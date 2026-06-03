2026-06-03 08:00 廖嘉紅
同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？
【同樣花1200萬，為什麼有人留給孩子5760萬，有人只剩2000萬？】
「如果早知道，我10年前就做了……」
企業主林爸爸看著試算表苦笑，對R姐:「年輕時忙著賺錢，總覺得傳承規劃以後再說。」
等到真的開始規劃時，他才發現：時間，才是傳承路上最昂貴的成本。
同樣每年投入300萬，6年共1800萬保費。
50歲規劃，可創造8600萬元保障。
60歲規劃，還有5200萬元。
70歲規劃，可能只有3000萬元。
林爸爸看著數字沉默了很久：「原來晚10年，差距這麼大。」
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很多人以為保險是在解決身故風險。
但站在財富傳承的角度，R姐認為它更重要的角色，是家族治理工具。
📌保險的3大戰略優勢:
1️⃣ 高倍數財務槓桿—透過長期、可預期的保費支出轉化為較
高保額的確定金流
2️⃣ 即時緊急流動金—在遺產凍結期間，撐住家族或企業的正
3️⃣ 傳承主導權的穩固—第一代仍能保有絕對的控制權
常運作
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因為真正讓家族財富流失的，往往不是投資失敗。
而是傳承過程中的各種意外。
有人留下房子，卻沒有留下繳稅的現金。
有人留下公司，卻沒有留下營運周轉金。
有人留下上億元資產，卻因為繼承程序與家人意見不同，讓財富卡在原地動彈不得。
缺乏預先規劃，財富沒有敗在創造的過程，而是敗在交棒的過程。
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曾有企業主問我：「如果我突然離開，公司怎麼辦？」
這其實是許多企業主共同的焦慮。
因為人離開後，員工薪水要繼續發、貸款要繼續繳、廠商款項要付。
沒有公司，也會面臨房貸要繼續繳，家人的生活也要繼續。
但遺產稅申報、遺產分割、繼承登記，往往需要數個月甚至更久。
這段期間，企業主財產都處於事實上的凍結狀態。
而壽險最大的價值之一，就是能在關鍵時刻提供即時現金流，成為家族與企業的重要現金防線。
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當然，傳承規劃從來不是只靠保險。
財富傳承真正成熟的規劃，通常是遺囑、信託、保險與資產配置共同搭配。
因為傳承不只是思考：
✔ 傳給誰？
✔ 傳什麼？
✔ 怎麼傳？
林爸爸最後問R姐：「如果現在不規劃，會怎樣？」
Ｒ姐回答：「可能有一天，你留下的不是財富，而是一堆等待家人處理的問題與衝突。」
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傳承規劃真正的價值，從來不是讓你離開後留下多少錢。
而是讓家人在最需要的時候，依然擁有選擇的權利！
因為財富傳承，傳的不只是資產。
更是責任、安心與愛！
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如果你看完這篇文章開始發現：
過去談保險、談稅務、談資產配置，解決的往往只是單一問題。
那麼未來的大機會，可能不是賣更多商品，而是學會從家族治理與財富傳承的角度，幫客戶解決更完整的問題。
當客戶需要的不再是一張保單，而是一套傳承方案，未來最有價值的顧問，將是能整合保險、稅務、不動產與家族傳承的人。
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】 = = = = = = = = = 🏠 不動產 × 保險 × 稅務 × 傳承 讓你的愛，不只是口頭承諾，也能成為最堅實的保障。 更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKw 👉 點作者區，就可找到 R姐
#傳承規劃#繼承#保險#遺產稅
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