2026-06-03 12:28 女子漾／編輯ANDREA
NETFLIX「網友好口碑」推薦劇TOP5！《背著善宰跑》強勢上線，這部被網封「懸疑神劇」絕對必看！
最近是不是又陷入劇荒了呢？Netflix在五月～六月片單真的太精采啦！不管是讓人心跳漏一拍的高甜羅曼史，還是狂燒腦細胞的懸疑神作，通通一網打盡！這個月到底有哪些劇一上線就霸佔大家的播放紀錄，甚至在網路上掀起現象級討論？今天就來為大家盤點「5月份受到網友激推的Netflix熱播劇」，趕快把這份清單收藏起來，週末就賴在沙發上好好追一波吧！
推薦1. 《背著善宰跑》：純愛天花板再掀熱潮！
等了好久，這部話題度爆表的奇幻愛情劇終於正式登陸台灣Netflix啦！劇情講述熱血粉絲為了拯救頂流偶像，跨越15年時空回到過去的故事。網友們狂讚：「善宰的魅力真的無人能敵！」雙向奔赴的純愛救贖，加上男女主角無敵的CP感，絕對是讓你眼淚與嘴角同時失守的必追佳作，現在補追正是時候！
推薦2. 《超能路人甲》：笑中帶淚的熱血冒險
由朴恩斌搭檔「臉蛋天才」車銀優，光是這個神仙顏值組合就必須先給滿分！這部融合了喜劇與動作元素的奇幻劇，主打「平凡人也能成為英雄」的核心概念。輕鬆爆笑的設定卻又充滿溫馨羈絆，非常適合下班後放鬆腦袋觀看。網友評價一面倒：「超有共鳴！看著看著就被深深療癒了。」
推薦3. 《我的王室死對頭》：相愛相殺的歡喜冤家
喜歡看反派逆襲的女孩們請直接鎖定這部！由實力派女星林智妍主演，描述一名朝鮮時代的「惡女」意外重生到現代首爾，並與冷酷的財閥繼承人展開交集。這種「古穿今」加上男女主角相愛相殺的火爆設定，對手戲張力十足，看得網友直呼：「太帶感了，兩人之間的化學反應簡直絕了！」
推薦4. 《The 8 Show》：人性暗黑極限的生存遊戲
喜歡刺激生存遊戲、探討深層人性的讀者，這部絕對讓你腎上腺素狂飆！由柳俊烈、千玗嬉等實力派演員狂飆演技，講述8個人被困在神秘的8層樓建築裡，只要撐得越久就能賺取越多高額獎金。看似簡單的「時間就是金錢」規則，卻隨著階級差異與資源掠奪，演變成殘酷的人性修羅場。網友看完瘋狂討論：「比《魷魚遊戲》更諷刺寫實！」每一集的反轉都讓人捨不得按下暫停鍵，堪稱5月最具話題的黑色懸疑神作！
推薦5. 《黑夜告白》：刑偵劇迷的年度必看
由王鶴棣與潘粵明兩代男神聯手飆戲，故事圍繞一宗長達十五年未破的連環失蹤案。這部劇不僅案情細節極度寫實，更深刻探討了犯罪心理學與人性的灰暗面。兩人同台狂飆演技，每一集都充滿讓人倒抽一口涼氣的壓迫感，被網友狂推是「現代刑偵劇的教科書」，喜歡刺激懸疑感的人千萬別錯過！
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