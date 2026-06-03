IKEA 618必買清單曝光！399元推車、書櫃、床墊一次看，熱銷家具TOP10公開。圖片來源：IKEA

想幫房間換新氣象、幫租屋處增加收納，或是趁夏天重新整理居家空間的人，可以準備開逛了！IKEA 618線上購物節將於6月4日至6月18日限時登場，宜家卡及企業卡卡友至IKEA官網下單並輸入折扣碼，單筆滿6,000元現折600元，滿8,000元現折900元，直接幫荷包省下一筆。

這次IKEA也同步公開2026上半年熱銷家具TOP10。想趁618線上購物節一次補齊收納、工作、睡眠與放鬆角落，這份榜單可以先收藏起來！

IKEA熱銷家具1：HORNAVAN推車

圖片來源：IKEA

HORNAVAN推車是IKEA經典平價收納好物，白色鋼質設計簡約耐看，尺寸為26x48x77公分，售價399元。它最大的優點就是機動性高，底部附有4個滑輪，可以依照使用需求自由移動，從廚房調味料、浴室備品、文具用品到保養品，都能分層整齊收納。

對租屋族、小套房或收納空間不足的人來說，HORNAVAN推車就像一台會走路的小型收納櫃，不需要大工程，也不用額外釘牆，放在角落就能立刻讓雜物有家，難怪成為上半年熱銷榜人氣商品。

產品編號：502.439.68

IKEA熱銷家具2：RIGGA吊衣桿

圖片來源：IKEA

RIGGA吊衣桿售價499元，是許多人整理衣物時會先想到的入門款。它可依照需求調整成6種高度，不論是短版上衣、外套、洋裝，或是較長版的衣物都能使用。底部還附有層架，可以放儲物盒或約4雙鞋，讓衣物與配件收納更完整。

掛衣桿兩端也能作為掛鉤使用，適合吊掛包包、帽子或隔天要穿的外套。對衣櫃不夠用、換季衣物太多，或想打造開放式穿搭區的人來說，RIGGA吊衣桿算是價格親民又非常實用的選擇。

產品編號：302.316.31

IKEA熱銷家具3：BOLLSIDAN筆記型電腦桌

圖片來源：IKEA

BOLLSIDAN筆記型電腦桌採染白橡木紋搭配白色設計，尺寸為68x36公分，售價1,999元。它最吸引人的地方在於可調節高度，能依照使用情境選擇坐姿或站姿工作，對居家辦公、追劇、閱讀或臨時處理文件都很方便。

扁平腳架搭配隱藏式滑輪設計，可以輕鬆推進沙發底或床底使用，不占空間也好移動。對小坪數居家、沒有固定書房的人來說，BOLLSIDAN筆記型電腦桌很適合當作彈性工作桌，白天是辦公桌，晚上也能變成床邊小桌。

產品編號：806.081.41

IKEA熱銷家具4：ALEX抽屜櫃

圖片來源：IKEA

ALEX抽屜櫃白色款尺寸為36x70公分，原價2,699元，這次再創低價2,299元。ALEX系列一直是IKEA人氣收納商品，簡約俐落的外型不只適合搭配書桌，也能獨立擺放在臥室、工作區或化妝區。

它採美背式設計，從任何角度看都保持美觀，也能放在空間中央作為簡單的區域分隔。抽屜附有防滑落裝置，使用上更安心，從文件、文具、美妝工具到生活小物都能分類收好。對桌面永遠很亂的人來說，ALEX抽屜櫃幾乎是整理工作區的救星。

產品編號：404.735.49

IKEA熱銷家具5：BILLY書櫃

圖片來源：IKEA

BILLY書櫃白色款尺寸為80x28x202公分，售價2,290元。作為IKEA長年熱銷的經典家具，BILLY書櫃今年依舊穩穩上榜，原因很簡單：好搭、好用、收納力強。

BILLY書櫃採簡約百搭設計，無論是放在客廳、臥室、書房或租屋處都不突兀。內部附可調式層板，可依照書籍、雜誌、收藏品或生活用品高度調整，也能搭配櫃門使用，選擇開放展示或隱藏收納。背後設有快速固定裝置，安裝與拆卸都更方便，即使搬家也能跟著帶走。

產品編號：005.220.47

IKEA熱銷家具6：KLEPPSTAD三門衣櫃

圖片來源：IKEA

KLEPPSTAD三門衣櫃白色款尺寸為117x55x176公分，售價3,199元。對衣服越買越多、衣櫃永遠不夠用的人來說，這款三門衣櫃提供更完整的儲物空間，外型簡約，也容易融入不同臥室風格。

KLEPPSTAD三門衣櫃也能搭配同系列層板使用，依照個人衣物類型打造更符合需求的收納組合。不論是吊掛外套、收納摺疊衣物或放置配件，都能更有條理。產品也附安全配件，可將衣櫃固定於牆面上，提升使用穩定度。

產品編號：804.417.59

IKEA熱銷家具7：MALM四抽抽屜櫃

圖片來源：IKEA

MALM抽屜櫃白色4抽款尺寸為80x100公分，售價3,299元。MALM系列一直是IKEA臥室家具中的人氣款，簡約線條與白色外型非常百搭，不論是北歐風、日系房間或乾淨極簡空間都能融入。

四層大抽屜提供充足收納空間，適合放衣物、毛巾、床單或私人物品，抽屜開關滑順，也附有防滑落裝置。產品同樣附安全配件，可固定於牆面上。對想讓臥室看起來更整齊的人來說，MALM抽屜櫃是實用又不容易退流行的選擇。

產品編號：203.546.46

IKEA熱銷家具8：POÄNG扶手椅

圖片來源：IKEA

POÄNG扶手椅採實木貼皮樺木搭配KNISA淺米色椅墊，售價2,499元。它是IKEA經典扶手椅之一，高椅背設計能為頸部提供支撐，很適合放在客廳、閱讀角或臥室窗邊，打造一個能放空、滑手機、看書的小角落。

POÄNG扶手椅也有多款椅墊可供選擇，可以依照居家風格或季節更換不同顏色與材質，讓客廳氛圍快速更新。若想讓舒適感再升級，也能另外搭配POÄNG椅凳，變成更完整的休憩組合。

產品編號：192.407.88

IKEA熱銷家具9：MICKE書桌

圖片來源：IKEA

MICKE書桌白色款尺寸為105x50公分，原價3,299元，這次再創低價2,999元。它的設計簡潔俐落，能輕鬆融入臥室、書房或客廳角落，對學生、上班族、自由工作者都很實用。

MICKE書桌也能自由搭配同系列書桌或抽屜櫃，依照需求延伸工作空間。背面設有可隱藏雜亂電線的設計，對桌面容易被充電線、延長線、筆電線弄亂的人來說非常加分。想打造乾淨俐落的居家辦公區，MICKE會是入門又實用的選擇。

產品編號：803.542.76

IKEA熱銷家具10：VESTERÖY獨立筒彈簧床墊

圖片來源：IKEA

VESTERÖY獨立筒彈簧床墊為高硬度淺藍色款，尺寸90x200公分，售價4,499元。床墊高度為20公分，結合獨立袋裝彈簧與厚泡棉層，能提供穩定支撐與舒適睡感。

獨立筒彈簧設計有助於減少翻身時的干擾，讓睡眠更安穩；連結式結構也能提升空氣流通與透氣度，搭配柔軟彈性纖維面料，讓日常休息更舒適。對想趁618線上購物節換床墊、升級睡眠環境的人來說，VESTERÖY是這份榜單中很值得注意的臥室家具。

產品編號：004.700.72

IKEA 618線上購物節從6月4日至6月18日限時登場，想趁年中優惠添購家具、汰舊換新或重新整理居家空間的人，不妨先把購物清單列好，再搭配滿額現折優惠入手。