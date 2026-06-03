歐弟睽違9年重磅回歸！攜手林襄、張立東開新節目，坦言「把觀眾找回來」

圖片來源：中天電視台 提供

大家晚上的電視遙控器準備好啦！中天綜合台即將推出全新重量級綜藝《歐耶一級棒》，這次的主持陣容真的是讓人眼睛一亮！由綜藝老將歐漢聲（歐弟）領軍，搭檔超高人氣的「流量密碼」林襄，以及幽默接梗王張立東。三人首度破天荒跨世代合作，絕對要在平日晚間10點的黃金時段，給大家帶來滿滿的歡笑與超強火花！

睽違9年再執帶狀主持棒，歐弟暖心喊話同業：一起把觀眾找回來！

距離上一次擁有自己的帶狀節目已經有8、9年之久，歐漢聲笑說接到邀約的第一反應就是「超級興奮」！過去在綜藝大哥胡瓜身邊當了多年的神級綠葉，歐弟把這次的主持視為一場「功力驗收」，準備大展身手。

圖片來源：歐漢聲IG

不過，晚間10點檔向來是一級戰區，面對同時段有小S、阿Ken等強敵環伺，歐弟坦言扛收視確實有壓力。但他展現了滿滿的格局與前輩風範，直言大家不是對手：「我們是一起努力，把

觀眾重新拉回電視機前面好好看節目！」

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林襄敬業狂刷老綜藝做功課！歐弟驚呼：看到當年蔡依林的影子

這次最讓網友期待的，莫過於歐弟與林襄的初次同台！原本林襄還擔心見到前輩會小緊張，沒想到兩人一拍即合、私下超級聊得來。為了這個全新挑戰，林襄私下還瘋狂搜集經典綜藝片段做功課，超敬業的態度讓歐弟讚不絕口。

圖片來源：林襄 IG

歐弟更忍不住狂讚林襄：「從她身上，我看到了蔡依林年輕時的樣子！」除了心疼她工作滿檔、叮嚀要照顧身體外，歐弟甚至霸氣當起日文小老師，規定林襄每天都要跟他學一句日文，期許這位人氣王未來能在日本演藝圈大放異彩，真的是超級暖心的前輩無誤！

師徒同台狂飆汗！張立東嗨喊「我出運啦」家人急奔廟裡還願

而從《超級模王大道》發跡的張立東，這次能跟當年的主持人歐漢聲並肩作戰，激動到直呼：「我真的是出運啦！」能看著張立東從素人一路成長為獨當一面的新秀，歐弟也給予高度肯定，認為他絕對大有可為。

圖片來源：張立東 IG

雖然張立東苦笑表示，跟歐弟哥同台「就像師父在旁邊隨時檢核，壓力超級大」，但連家人都替他開心到跑去廟裡拜拜祈求順利。全新鮮的陣容搭配滿滿的綜藝笑料，《歐耶一級棒》絕對是接下來最讓人期待的深夜舒壓神節目！