白鞋越洗越黃的驚天祕密 神仙級洗鞋大法公開！

編輯/李明真撰文

每次腳踩一雙小白鞋出門，總覺得自己走路自帶網美濾鏡，既仙又百搭。但最痛苦的莫過於，只要出門一趟，小白鞋絕對會被各種莫名的髒污、路人的無情踩踏瞬間毀掉。

更崩潰的是，興沖沖地上網查了「牙膏洗鞋法」，結果辛辛苦苦刷完晾乾後，白鞋不但沒有重回顏值巔峰，反而長出大片大片的驚悚黃斑，直接從仙女鞋變成阿嬤的抹布。別哭！今天就要來拆解洗鞋店死都不想告訴妳的隱藏版祕密，公開6個洗鞋的關鍵做與不做，讓妳的愛鞋重獲新生！

洗鞋絕對不能做的三大地雷

1.DON'T用牙膏與洗衣粉瘋狂猛刷

牙膏裡含有化學調和劑，洗衣粉則是強鹼性，當這些清潔劑殘留在鞋子布料裡，經過太陽紫外線一曬，就會產生化學反應，讓妳的白鞋直接集體「黃化」。

牙膏裡含有化學調和劑，當這些清潔劑殘留在鞋子布料裡，經過太陽紫外線一曬，就會產生化學反應，讓妳的白鞋黃化。圖/123RF圖庫

2.DON'T直接丟進洗衣機狂攪

雖然把鞋子丟洗衣機真的很省事，但洗衣機強大的扭轉力道非常容易讓鞋子徹底變形，鞋底的黏膠也可能因為過度拉扯而直接開口笑，到時候就真的只能含淚跟它說再見。

3.DON'T把鞋子放在太陽下暴曬

總覺得大太陽可以讓鞋子快點乾？這是白鞋變黃的元兇！橡膠和帆布材質在高溫和紫外線直射下會加速老化，讓黃斑變得更根深蒂固。

白色鞋子的清潔保養並不是一件難事，只要掌握了正確的方法，就能一直保持很好的狀態。圖/123RF圖庫

洗鞋必須要做神仙級大法

1.洗完要用乾紙巾包裹

這招請拿筆劃五顆星！在鞋子洗乾淨、稍微甩乾後，用大量的白色廚房紙巾或衛生紙，緊緊地把整雙鞋包裹起來，連鞋頭內側也要塞滿。紙巾在晾乾的過程中會施展神奇的吸星大法，把殘留的清潔劑和髒黃物質全部吸到紙巾上，撕開的那一刻包妳成就感爆棚。

2.選用中性清潔劑或洗碗精

保護白鞋請無條件選擇成分溫和的「中性清潔劑」，像是家裡洗碗用的洗碗精，或是寶寶專用的中性洗衣精。搭配一把淘汰的軟毛牙刷，溫柔地在污垢處打圈刷洗，既能帶走髒污，又不會傷害脆弱的布料。

3.將鞋子放在陰涼通風處陰乾

洗好的鞋子請讓它安安靜靜地待在室內通風處，或是用除濕機、電風扇在旁邊輕輕吹拂。雖然風乾的時間比較長，但這讓鞋子不變形、不發黃、不變質。

穿著乾淨的小白鞋，連心情都會跟著亮起來。別再盲目相信那些偏方，用錯誤的方法折磨妳的百搭神鞋了。理清了這套洗鞋店的生存密碼，回家趕快把那雙被妳打入冷宮的黃斑鞋拯救回來。掌握這六個神仙級鐵律，妳也能輕鬆當個連腳趾頭都精緻無瑕的時髦仙女，天天踩著發光的小白鞋優雅出門吧！

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