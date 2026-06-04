🔖【一個決定錯了，房子賣掉多繳350萬稅金：幸好他最後找了專業補救！】

「什麼？光這筆 #房地合一稅 就要350萬？！」

黃先生當場傻眼，手裡還握著筆，久久寫不下去。

這間新北市的公寓，是他父親一點一滴打拼出來的。

當初他拿到美國工作的機會，父親希望他在台灣也有資產，於是決定把房子分三年贈與給他，好讓未來若要換屋或投資，都有更好的起點。

當時黃先生上網查了很多資料，看了不少文章和影片，也聽朋友說：「分年贈與可以省下不少贈與稅。」於是就自己跑國稅局、辦分年贈與，全程都沒找專業協助。

他萬萬沒想到，這個「看似聰明的安排」，竟然埋下了多付百萬稅金的伏筆。

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🎯【代價是什麼？】

在R姐的會議室，我拿出計算機，陪他一步步釐清：

✔ 爸爸在109年到111年間，分三年把公寓贈與給他

✔ 當時以「公告現值」632萬申報贈與，並用免稅額分年分攤，幾乎沒繳什麼贈與稅

✔ 但因為贈與日期在105年房地合一稅上路後，未來出售房產，成本就是當年「房+地公告現值」，不是市價

他原本以為未來賣掉1632萬，只要繳一點資本利得稅，沒想到一算：

🔹房地合一課稅所得 = 1632萬（市價） - 632萬（公告現值）= 1000萬

🔹稅率 = 持有超過2年未滿5年房地合一稅35%

🔹應納稅額 = 1000萬 × 35% = 350萬

即使他把房子再持有5年，稅率20%，房地合一200萬；拉到超過10年，稅率降到15%，還是要繳150萬；一切都是因為贈與取得成本為當年「房+地公告現值」

他一臉後悔地說：「如果當初有人提醒我，分年贈與未來房地合一稅成本會用公告現值，我就不會自己辦了。」

「R姐安慰他，至少現在你願意尋求專業，我們還能討論先暫緩出售，等持有超過5年後，稅率就能從35%降為20%，省下150萬。」

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🔍【為什麼這麼多人會誤踩地雷？】

因為在105年以前，「分年贈與＋公告現值申報」確實是節稅的常用方式，很多文章都還在流傳舊的作法。

但現在的規定已經不一樣了：

📌105年後贈與的不動產，未來出售一律適用房地合一稅

📌贈與取得的成本就是公告現值，而不是市價

📌不動產持有超過10年，雖可降低稅率，但無法改變「低成本計算基礎」

只要一步錯，少了專業提醒，就可能多繳百萬稅金。

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💡【R姐的專業提醒】

「黃先生，這不是你不夠用心，而是資訊太破碎、法規變化太快。你很努力自己研究，但財稅規定真的不是看幾篇文章就能全盤掌握的。」

在台灣，許多人的資產都集中在不動產，而不動產稅法本來就複雜，再加上這幾年頻繁修法，一個細節，就足以影響未來的稅負。

如果你也正考慮把房產贈與給下一代，或者打算出售持有已久的不動產，別只依靠網路文章或親友經驗，先釐清你的目標、規劃稅務影響，再行動，才能避免遺憾。

💬別讓努力守成的財富，在未來交易時白白蒸發。

👉如果你想了解「最適合你家的不動產傳承策略」，先把你的問題交給專業，我陪你一起算清楚、想清楚。

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