分。有些工作只是長期低薪、高壓、沒有制度、沒有培訓、沒有升遷，也沒有值得學習的人。這種環境待越久，消耗的可能不是時間，而是自信和判斷力。

當然，離職不是情緒一來就裸辭，而是要評估自己是否還有學習空間、收入是否支撐生活、身心狀態是否已經被工作拖垮。能撐過難關是一種能力，知道何時離開也是一種能力。

職場生存法則7：面試可以包裝，但不要吹到翻車

原PO也提到，找工作時不要太誠實，無法量化的能力可以稍微包裝。這點也引起網友提醒，現在越來越多公司會要求求職者清楚說明自己在專案中的參與比例，避免遇到過度膨脹的人。

面試本來就需要行銷自己，把經驗講得有架構、有成果、有亮點，並不是問題。真正危險的是把「參與過」講成「全程主導」，把「協助執行」說成「獨立完成」。短期可能騙過面試，長期卻很容易在實際工作中露餡。

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比較聰明的方式，是把自己的角色講得漂亮但不失真。例如你可以說自己「參與專案執行，負責資料整理與跨部門溝通」，而不是硬把整個專案包成自己的戰功。包裝是能力，造假是風險，兩者差一線，後果差很多。

職場生存法則8：「搞掉別人」太極端，但看懂權力遊戲很重要

原PO最後一句「搞掉別人的能力比你多會做事還重要」最具爭議，也讓網友好奇到底是指曝光同事出包，還是職場鬥爭。這句話如果直接照單全收，當然很危險，因為職場不是宮鬥劇，靠踩別人上位的人，短期可能得利，長期也可能毀掉自己的信用。

不過，這句話背後也反映一個殘酷現實：只會埋頭做事，不代表一定會被看見。職場中確實有人不一定最會做事，卻很會表現、很會切割責任、很會掌握話語權。

職場沒有標準答案，但有一個底線很清楚：不要違法，不要害人，也不要讓自己成為最好欺負的那一個。真正成熟的社會人，不是失去良心，而是知道良心要留給值得的人，界線要留給自己。