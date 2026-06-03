當便利商店開始接管三餐，我們為什麼越來越依賴超商雞胸肉？

昨天晚上，我在睡前又打開了Youtube。

演算法又推送了一支短影片給我。

是《食科院長》的〈別以為吃「雞胸肉」就很健康！〉。

片長1分02秒。

我本來打算看完以後就滑走，但認真看完影片內容之後，我忽然開始重新思考一件事。超商的雞胸肉……雖然頻率不高，但其實我也很愛吃。

這幾年，超商雞胸肉幾乎成了一種都市生活符號。很多人在減肥，很多人在健身，很多人開始害怕脂肪肝、三高與代謝問題。於是，「低脂、高蛋白、方便取得」的雞胸肉，開始大量出現在現代人的日常裡。

尤其是便利商店冷藏櫃那一排。撕開即食，蛋白質數字好看，有些品牌甚至還主打舒肥（Sous-vide）、健身餐、增肌友善。不少人一天吃兩包、三包，甚至長期拿它當主食。

但有件事一直很有意思。

為什麼自己在家煮的雞胸肉，常常乾柴得像木屑；便利商店裡的雞胸肉，卻總能維持那種異常穩定的水嫩感？很多人的第一反應會是：「因為舒肥技術很厲害。」這當然有部分關係。低溫慢煮確實能減少水分流失，也能讓肉質比較柔軟。但如果仔細去看成分表，會發現另一個經常被忽略的名字：磷酸鹽。

而且通常不只一種。

三聚磷酸鈉、偏磷酸鈉、焦磷酸鈉、磷酸二氫鈉……

很多加工雞肉產品裡，都能看到它們。

▋那些「超嫩口感」，很多來自化學鎖水

磷酸鹽在食品工業裡，有一個非常重要的用途：保水。它能改變肉類蛋白質的狀態，提高肉品抓水能力。簡單來說，它就像是肉品結構裡的「強力吸水海綿」。你以為你吃進去的是肉汁，但其中一部分，其實是被化學結構保留下來的水分。 食品工業用極高的效率，做出了幾乎不會失手的滑嫩口感， 卻也讓我們在不知不覺中，舌頭漸漸忘記了食物原本該有的纖維感。

這也是為什麼，有些雞胸肉放冷藏好幾天，微波後依然濕潤。因為其中保留下來的，不只是肉原本的水分，還包含了額外被鎖住的水。但這件事，多數消費者平常其實不太會注意。

▋真正需要在意的，是長期累積

先說清楚一件事：磷酸鹽不是非法添加物，它是合法，而且廣泛使用的食品添加物。問題在於：現代人的攝取量，往往比自己想像得高很多，因為它不是只存在於雞胸肉。可樂、火腿、香腸、加工丸類、泡麵、調理食品、部分麵包與烘焙食品……很多加工食品裡，都能找到各種型態的磷酸鹽。

於是，一個很容易發生的情況出現了：你以為自己只是吃了一包高蛋白雞胸肉，但在一整天的飲食內容裡，可能早就累積了大量加工磷。

▋骨頭與腎臟，通常最早感受到壓力

人體本來就需要磷。但當鈣與磷的平衡長期被打亂，身體的負擔就會慢慢浮現。目前不少研究都指出，長期高磷飲食，可能影響人體鈣磷代謝。當血液中的磷濃度偏高時，身體會開始調整鈣的運作機制。時間久了，骨鈣流失風險也可能增加。

很多人聽到骨質疏鬆，會直覺想到高齡族群。但現在愈來愈多人開始注意到：高度加工飲食普及後，相關問題的年齡層也正在下降。另一個壓力很大的器官，是腎臟。因為人體多餘的磷，主要靠腎臟代謝；腎功能不佳的人，醫師通常都會特別要求控制磷攝取。

原因很簡單。

加工食品中的無機磷，人體吸收率通常高於天然食物中的有機磷。也因此，許多腎臟科醫師都會提醒患者減少加工食品攝取。長期高血磷，也與血管鈣化及部分心血管疾病風險增加有關。最值得注意的是：很多正在努力健身、減脂、追求健康的人，反而可能成為高攝取族群。

因為他們吃得非常頻繁。

▋便利商店，正在接管現代人的生活機能

可是這件事，不能只怪廠商，因為市場需求本身就很矛盾。現代人希望食物：便宜、方便，保存期長，還要高蛋白、低熱量，加熱後還得好吃。問題是，天然雞胸肉本來就容易乾。如果完全不加工，很多消費者大概吃一次就不會再回購。於是食品工業開始想辦法改善口感，而磷酸鹽，就是效率非常高的一種方案。

所以現在許多加工食品，都會呈現某種「過度穩定」的Q彈與滑嫩。吃久了以後，很多人甚至會開始覺得：「原來雞胸肉本來就該這麼嫩。」而更大的問題也許還不只在食品本身。

我進不動產業後，越來越常感覺到一件事：現代都市裡，很多人的住宅，正在慢慢失去某些原本屬於「生活」的功能。以前的人談到家，會想到廚房裡的熱湯、晚餐時間、冰箱裡備好的食材。但現在很多人的家，更像是在替明天上班做體力修復。

回去洗澡，睡覺，恢復精神，隔天再出門。於是，便利商店開始接管三餐，咖啡廳開始接管工作，健身房開始接管運動，外送平台開始接管日常飲食。很多科技業客戶家裡的冰箱，甚至乾淨得像展示品，不是因為特別愛整理，而是根本很少開伙。

當一個城市的生活節奏快到連煮飯都變成負擔時，便利商店那包能立刻補充蛋白質的雞胸肉，自然就會成為很多人的日常答案。

▋真正困難的，是現代人的生活節奏

老實說，超商雞胸肉確實方便。很多時候，它甚至已經算是相對健康的選項。累的時候，忙的時候，下班沒有力氣煮飯的時候，便利商店幾乎已經變成許多都市人的第二個廚房。問題在於：當加工食品開始變成長期高度依賴的主食時，我們有沒有意識到，自己究竟吃進了什麼。

多數人的身體問題，往往不是某一次飲食造成的，而是長年生活習慣慢慢累積出來的結果。當整個都市的節奏快到連煮飯都變成奢侈，超商雞胸肉確實是我們對抗疲憊的妥協方案。

翻過包裝的背面，對成分表多看那兩眼，能幫忙學著分辨哪些口感接近食物原本的樣子，哪些來自食品工業額外加上的修飾。那些沒那麼Q彈、微波後略顯乾柴的食物，有時反而更接近食物原本的樣子。

這種堅持，無關乎追求完美的無毒生活。

我只是想在這個被便利商店接管的時代裡，用一點點笨拙的努力去向身體證明：我依然在認真照顧自己，而不僅僅只是在維持明天的上班機能。

——萬家鄉