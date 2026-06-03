滿是悲傷卻勇於自癒，Ariana Grande 柔情滿溢的療癒單曲釋出啦！

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Hi there，在前兩年宣稱自己也許會逐漸將更多的演藝事業重心放在電影上的Ariana Grande，原本已經讓粉絲們做好音樂作品發行減少，或是只能在電影原聲帶上尋找音樂作品的準備，沒想到在前一張專輯《eternal sunshine》(2024) 發行才一年多的期間下，就又接收到新專輯《petal》(2026) 即將發行的消息！並且緊接著首支單曲〈hate that i made you love me〉(2026) 也隨之釋出！這一切不是太幸福了嗎？

原本在上週就想要立刻分享這首〈hate that i made you love me〉，不過因為直到這週才釋出 MV，所以就延到了今天才分享；在歌曲發行之前 Ariana 就已經預告了不少，但從視覺就能知道是這首歌將會是非常內心的作品，而聽到歌曲後也確實如此，或許 Ariana 真的想要轉移一些演藝重心到電影上，然而真正能夠讓他表達心聲的管道還是得靠音樂，我想，這次就是如此。

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單刀直入地說，雖然〈hate that i made you love me〉從歌名到歌詞，看起來都像是在描述一段已經結束的感情，整首歌的悲傷氛圍也都是如此，然而我卻認為 Ariana 正在以此比擬其他的內心創傷。從歌曲內容來看，形容在感情結束後檢討自己的舉措，在不斷地為難自己當中感到後悔，這樣的情況就像是 Ariana 在影射自己今年的心理狀態，在不斷想要達到外界期待的同時，也似乎正在傷害自己的內心。

整首〈hate that i made you love me〉，Ariana 都用中低音為主軸，招牌高音的出場比率非常地低，甚至到了最後段才以背景合聲的形式出現。這樣的安排雖然讓不少想聽到唱功的粉絲略微失望，不過對於這樣一首抒發自己的歌曲來說，這樣的詮釋是十分恰當的，低聲卻有力、呢喃卻厚實，於我而言，在這首歌裡 Ariana 已經正視且解決了問題，只不過將這件事做最後的統整，並且讓內心的自癒進行最後的療程。

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這樣一首沉穩敘述卻滿是情緒的歌曲，〈hate that i made you love me〉的 MV 當然也不會簡單，Ariana 以一部五分鐘的影片詮釋三分多鐘的歌曲，整體以驚悚題材為主拍攝而成，這也是 Ariana 最喜歡的電影類型。MV 大致上講述對於前任情人的復仇行動，不斷地跟在對方身邊騷擾之後，成功地將他埋進地底；在這明面上的劇情之外，同樣能夠延伸到前面所說的、關於 Ariana 自身對於內心療癒、成長的層面，最終的結局能夠視為他把困擾著自己的那份執念給成功地解決掉。

對於 MV 和歌曲之間的連結，Ariana 所想要傳達的意涵很微妙，很推薦大家多看過幾次 MV 會也更不一樣的感觸。而除此之外也說說影片中的亮點，首先 Ariana 在影片中換了好幾套造型的服裝秀，並且導演讓他以亮黃色的洋裝亮相，和前幾首主打歌曲 MV 的視覺都不一樣；另外除了驚喜地邀請到Justin Long作為男主角之外，Ariana 也在其中塞了不少詞句，例如「freak」、「trauma」、「ignored feelings」等，這些被認為是他在暗示專輯中的其他歌曲名稱。總而言之，這部 MV、這首歌實在太值得玩味，我想近期都會讓我沉浸其中吧。

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隨著首波單曲〈hate that i made you love me〉的釋出，新專輯《petal》也預定在今年7月31日發行，並且 Ariana Grande 的新一輪巡演《the eternal sunshine tour》(2026) 巡演也將在這週末啟動，一切的音樂事業都在積極運轉，我個人很期待接下來的現場演出，儘管 Ariana 的團隊不斷被消遣對於宣傳太過消極，不過 Ariana 的全新音樂真的讓人不得不關注，在音樂、視覺各方面的品質都很令人驚艷，就更別提他的上一次巡演已經是五年半前的事了，相信在巡演、新專輯的雙重轟炸，以及出演的新電影將在年底上映，今年又會是 Ariana 的大年啊！

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🎧〈hate that i made you love me〉官方收聽連結：arianagrande.lnk.to/htimylm

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